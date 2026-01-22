https://sarabic.ae/20260122/بلجيكا-أوروبا-ليست-في-حرب-مع-روسيا-ولا-يمكنها-ببساطة-مصادرة-أموالها-1109504349.html

بلجيكا: أوروبا ليست في حرب مع روسيا ولا يمكنها ببساطة مصادرة أموالها

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، بأن أوروبا ليست في حرب مع روسيا، ولا يمكنها بالتالي مصادرة أموالها المتمثلة في أصولها المجمدة. 22.01.2026, سبوتنيك عربي

وصرح دي ويفر في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "لا يمكننا ببساطة أخذ أموال جهة ما، لسنا في حرب مع روسيا، أوروبا ليست في حرب مع روسيا، لا يمكننا ببساطة مصادرة أموالها".هذا عمل من أعمال الحرب ويجب ألا نستهين به. لم يحدث ذلك قط في التاريخ، حتى في أثناء الحرب العالمية الثانية لم تصادر الأموال المجمدة.وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن روسيا وضعت خطة للرد على احتمال الاستيلاء على أصولها المجمدة لدى الغرب، موضحًا أنه "سيتم تنفيذها إذا لزم الأمر".وقال نوفاك: "لقد تم وضع خطة مناسبة وسيتم تنفيذها في حال حدوث مثل هذه الحالات".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مصادرة الأصول الروسية لن تكون مجرد ضربة لصورة الاتحاد الأوروبي، بل ستقوّض الثقة في منطقة اليورو.الأصول الروسية المجمدة من قبل الغربرئيس وزراء المجر يكشف تفاصيل إحباط مقترح مصادرة الأصول الروسية

