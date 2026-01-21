عربي
غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تصل للمنشآت الإيرانية التي تعرضت للقصف
غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تصل للمنشآت الإيرانية التي تعرضت للقصف
سبوتنيك عربي
أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن المواجهة مع إيران بشأن عمليات التفتيش يجب ألا تستمر إلى الأبد، مشيرًا إلى أهمية التعاون لضمان الرقابة... 21.01.2026, سبوتنيك عربي
إيران
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم
وأوضح غروسي، أن الوكالة قامت بتفتيش جميع المواقع الإيرانية التي لم تتعرض للقصف الأمريكي أو الإسرائيلي، مشددًا على أن الوكالة لم تتمكن بعد من الوصول إلى المنشآت التي تعرضت للقصف، ما يحد من قدرة الوكالة على متابعة الأنشطة النووية بشكل كامل.وأشار إلى أن "استمرار عدم التعاون قد يزيد من المخاطر على مستوى الرقابة الدولية"، داعيًا إلى حل سريع ومباشر للأزمة لضمان الشفافية والأمان النووي.وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تصل للمنشآت الإيرانية التي تعرضت للقصف

01:28 GMT 21.01.2026 (تم التحديث: 01:29 GMT 21.01.2026)
© AP Photo / Heinz-Peter Baderمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي
أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن المواجهة مع إيران بشأن عمليات التفتيش يجب ألا تستمر إلى الأبد، مشيرًا إلى أهمية التعاون لضمان الرقابة النووية الدولية.
وأوضح غروسي، أن الوكالة قامت بتفتيش جميع المواقع الإيرانية التي لم تتعرض للقصف الأمريكي أو الإسرائيلي، مشددًا على أن الوكالة لم تتمكن بعد من الوصول إلى المنشآت التي تعرضت للقصف، ما يحد من قدرة الوكالة على متابعة الأنشطة النووية بشكل كامل.
وأشار إلى أن "استمرار عدم التعاون قد يزيد من المخاطر على مستوى الرقابة الدولية"، داعيًا إلى حل سريع ومباشر للأزمة لضمان الشفافية والأمان النووي.
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
إيران: ضغوط غربية دفعت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "التسييس"
20 نوفمبر 2025, 09:49 GMT
وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
إيران: المنشآت النووية تعمل بأمان ولا وجود لمفتشي الوكالة الدولية داخل البلاد
8 ديسمبر 2025, 18:34 GMT
كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
