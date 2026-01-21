عربي
مسؤول مرتبط بزيلينسكي يواجه تهمة اختلاس أكثر من 3 مليون دولار
مسؤول مرتبط بزيلينسكي يواجه تهمة اختلاس أكثر من 3 مليون دولار
وأصدر المكتب بيانا في قناته على "تلغرام": "كشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد النيابة العامة الخاصة بمكافحة الفساد، عن مخطط لاختلاس أموال كانت مخصصة لمدفوعات (التعرفة الخضراء)... هناك تسعة مشتبه بهم في هذه القضية، من بينهم نائب سابق لرئيس مكتب زيلينسكي وعضو سابق في مجلس إدارة شركة (نفطوغاز) الأوكرانية".وامتنع المكتب عن ذكر اسم المسؤول السابق رسميا، إلا أن النائب الأوكراني "ياروسلاف جيليزنياك" مع ذلك، معقباً على الوضع عبر قناته على تطبيق تلغرام، ذكر أن المشتبه به هو روستيسلاف شورما، الذي شغل المنصب من عام 2021 إلى عام 2024.وبعد انضمام المنطقة إلى روسيا واصل المتهمون تلقي أموال من الميزانية الأوكرانية مقابل كهرباء لم يتم توريدها، ومن محطات طاقة لم تعد تحت سيطرتهم.وتعد مقاطعة زابوروجيه منطقةً روسيةً تقع في الحوض الأسفل لنهر دنيبر، وأصبحت المقاطعة جزءًا من روسيا بنتيجة استفتاء جرى في أيلول/سبتمبر 2022.برلماني أوكراني: عاجزون عن استعادة حدود عام 1991
كشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، عن توجيه اتهامات لنائب سابق لرئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، بتهمة اختلاس أموال بلغت قيمتها 3.2 مليون دولار.
وأصدر المكتب بيانا في قناته على "تلغرام": "كشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد النيابة العامة الخاصة بمكافحة الفساد، عن مخطط لاختلاس أموال كانت مخصصة لمدفوعات (التعرفة الخضراء)... هناك تسعة مشتبه بهم في هذه القضية، من بينهم نائب سابق لرئيس مكتب زيلينسكي وعضو سابق في مجلس إدارة شركة (نفطوغاز) الأوكرانية".
وامتنع المكتب عن ذكر اسم المسؤول السابق رسميا، إلا أن النائب الأوكراني "ياروسلاف جيليزنياك" مع ذلك، معقباً على الوضع عبر قناته على تطبيق تلغرام، ذكر أن المشتبه به هو روستيسلاف شورما، الذي شغل المنصب من عام 2021 إلى عام 2024.
وبحسب المكتب الوطني لمكافحة الفساد، أنه قبل انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا، نظم المشتبه بهم مخططاً لتوريد الكهرباء إلى أوكرانيا من محطات طاقة شمسية تقع في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من المنطقة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
إعلام: ترامب يتجنب لقاء زيلينسكي في "دافوس"
أمس, 07:27 GMT
وبعد انضمام المنطقة إلى روسيا واصل المتهمون تلقي أموال من الميزانية الأوكرانية مقابل كهرباء لم يتم توريدها، ومن محطات طاقة لم تعد تحت سيطرتهم.

ويقدر إجمالي الخسائر بـ 141.3 مليون غريفنا أوكرانية (أكثر من 3.2 مليون دولار). وصفت أفعال المشتبه بهم تحت بنود "الاستيلاء على الممتلكات باستغلال المنصب الوظيفي" و"غسيل الأموال المتحصلة من جريمة.

وتعد مقاطعة زابوروجيه منطقةً روسيةً تقع في الحوض الأسفل لنهر دنيبر، وأصبحت المقاطعة جزءًا من روسيا بنتيجة استفتاء جرى في أيلول/سبتمبر 2022.
برلماني أوكراني: عاجزون عن استعادة حدود عام 1991
