https://sarabic.ae/20260121/فيرونيكا-الذكية-بقرة-تعيد-تعريف-مفاهيم-الذكاءفيديو-1109495099.html
"فيرونيكا" الذكية… بقرة تعيد تعريف مفاهيم الذكاء..فيديو
"فيرونيكا" الذكية… بقرة تعيد تعريف مفاهيم الذكاء..فيديو
سبوتنيك عربي
في إحدى المزارع النمساوية، لفتت بقرة تُدعى "فيرونيكا" أنظار الباحثين بعد أن أظهرت سلوكًا غير مألوف، حين استخدمت أداةً تمسكها بفمها لحكّ جسدها، مميّزةً بين... 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T21:56+0000
2026-01-21T21:56+0000
2026-01-21T21:56+0000
وسائط متعددة
نادي الفيديو
منوعات
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109495168_28:0:565:302_1920x0_80_0_0_5406f88c141c5615a6f67a3fca9b4595.jpg
ولم يكن هذا التصرف وليد الصدفة، إذ أخضع العلماء "فيرونيكا" للمراقبة وغيّروا موضع الأداة وكرّروا التجربة أكثر من مرة، لتأتي النتائج متطابقة، مؤكدة أن ما قامت به كان استخداما واعيا ومدروسا للأداة>أمواج عاتية تضرب السواحل الإيطالية وتغمر الشوارع... فيديوبعد ليل قطبي طويل دام 40 يوما.. سكان مدينة روسية يحتفلون بأول شروق للشمس ..فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109495168_95:0:498:302_1920x0_80_0_0_3d858a66854df64cb4d3a3e5b86677a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات, العالم, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, منوعات, العالم, أخبار العالم الآن
"فيرونيكا" الذكية… بقرة تعيد تعريف مفاهيم الذكاء..فيديو
في إحدى المزارع النمساوية، لفتت بقرة تُدعى "فيرونيكا" أنظار الباحثين بعد أن أظهرت سلوكًا غير مألوف، حين استخدمت أداةً تمسكها بفمها لحكّ جسدها، مميّزةً بين الأجزاء الخشنة والناعمة وفق حاجتها.
ولم يكن هذا التصرف وليد الصدفة، إذ أخضع العلماء "فيرونيكا" للمراقبة وغيّروا موضع الأداة وكرّروا التجربة أكثر من مرة، لتأتي النتائج متطابقة، مؤكدة أن ما قامت به كان استخداما واعيا ومدروسا للأداة>
عاشت "فيرونيكا" في بيئة هادئة خالية من ضغوط الإنتاج المكثف، ما أتاح لذكائها الكامن أن يظهر بوضوح. ولم يكن ما حدث نتيجة صفات جينية استثنائية، بل ثمرة بيئة مناسبة ومساحة للتجربة والتعلّم، بحسب وسائل إعلام غربية.