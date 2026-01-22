قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر أمريكا وإسرائيل من ارتكاب أي خطأ في الحسابات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260122/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-أمريكا-وإسرائيل-من-ارتكاب-أي-خطأ-في-الحسابات---1109500014.html
قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر أمريكا وإسرائيل من ارتكاب أي خطأ في الحسابات
قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر أمريكا وإسرائيل من ارتكاب أي خطأ في الحسابات
سبوتنيك عربي
أطلق قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، اليوم الخميس، تحذيراً شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مؤكداً أن "أيدينا على الزناد". 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T06:54+0000
2026-01-22T06:54+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
الحرس الثوري الإيراني
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109285875_28:0:1880:1042_1920x0_80_0_0_5bacda2e0e40212e0ebd2d7f25f158db.jpg
وقال قائد الحرس الثوري الإيراني، في تصريحاته، إن "القوات الإيرانية في حالة ترقُّب واستعداد قصوى لأي سيناريو قد يطرأ، وأن طهران لن تتوانى عن الدفاع عن مصالحها وأمنها الوطني".وأضاف أن قواته "جاهزة للرد الفوري في حال ارتُكبت أي حماقة أو خطأ في الحسابات من جانب واشنطن أو تل أبيب"، متابعا: "على العدو أن يستخلص العبر مما مضى كي لا يواجه مصيراً أكثر إيلاماً"، حسب قناة "العالم" الإيرانية. وأفادت وسائل إعلامية، نقلا عن مسؤولين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "يواصل الضغط من أجل خيارات عسكرية حاسمة ضد إيران". وقالت إحدى تلك الوسائل، نقلًا عن مسؤوليين أمريكيين: "بعد تراجعه (تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)عن توجيه ضربات لإيران، الأسبوع الماضي، لا يزال يضغط على مساعديه من أجل ما يسميه خيارات عسكرية حاسمة، وقد استخدم ترامب مرارا كلمة حاسمة، لوصف الأثر الذي يريده من الولايات المتحدة على إيران". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"محو إيران من وجه الأرض" في حال تعرضت حياته لأي تهديد، على حد قوله. وتعليقا على حديث لمذيعة قناة "نيوز نيشن"، بشأن تهديدات إيرانية محتملة تستهدفه، قال ترامب إنه "لا ينبغي لهم فعل ذلك، لكنني حذرتهم: إذا حدث أي شيء، فستنفجر الدولة بأكملها (إيران)، لدي تعليمات واضحة جدا، إن حصل أي شيء فسيتم محوهم تماما".وأعلن البيت الأبيض، يوم الخميس الماضي، أن الرئيس ترامب، وفريقه يتابعون عن كثب التطورات في إيران، وأكد أن "كافة الخيارات المتاحة بشأن طهران لا تزال مطروحة".وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي، أن "ترامب أبلغ السلطات الإيرانية بأن استمرار قمع وقتل المحتجين سيكون له عواقب وخيمة"، مضيفة أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان على علم بتوقف تنفيذ 800 عملية إعدام كان من المقرر تنفيذها أمس في إيران".
https://sarabic.ae/20260121/عراقجي-محذرا-واشنطن-مواجهتنا-المقبلة-ستكون-شرسة-وستجتاح-المنطقة-1109465546.html
https://sarabic.ae/20260121/إيران-تعلن-حصيلة-ضحايا-الهجمات-الأخيرة-في-البلاد-1109487108.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109285875_368:0:1757:1042_1920x0_80_0_0_c05b8617dbde22cccc2b7c41efe6b599.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الحرس الثوري الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الحرس الثوري الإيراني, العالم

قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر أمريكا وإسرائيل من ارتكاب أي خطأ في الحسابات

06:54 GMT 22.01.2026
© AP Photoإطلاق صواريخ باليستية من تحت الأرض من قبل الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة عسكرية، 29 يوليو/ تموز 2020
إطلاق صواريخ باليستية من تحت الأرض من قبل الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة عسكرية، 29 يوليو/ تموز 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أطلق قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، اليوم الخميس، تحذيراً شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مؤكداً أن "أيدينا على الزناد".
وقال قائد الحرس الثوري الإيراني، في تصريحاته، إن "القوات الإيرانية في حالة ترقُّب واستعداد قصوى لأي سيناريو قد يطرأ، وأن طهران لن تتوانى عن الدفاع عن مصالحها وأمنها الوطني".
وأضاف أن قواته "جاهزة للرد الفوري في حال ارتُكبت أي حماقة أو خطأ في الحسابات من جانب واشنطن أو تل أبيب"، متابعا: "على العدو أن يستخلص العبر مما مضى كي لا يواجه مصيراً أكثر إيلاماً"، حسب قناة "العالم" الإيرانية.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
عراقجي محذرا واشنطن: مواجهتنا المقبلة ستكون شرسة وستجتاح المنطقة
أمس, 07:41 GMT
وأفادت وسائل إعلامية، نقلا عن مسؤولين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "يواصل الضغط من أجل خيارات عسكرية حاسمة ضد إيران".
وقالت إحدى تلك الوسائل، نقلًا عن مسؤوليين أمريكيين: "بعد تراجعه (تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)عن توجيه ضربات لإيران، الأسبوع الماضي، لا يزال يضغط على مساعديه من أجل ما يسميه خيارات عسكرية حاسمة، وقد استخدم ترامب مرارا كلمة حاسمة، لوصف الأثر الذي يريده من الولايات المتحدة على إيران".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"محو إيران من وجه الأرض" في حال تعرضت حياته لأي تهديد، على حد قوله.
وتعليقا على حديث لمذيعة قناة "نيوز نيشن"، بشأن تهديدات إيرانية محتملة تستهدفه، قال ترامب إنه "لا ينبغي لهم فعل ذلك، لكنني حذرتهم: إذا حدث أي شيء، فستنفجر الدولة بأكملها (إيران)، لدي تعليمات واضحة جدا، إن حصل أي شيء فسيتم محوهم تماما".
رجل يحمل فتاة مصابة بعد انفجار في وسط طهران جراء الضربات الإسرائيليىة على إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
إيران تعلن حصيلة ضحايا الهجمات الأخيرة في البلاد
أمس, 18:09 GMT
وأعلن البيت الأبيض، يوم الخميس الماضي، أن الرئيس ترامب، وفريقه يتابعون عن كثب التطورات في إيران، وأكد أن "كافة الخيارات المتاحة بشأن طهران لا تزال مطروحة".
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي، أن "ترامب أبلغ السلطات الإيرانية بأن استمرار قمع وقتل المحتجين سيكون له عواقب وخيمة"، مضيفة أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان على علم بتوقف تنفيذ 800 عملية إعدام كان من المقرر تنفيذها أمس في إيران".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала