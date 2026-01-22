المدعي العام التركي يكشف تفاصيل تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي

عربي
ويتكوف يصل إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260122/المدعي-العام-التركي-يكشف-تفاصيل-تحطم-طائرة-رئيس-الأركان-الليبي-1109536835.html
المدعي العام التركي يكشف تفاصيل تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
المدعي العام التركي يكشف تفاصيل تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
سبوتنيك عربي
كشف تقرير المدعي العام التركي، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة بشأن ملابسات تحطم طائرة رئيس الأركان بحكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الليبية، محمد الحداد ورفاقه في... 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T19:54+0000
2026-01-22T19:54+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار تركيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096308318_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_49ee2f856f97facab38c87406d6f459d.jpg
وأفادت وكالة الأنباء الليبية "لانا"، مساء اليوم الخميس، بأن نتائج التقرير الأولي لمكتب المدعي العام في أنقرة كشفت أن طائرة الحداد اصطدمت بتلة جبلية على ارتفاع 1252 مترا بسرعة عالية بينما كانت المحركات تعمل.وذكر التقرير التركي أن الطائرة، وهي من نوع "داسو فالكون 50" وحاملة الرقم التسلسلي 9H-DFS، خضعت لآخر صيانة بين الأول والتاسع من ديسمبر/كانون الأول 2025، وتم إصدار شهادة إتمام الصيانة.وأكد التقرير أن "الطائرة أبلغت عند إقلاعها من مطار إيسنبوغا في الساعة 20:17، مركز مراقبة الحركة الجوية عند الساعة 20:33 عن حالة طوارئ نتيجة عطل كهربائي، وطلبت الهبوط الاضطراري، قبل أن تختفي من على شاشات الرادار عند الساعة 20:36".وأشار إلى أن "الطائرة اصطدمت بقمة جبلية بارتفاع 1252 مترا بسرعة عالية، وكانت محركاتها تعمل وقت الاصطدام، ما أدى إلى انفجارها وانتثار حطامها على مساحة 150 ألف متر مربع، مع تسجيل وميض لحظي بعد الاصطدام، دون وجود أي دلائل على اندلاع حريق داخل الطائرة".وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أعلن، في الثاني والعشرين من ديسمبر الماضي، فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 5 أشخاص بينهم رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي بحكومة الوحدة الفريق أول محمد الحداد، في أنقرة.وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية وليد اللافي، لوسائل إعلام ليبية: "تلقينا منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بالطائرة، فقد الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني".وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام الطائرة، التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد.
https://sarabic.ae/20251224/أردوغان-يعلن-بدء-التحقيق-في-حادث-تحطم-طائرة-رئيس-الأركان-الليبي-1108530546.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096308318_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_3d997a2346fa876e983512e06d218fdf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

المدعي العام التركي يكشف تفاصيل تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي

19:54 GMT 22.01.2026
© AP Photo / South Korea's Muan Fire Station طائرة ركاب تحترق في مطار موآن الدولي في موآن، كوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.
طائرة ركاب تحترق في مطار موآن الدولي في موآن، كوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / South Korea's Muan Fire Station
تابعنا عبر
كشف تقرير المدعي العام التركي، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة بشأن ملابسات تحطم طائرة رئيس الأركان بحكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الليبية، محمد الحداد ورفاقه في ضواحي العاصمة التركية أنقرة.
وأفادت وكالة الأنباء الليبية "لانا"، مساء اليوم الخميس، بأن نتائج التقرير الأولي لمكتب المدعي العام في أنقرة كشفت أن طائرة الحداد اصطدمت بتلة جبلية على ارتفاع 1252 مترا بسرعة عالية بينما كانت المحركات تعمل.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
أردوغان يعلن بدء التحقيق في حادث تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
24 ديسمبر 2025, 18:14 GMT
وذكر التقرير التركي أن الطائرة، وهي من نوع "داسو فالكون 50" وحاملة الرقم التسلسلي 9H-DFS، خضعت لآخر صيانة بين الأول والتاسع من ديسمبر/كانون الأول 2025، وتم إصدار شهادة إتمام الصيانة.
وأكد التقرير أن "الطائرة أبلغت عند إقلاعها من مطار إيسنبوغا في الساعة 20:17، مركز مراقبة الحركة الجوية عند الساعة 20:33 عن حالة طوارئ نتيجة عطل كهربائي، وطلبت الهبوط الاضطراري، قبل أن تختفي من على شاشات الرادار عند الساعة 20:36".
وأشار إلى أن "الطائرة اصطدمت بقمة جبلية بارتفاع 1252 مترا بسرعة عالية، وكانت محركاتها تعمل وقت الاصطدام، ما أدى إلى انفجارها وانتثار حطامها على مساحة 150 ألف متر مربع، مع تسجيل وميض لحظي بعد الاصطدام، دون وجود أي دلائل على اندلاع حريق داخل الطائرة".
وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أعلن، في الثاني والعشرين من ديسمبر الماضي، فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 5 أشخاص بينهم رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي بحكومة الوحدة الفريق أول محمد الحداد، في أنقرة.
وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية وليد اللافي، لوسائل إعلام ليبية: "تلقينا منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بالطائرة، فقد الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني".
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام الطائرة، التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала