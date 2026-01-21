https://sarabic.ae/20260121/اليمن-تحالف-دعم-الشرعية-يتعهد-بالضرب-بيد-من-حديد-ضد-محاولات-استهداف-عدن-1109494924.html

اليمن... تحالف "دعم الشرعية" يتعهد بالضرب بيد من حديد ضد محاولات استهداف عدن

أدان تحالف "دعم الشرعية" في اليمن، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف موكب قائد الفرقة الثانية "عمالقة" ومرافقيه في منطقة جعولة بمدينة عدن. 21.01.2026, سبوتنيك عربي

وأكدت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الأربعاء، أن الهجوم قد أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى والمصابين.وقال المتحدث باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية) اللواء تركي المالكي، إن "الهجوم الإرهابي يتنافى مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية، ويعرب التحالف عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهداء، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".وأكد اللواء المالكي مواصلة التحالف تنسيقه مع الجهات المعنية لضمان أمن المواطنين والحفاظ على الاستقرار انطلاقا من واجبه الإنساني والأخلاقي تجاه الشعب اليمني.في وقت دعا المالكي إلى "وحدة الصف ونبذ الخلافات، والعمل مع الحكومة والجهات الأمنية والعسكرية للتصدي لأي محاولات تخريبية أو عمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار المحافظات المحررة خاصة والمجتمع اليمني عامة، وأنها لن تنجح في زعزعة السلم المجتمعي".وطالب بضرورة تضافر الجهود المحلية والدولية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه الفكرية والمالية.ويشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشهد، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس عيدروس الزبيدي، الذي يقود "المجلس الانتقالي الجنوبي"، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.وبإحكام قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قبضتها على محافظتي حضرموت والمُهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

