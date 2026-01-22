https://sarabic.ae/20260122/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-أمريكا-وإسرائيل-من-ارتكاب-أي-خطأ-في-الحسابات---1109500014.html
قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر أمريكا وإسرائيل من ارتكاب أي خطأ في الحسابات
أطلق قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، اليوم الخميس، تحذيراً شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مؤكداً أن "أيدينا على الزناد".
وقال قائد الحرس الثوري الإيراني، في تصريحاته، إن "القوات الإيرانية في حالة ترقُّب واستعداد قصوى لأي سيناريو قد يطرأ، وأن طهران لن تتوانى عن الدفاع عن مصالحها وأمنها الوطني".وأضاف أن قواته "جاهزة للرد الفوري في حال ارتُكبت أي حماقة أو خطأ في الحسابات من جانب واشنطن أو تل أبيب"، متابعا: "على العدو أن يستخلص العبر مما مضى كي لا يواجه مصيراً أكثر إيلاماً"، حسب قناة "العالم" الإيرانية. وأفادت وسائل إعلامية، نقلا عن مسؤولين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "يواصل الضغط من أجل خيارات عسكرية حاسمة ضد إيران". وقالت إحدى تلك الوسائل، نقلًا عن مسؤوليين أمريكيين: "بعد تراجعه (تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)عن توجيه ضربات لإيران، الأسبوع الماضي، لا يزال يضغط على مساعديه من أجل ما يسميه خيارات عسكرية حاسمة، وقد استخدم ترامب مرارا كلمة حاسمة، لوصف الأثر الذي يريده من الولايات المتحدة على إيران". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"محو إيران من وجه الأرض" في حال تعرضت حياته لأي تهديد، على حد قوله. وتعليقا على حديث لمذيعة قناة "نيوز نيشن"، بشأن تهديدات إيرانية محتملة تستهدفه، قال ترامب إنه "لا ينبغي لهم فعل ذلك، لكنني حذرتهم: إذا حدث أي شيء، فستنفجر الدولة بأكملها (إيران)، لدي تعليمات واضحة جدا، إن حصل أي شيء فسيتم محوهم تماما".وأعلن البيت الأبيض، يوم الخميس الماضي، أن الرئيس ترامب، وفريقه يتابعون عن كثب التطورات في إيران، وأكد أن "كافة الخيارات المتاحة بشأن طهران لا تزال مطروحة".وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي، أن "ترامب أبلغ السلطات الإيرانية بأن استمرار قمع وقتل المحتجين سيكون له عواقب وخيمة"، مضيفة أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان على علم بتوقف تنفيذ 800 عملية إعدام كان من المقرر تنفيذها أمس في إيران".
قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر أمريكا وإسرائيل من ارتكاب أي خطأ في الحسابات
وقال قائد الحرس الثوري الإيراني، في تصريحاته، إن "القوات الإيرانية في حالة ترقُّب واستعداد قصوى لأي سيناريو قد يطرأ، وأن طهران لن تتوانى عن الدفاع عن مصالحها وأمنها الوطني".
وأضاف أن قواته "جاهزة للرد الفوري في حال ارتُكبت أي حماقة أو خطأ في الحسابات من جانب واشنطن أو تل أبيب"، متابعا: "على العدو أن يستخلص العبر مما مضى كي لا يواجه مصيراً أكثر إيلاماً"، حسب قناة "العالم" الإيرانية.
وأفادت وسائل إعلامية، نقلا عن مسؤولين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، "يواصل الضغط من أجل خيارات عسكرية حاسمة ضد إيران".
وقالت إحدى تلك الوسائل، نقلًا عن مسؤوليين أمريكيين: "بعد تراجعه (تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)عن توجيه ضربات لإيران،
الأسبوع الماضي، لا يزال يضغط على مساعديه من أجل ما يسميه خيارات عسكرية حاسمة، وقد استخدم ترامب مرارا كلمة حاسمة، لوصف الأثر الذي يريده من الولايات المتحدة على إيران".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"محو إيران من وجه الأرض" في حال تعرضت حياته لأي تهديد، على حد قوله.
وتعليقا على حديث لمذيعة قناة "نيوز نيشن"، بشأن تهديدات إيرانية محتملة تستهدفه، قال ترامب إنه "لا ينبغي لهم فعل ذلك، لكنني حذرتهم: إذا حدث أي شيء، فستنفجر الدولة بأكملها (إيران)، لدي تعليمات واضحة جدا، إن حصل أي شيء فسيتم محوهم تماما
".
وأعلن البيت الأبيض، يوم الخميس الماضي، أن الرئيس ترامب، وفريقه يتابعون عن كثب التطورات في إيران، وأكد أن "كافة الخيارات المتاحة بشأن طهران لا تزال مطروحة".
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي، أن "ترامب أبلغ السلطات الإيرانية بأن استمرار قمع وقتل المحتجين سيكون له عواقب وخيمة"، مضيفة أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان على علم بتوقف تنفيذ 800 عملية إعدام كان من المقرر تنفيذها أمس في إيران".