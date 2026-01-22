https://sarabic.ae/20260122/المدعي-العام-التركي-يكشف-تفاصيل-تحطم-طائرة-رئيس-الأركان-الليبي-1109536835.html
المدعي العام التركي يكشف تفاصيل تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
كشف تقرير المدعي العام التركي، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة بشأن ملابسات تحطم طائرة رئيس الأركان بحكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الليبية، محمد الحداد ورفاقه في... 22.01.2026
وأفادت وكالة الأنباء الليبية "لانا"، مساء اليوم الخميس، بأن نتائج التقرير الأولي لمكتب المدعي العام في أنقرة كشفت أن طائرة الحداد اصطدمت بتلة جبلية على ارتفاع 1252 مترا بسرعة عالية بينما كانت المحركات تعمل.وذكر التقرير التركي أن الطائرة، وهي من نوع "داسو فالكون 50" وحاملة الرقم التسلسلي 9H-DFS، خضعت لآخر صيانة بين الأول والتاسع من ديسمبر/كانون الأول 2025، وتم إصدار شهادة إتمام الصيانة.وأكد التقرير أن "الطائرة أبلغت عند إقلاعها من مطار إيسنبوغا في الساعة 20:17، مركز مراقبة الحركة الجوية عند الساعة 20:33 عن حالة طوارئ نتيجة عطل كهربائي، وطلبت الهبوط الاضطراري، قبل أن تختفي من على شاشات الرادار عند الساعة 20:36".وأشار إلى أن "الطائرة اصطدمت بقمة جبلية بارتفاع 1252 مترا بسرعة عالية، وكانت محركاتها تعمل وقت الاصطدام، ما أدى إلى انفجارها وانتثار حطامها على مساحة 150 ألف متر مربع، مع تسجيل وميض لحظي بعد الاصطدام، دون وجود أي دلائل على اندلاع حريق داخل الطائرة".وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أعلن، في الثاني والعشرين من ديسمبر الماضي، فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 5 أشخاص بينهم رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي بحكومة الوحدة الفريق أول محمد الحداد، في أنقرة.وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية وليد اللافي، لوسائل إعلام ليبية: "تلقينا منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بالطائرة، فقد الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني".وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام الطائرة، التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد.
كشف تقرير المدعي العام التركي، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة بشأن ملابسات تحطم طائرة رئيس الأركان بحكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الليبية، محمد الحداد ورفاقه في ضواحي العاصمة التركية أنقرة.
وأفادت وكالة
الأنباء الليبية "لانا"، مساء اليوم الخميس، بأن نتائج التقرير الأولي لمكتب المدعي العام في أنقرة كشفت أن طائرة الحداد اصطدمت بتلة جبلية على ارتفاع 1252 مترا بسرعة عالية بينما كانت المحركات تعمل.
24 ديسمبر 2025, 18:14 GMT
وذكر التقرير التركي أن الطائرة، وهي من نوع "داسو فالكون 50" وحاملة الرقم التسلسلي 9H-DFS، خضعت لآخر صيانة بين الأول والتاسع من ديسمبر/كانون الأول 2025، وتم إصدار شهادة إتمام الصيانة.
وأكد التقرير أن "الطائرة أبلغت عند إقلاعها من مطار إيسنبوغا في الساعة 20:17، مركز مراقبة الحركة الجوية عند الساعة 20:33 عن حالة طوارئ نتيجة عطل كهربائي، وطلبت الهبوط الاضطراري، قبل أن تختفي من على شاشات الرادار عند الساعة 20:36".
وأشار إلى أن "الطائرة اصطدمت بقمة جبلية بارتفاع 1252 مترا بسرعة عالية، وكانت محركاتها تعمل وقت الاصطدام، ما أدى إلى انفجارها وانتثار حطامها على مساحة 150 ألف متر مربع، مع تسجيل وميض لحظي بعد الاصطدام، دون وجود أي دلائل على اندلاع حريق داخل الطائرة".
وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أعلن، في الثاني والعشرين من ديسمبر الماضي، فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 5 أشخاص
بينهم رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي بحكومة الوحدة الفريق أول محمد الحداد، في أنقرة.
وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية وليد اللافي، لوسائل إعلام ليبية: "تلقينا منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بالطائرة، فقد الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني".
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام الطائرة،
التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد.