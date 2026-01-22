https://sarabic.ae/20260122/ترامب-الاتفاق-بشأن-غرينلاند-سيسمح-لواشنطن-بفعل-كل-ما-تريده--1109541330.html
ترامب: الاتفاق بشأن غرينلاند سيسمح لواشنطن بفعل كل ما تريده
ترامب: الاتفاق بشأن غرينلاند سيسمح لواشنطن بفعل كل ما تريده
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن اتفاق غرينلاند سيمنح الولايات المتحدة حرية فعل ما تشاء، مشيرًا إلى أن هناك موقفًا إيجابيًا تجاه التوصل إلى... 22.01.2026
وقال ترامب في تصريحات صحافية لدى سؤاله عن الاتفاق: "بإمكاننا أن نفعل ما نشاء"، مضيفا: "هناك موقف جيد لإنجاز الأمور".وأمس الخميس، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن هيكل اتفاقية مستقبلية بشأن غرينلاند قيد الإعداد، وأنها ستكون "رائعة" بالنسبة للولايات المتحدة.وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" عقب زيارته لسويسرا لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي:وكان ترامب، صرح على هامش منتدى دافوس، يوم الأربعاء، بأنه لا يتصور سيناريو تدخل فيه الولايات المتحدة في حرب مع الدنمارك، العضو في حلف الناتو، بسبب غرينلاند. وأوضح أن اتفاقية طويلة الأمد بشأن الجزيرة قيد المناقشة حاليا، واصفاً مدتها بأنها "أبدية".وقد صرّح ترامب مراراً وتكراراً بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءاً من الولايات المتحدة. وحذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدةً أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
