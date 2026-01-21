https://sarabic.ae/20260121/مسؤول-مرتبط-بزيلينسكي-يواجه-تهمة-اختلاس-أكثر-من-3-مليون-دولار-1109474994.html
مسؤول مرتبط بزيلينسكي يواجه تهمة اختلاس أكثر من 3 مليون دولار
مسؤول مرتبط بزيلينسكي يواجه تهمة اختلاس أكثر من 3 مليون دولار
سبوتنيك عربي
كشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، عن توجيه اتهامات لنائب سابق لرئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، بتهمة اختلاس أموال بلغت قيمتها 3.2... 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T13:04+0000
2026-01-21T13:04+0000
2026-01-21T13:04+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg
وأصدر المكتب بيانا في قناته على "تلغرام": "كشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد النيابة العامة الخاصة بمكافحة الفساد، عن مخطط لاختلاس أموال كانت مخصصة لمدفوعات (التعرفة الخضراء)... هناك تسعة مشتبه بهم في هذه القضية، من بينهم نائب سابق لرئيس مكتب زيلينسكي وعضو سابق في مجلس إدارة شركة (نفطوغاز) الأوكرانية".وامتنع المكتب عن ذكر اسم المسؤول السابق رسميا، إلا أن النائب الأوكراني "ياروسلاف جيليزنياك" مع ذلك، معقباً على الوضع عبر قناته على تطبيق تلغرام، ذكر أن المشتبه به هو روستيسلاف شورما، الذي شغل المنصب من عام 2021 إلى عام 2024.وبعد انضمام المنطقة إلى روسيا واصل المتهمون تلقي أموال من الميزانية الأوكرانية مقابل كهرباء لم يتم توريدها، ومن محطات طاقة لم تعد تحت سيطرتهم.وتعد مقاطعة زابوروجيه منطقةً روسيةً تقع في الحوض الأسفل لنهر دنيبر، وأصبحت المقاطعة جزءًا من روسيا بنتيجة استفتاء جرى في أيلول/سبتمبر 2022.برلماني أوكراني: عاجزون عن استعادة حدود عام 1991
https://sarabic.ae/20260120/إعلام-ترامب-يتجنب-لقاء-زيلينسكي-في-دافوس-1109416436.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_f849cb596db3caefbdf82a47bfea3592.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
مسؤول مرتبط بزيلينسكي يواجه تهمة اختلاس أكثر من 3 مليون دولار
كشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، عن توجيه اتهامات لنائب سابق لرئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، بتهمة اختلاس أموال بلغت قيمتها 3.2 مليون دولار.
وأصدر المكتب بيانا في قناته على "تلغرام": "كشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد النيابة العامة الخاصة بمكافحة الفساد، عن مخطط لاختلاس أموال كانت مخصصة لمدفوعات (التعرفة الخضراء)... هناك تسعة مشتبه بهم في هذه القضية، من بينهم نائب سابق لرئيس مكتب زيلينسكي وعضو سابق في مجلس إدارة شركة (نفطوغاز) الأوكرانية".
وامتنع المكتب عن ذكر اسم المسؤول السابق رسميا، إلا أن النائب الأوكراني "ياروسلاف جيليزنياك" مع ذلك، معقباً على الوضع عبر قناته على تطبيق تلغرام، ذكر أن المشتبه به هو روستيسلاف شورما، الذي شغل المنصب من عام 2021 إلى عام 2024.
وبحسب المكتب الوطني لمكافحة الفساد، أنه قبل انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا، نظم المشتبه بهم مخططاً لتوريد الكهرباء إلى أوكرانيا من محطات طاقة شمسية تقع في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من المنطقة.
وبعد انضمام المنطقة إلى روسيا واصل المتهمون تلقي أموال من الميزانية الأوكرانية مقابل كهرباء لم يتم توريدها، ومن محطات طاقة لم تعد تحت سيطرتهم.
ويقدر إجمالي الخسائر بـ 141.3 مليون غريفنا أوكرانية (أكثر من 3.2 مليون دولار). وصفت أفعال المشتبه بهم تحت بنود "الاستيلاء على الممتلكات باستغلال المنصب الوظيفي" و"غسيل الأموال المتحصلة من جريمة.
وتعد مقاطعة زابوروجيه منطقةً روسيةً تقع في الحوض الأسفل لنهر دنيبر، وأصبحت المقاطعة جزءًا من روسيا بنتيجة استفتاء جرى في أيلول/سبتمبر 2022.