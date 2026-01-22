https://sarabic.ae/20260122/الداخلية-اليمنية-تكشف-لـسبوتنيك-الهدف-من-العملية-الإرهابية-ضد-القائد-في-ألوية-العمالقة-بعدن-1109536421.html

الداخلية اليمنية تكشف لـ"سبوتنيك" الهدف من العملية الإرهابية ضد القائد في "ألوية العمالقة" بعدن

الداخلية اليمنية تكشف لـ"سبوتنيك" الهدف من العملية الإرهابية ضد القائد في "ألوية العمالقة" بعدن

أكد مدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي في وزارة الداخلية اليمنية الشرعية، العميد عبد القوي باعش، أن ما يجري على الأرض يقود البلاد إلى الصراع وليس التهدئة،... 22.01.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "ما حدث هو بداية لخلط أوراق في الجنوب، ونحذر من يقفون خلف تلك الأعمال الجبانة ونتعهد بالتصدي لها، علاوة على ملاحقة داعمي هذا العمل الإرهابي الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة عدن وجميع المحافظات المحررة".وأشار باعش، أن تلك العملية الجبانة، أرى أنها بداية لصراع إقليمي وخلط أوراق من خلال أدوات محلية (مرتزقة)، تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بشكل عام في البلاد.وقال مدير العلاقات العامة: "نؤكد أن أمن المواطن وحياته والأمن القومي للبلاد خط أحمر، كما نحذر من أي قرارات انتقامية تطال أي قيادات جنوبية لها موقف واضح من قضية الجنوب".ولفت باعش، إلى أن تغييب الخبرات الرفيعة والقيادات التي تمتلك رؤية عالية هو نوع من الفساد والتخريب لا يقل عن مشاركة التنظيمات الإرهابية في عملياتها، ما حصل هو استمرار لسوء التقدير والإدارة واستمرار للنظرة القاصرة تجاه الوطن والمواطن.حيث طرحت عملية استهداف موكب قائد الفرقة الثانية "عمالقة" ومرافقيه في منطقة جعولة بمدينة عدن، الكثير من علامات الاستفهام حول أهداف تلك العملية ومن يقف خلفها، خاصة أنها تأتي في ظروف استثنائية في العلاقة بين الشرعية اليمنية والانتقالي.وقد قوبلت العملية بإدانة كبيرة محليا وإقليميا ودوليا، حيث أدان تحالف "دعم الشرعية" في اليمن، بأشد العبارات الهجوم، وقال المتحدث باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية) اللواء تركي المالكي، إن "الهجوم الإرهابي يتنافى مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية، ويعرب التحالف عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهداء، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".وأكد المالكي مواصلة التحالف تنسيقه مع الجهات المعنية لضمان أمن المواطنين والحفاظ على الاستقرار انطلاقا من واجبه الإنساني والأخلاقي تجاه الشعب اليمني، داعيا إلى وحدة الصف ونبذ الخلافات، والعمل مع الحكومة والجهات الأمنية والعسكرية للتصدي لأي محاولات تخريبية أو عمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار المحافظات المحررة خاصة والمجتمع اليمني عامة، وأنها لن تنجح في زعزعة السلم المجتمعي، مطالبا بضرورة تضافر الجهود المحلية والدولية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه الفكرية والمالية.وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.وبإحكام قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قبضتها على محافظتي حضرموت والمُهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

