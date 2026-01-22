https://sarabic.ae/20260122/التلفزيون-الإيراني-القبض-على-العشرات-من-قادة-مثيري-الشغب-في-مدينتي-كرمانشاه-وري-1109501820.html

التلفزيون الإيراني: القبض على العشرات من قادة مثيري الشغب في مدينتي كرمانشاه وري

التلفزيون الإيراني: القبض على العشرات من قادة مثيري الشغب في مدينتي كرمانشاه وري

سبوتنيك عربي

أفاد التلفزيون الإيراني، بإلقاء القبض على عشرات من قادة ومحركي مثيري الشغب في مدينتي كرمانشاه وريّ. 22.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-22T08:27+0000

2026-01-22T08:27+0000

2026-01-22T08:27+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/14/1067979997_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_52d1e25b36210eadba976b6776b7d886.jpg

وقال التلفزيون الإيراني، إن ذلك يأتي في إطار حملة أمنية موسعة لملاحقة من تصفهم السلطات بـ"المثيرين للعنف والأعمال التخريبية" في مختلف أنحاء إيران، وسط استمرار الاحتجاجات وأعمال القمع.وفي سمنان شرق طهران، أعلنت الشرطة الإيرانية عن القبض على 5 من قادة الشغب الذين يُشتبه بتورطهم في أعمال عنف وتخريب خلال الاحتجاجات الأخيرة، في خطوة ضمن سلسلة اعتقالات واسعة نفذتها الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية. وأفادت وسائل إعلامية، نقلا عن مسؤولين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "يواصل الضغط من أجل خيارات عسكرية حاسمة ضد إيران".وقالت إحدى تلك الوسائل، نقلًا عن مسؤوليين أمريكيين: "بعد تراجعه (تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)عن توجيه ضربات لإيران، الأسبوع الماضي، لا يزال يضغط على مساعديه من أجل ما يسميه خيارات عسكرية حاسمة، وقد استخدم ترامب مرارا كلمة حاسمة، لوصف الأثر الذي يريده من الولايات المتحدة على إيران". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"محو إيران من وجه الأرض" في حال تعرضت حياته لأي تهديد، على حد قوله. وتعليقا على حديث لمذيعة قناة "نيوز نيشن"، بشأن تهديدات إيرانية محتملة تستهدفه، قال ترامب إنه "لا ينبغي لهم فعل ذلك، لكنني حذرتهم: إذا حدث أي شيء، فستنفجر الدولة بأكملها (إيران)، لدي تعليمات واضحة جدا، إن حصل أي شيء فسيتم محوهم تماما".وأعلن البيت الأبيض، يوم الخميس الماضي، أن الرئيس ترامب، وفريقه يتابعون عن كثب التطورات في إيران، وأكد أن "كافة الخيارات المتاحة بشأن طهران لا تزال مطروحة".وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي، أن "ترامب أبلغ السلطات الإيرانية بأن استمرار قمع وقتل المحتجين سيكون له عواقب وخيمة"، مضيفة أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان على علم بتوقف تنفيذ 800 عملية إعدام كان من المقرر تنفيذها أمس في إيران".

https://sarabic.ae/20260122/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-أمريكا-وإسرائيل-من-ارتكاب-أي-خطأ-في-الحسابات---1109500014.html

https://sarabic.ae/20260121/ترامب-يهدد-بمحو-إيران-من-على-وجه-الأرض-1109460309.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم