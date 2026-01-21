خبير اقتصادي يوضح لـ"سبوتنيك" أهمية الدعم المالي السعودي لليمن وتأثيره السياسي على الوضع في الجنوب

عربي
حصري
أكد الخبير الاقتصادي وأستاذ المالية العامة في جامعة عدن باليمن، د. محمد جمال الشعيبي، أن الدعم المالي السعودي مهم وجيد في اللحظة الراهنة، لأنه يوفر رواتب الموظفين (ما يخفف من احتقان الشارع)، ويسهم في دعم الخدمات الأساسية، ويظهر التزاما بمنع انهيار أكبر للاقتصاد.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، هناك حزمة من المشاريع التي أعلنت السعودية تخصيص دعم مالي لها بما قيمته 1.9 مليار ريال سعودي، إلى جانب دعم الموازنة العامة بهدف دفع مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين، بقيمة تقارب 90 مليون دولار دفعة عاجلة، حيث تعمل الرياض مع البنك المركزي في العاصمة عدن ومسؤولي الحكومة على ترتيبات مالية لتسريع الدفع وتوفير مشتقات نفطية لتحسين الخدمات.
وتابع الشعيبي، من الطبيعي أن دفع الرواتب نقدا يخفف الضغط على الموظفين والأسر التي تعاني من تأخر الدفع لفترات طويلة، ما قد يقلل الاحتقان الاجتماعي مؤقتا، ويدعم الثقة في المؤسسات الحكومية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن دعم الخدمات الأساسية (كالكهرباء والبترول)، يمكن أن ينعش الاقتصاد المحلي بقدر ما يحسن مستوى المعيشة، لكن القيمة المالية وحدها ليست كافية لحل أزمات بنيوية مثل ضعف الاقتصاد، والتضخم، والبطالة، وتراجع الخدمات في الجنوب، وهي مشكلات تحتاج إلى إصلاحات أصيلة.
واستطرد: أما إذا تحدثنا عن تأثير هذا الدعم من الناحية الأمنية والسياسية، فقد يعطي الدعم دفعة مؤقتة للاستقرار في الجنوب بدلا من استمرار حالة النزاعات، لأنه قد يسهم في التقليل من أسباب الغضب الشعبي المرتبط بالمعيشة، إلا أن الأزمة في الجنوب ليست مالية فقط، فهى سياسية بدرجة أساسية بين عدة أطراف مختلفة، واستمرار التهدئة يخضع لمدى التوافق السياسي الداخلي وتنفيذ اتفاقيات مثل اتفاق الرياض، والذي لا يزال يحتاج إلى خطوات فعلية للتنفيذ.
المشروعات التنموية السعودية في اليمن (سقطرى) - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
‌‏من بينها أول محطة تحلية مياه... السعودية تطلق مشاريع تنموية في اليمن بقيمة 1.9 مليار ريال
14 يناير, 17:33 GMT
ولفت الشعيبي إلى أنه، لا يمكن أن يكون الدعم المالي وحده حل شامل لأزمة الجنوب، لأن التوترات الراهنة تنبع من أسباب سياسية وعسكرية واجتماعية أعمق، لا يمكن أن يعالجها المال فقط، وأمام ذلك لابد من استُكمال الدعم المالي بخطوات سياسية واضحة نحو الحوار والتوافق الشفاف والصادق بدون اي قيود أو سقوف، فقد يكون له أثر أكبر على تهدئة الأوضاع بشكل مستدام.
أعلنت السعودية إطلاق حزمة مشاريع ومبادرات تنموية في اليمن بقيمة 1.9 مليار ريال (نحو نصف مليار دولار)، مشيرة إلى أن الهدف منها دعم القطاعات الأساسية وتحسين الخدمات في عدد من المحافظات اليمنية.
ذكر ذلك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في سلسلة تدوينات على موقع "إكس"،الأربعاء الماضي، أشار فيها إلى أن الحزمة الجديدة تشمل 28 مشروعا ومبادرة تنموية موزعة على قطاعات حيوية، في مقدمتها الصحة والطاقة والمياه والتعليم والنقل.
وأوضح أنها تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة في المناطق المستفيدة، التي تشمل محافظات عدن وحضرموت والمهرة وسقطرى وتعز ومأرب، إضافة إلى محافظات الضالع وأبين ولحج وشبوة.
رئيس الحراك الجنوبي الحر ووزير حقوق الإنسان السابق في الحكومة اليمنية، محمد عسكر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
وزير يمني سابق يكشف لـ"سبوتنيك" عن السيناريوهات القادمة بعد الأحداث الأخيرة جنوبي البلاد
أمس, 19:28 GMT
وأشار البرنامج إلى أن مدينة عدن ستحظى بعدد من المشاريع والمبادرات البارزة، من بينها إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن، إلى جانب إعادة إنشاء مدرج مطار عدن وتوفير أنظمة الملاحة والاتصالات، والبدء في المرحلتين الثانية والثالثة من تأهيل المطار.
ولفت إلى أنه في قطاع الطاقة سيتم إنشاء مشروع لتعزيز القدرة الكهربائية بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 30 ميجا واط في تعز.
وفي القطاع الصحي، تتضمن المشاريع إعادة تشغيل مستشفى "المخا"، وإعادة تشغيل مستشفى شبوة في مدينة عتق، وتشغيل مستشفى سقطرى، إضافة إلى إنشاء مستشفى حضرموت الجامعي، والبدء في تشغيل مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة.
ويشمل الدعم السعودي قطاع التعليم في اليمن بناء 30 مدرسة في عدة محافظات، ودعم جامعتي حضرموت وسيئون بكليات جديدة، في خطوة تستهدف تعزيز التعليم العالي وبناء الكوادر المحلية.
ويواجه اليمن صعوبات مالية جعلته غير قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان بسبب الحرب المستمرة منذ 2015.
