ترامب: يجري العمل على وضع هيكل اتفاقية غرينلاند وستكون "مذهلة" بالنسبة لواشنطن
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن هيكل اتفاقية مستقبلية بشأن غرينلاند قيد الإعداد، وأنها ستكون "رائعة" بالنسبة للولايات المتحدة. 22.01.2026, سبوتنيك عربي
وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" عقب زيارته لسويسرا لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي: "أنا عائد إلى واشنطن. لقد قضيت وقتاً رائعاً في دافوس. يجري العمل على إطار عمل غرينلاند وسيكون أمراً مذهلاً بالنسبة للولايات المتحدة".واختتم الرئيس الأمريكي قائلا: "هناك الكثير من الأشياء الجيدة التي تحدث".وكان ترامب، صرح على هامش منتدى دافوس، يوم الأربعاء، بأنه لا يتصور سيناريو تدخل فيه الولايات المتحدة في حرب مع الدنمارك، العضو في حلف الناتو، بسبب غرينلاند. وأوضح أن اتفاقية طويلة الأمد بشأن الجزيرة قيد المناقشة حاليا، واصفاً مدتها بأنها "أبدية".وقد صرّح ترامب مراراً وتكراراً بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءاً من الولايات المتحدة. وحذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدةً أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" عقب زيارته لسويسرا لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي: "أنا عائد إلى واشنطن. لقد قضيت وقتاً رائعاً في دافوس. يجري العمل على إطار عمل غرينلاند وسيكون أمراً مذهلاً بالنسبة للولايات المتحدة".
وأضاف: "مجلس السلام" لتسوية الوضع في قطاع غزة، والذي تم توقيع ميثاقه على هامش المنتدى، أصبح "شيئا مميزاً" لم يشهده العالم من قبل".
واختتم الرئيس الأمريكي قائلا: "هناك الكثير من الأشياء الجيدة التي تحدث".
وفي وقت سابق، غادر ترامب دافوس، حيث كان المنتدى الاقتصادي العالمي منعقدا، بعد سلسلة من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته وفلاديمير زيلينسكي، وترؤسه حفل توقيع ميثاق "مجلس السلام".
وكان ترامب، صرح على هامش منتدى دافوس، يوم الأربعاء، بأنه لا يتصور سيناريو تدخل فيه الولايات المتحدة في حرب مع الدنمارك، العضو في حلف الناتو، بسبب غرينلاند. وأوضح أن اتفاقية طويلة الأمد بشأن الجزيرة قيد المناقشة حاليا
، واصفاً مدتها بأنها "أبدية".
وقد صرّح ترامب مراراً وتكراراً بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءاً من الولايات المتحدة. وحذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة
، مؤكدةً أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.