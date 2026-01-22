رئيس وزراء غرينلاند يؤكد تمسك الإقليم بـ"الحوار السلمي"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20260122/رئيس-وزراء-غرينلاند-يؤكد-تمسك-الإقليم-بـالحوار-السلمي-1109535018.html
رئيس وزراء غرينلاند يؤكد تمسك الإقليم بـ"الحوار السلمي"
رئيس وزراء غرينلاند يؤكد تمسك الإقليم بـ"الحوار السلمي"
سبوتنيك عربي
أكد رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، اليوم الخميس، تمسك الإقليم الدنماركي بـ"حوار سلمي"، مشددا على أن للجزيرة "الحق في تقرير المصير". 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T18:47+0000
2026-01-22T18:47+0000
دونالد ترامب
الناتو
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099103165_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_efff73c97e46bca39513b32317314bed.jpg
وأوضح نيسلن في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أنه "لا أحد غير غرينلاند والدنمارك مخوّل بإبرام اتفاقات تتعلق بالجزيرة ومملكة الدنمارك".وجاء تصريح نيلسن على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أعد "إطار اتفاق" بشأن غرينلاند مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته.وشدد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نوك عاصمة الإقليم الدنماركي، على أن سيادة غرينلاند ووحدة أراضيها يشكلان "خطا أحمر"، مشيرا إلى أنه "إذا وضعت الجزيرة أمام خيار ضمّها إلى الدنمارك أو الولايات المتحدة سنختار مملكة الدنمارك، سنختار الاتحاد الأوروبي، سنختار حلف شمال الأطلسي".ونفى رئيس وزراء غرينلاند اطلاعه على ما توصل إليه الرئيس ترامب ومارك روته بشأن مستقبل الجزيرة، قائلا: "لا أعرف بالضبط ما الذي يتضمنه الاتفاق في شأن بلادي"، منوها بأنه لم يكن جزءا من المحادثات بين الجانبين.وكان الرئيس ترامب قد صرح، في وقت سابق اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده بشأن جزيرة غرينلاند دون مقابل. وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس": "سنحصل على كل شيء، كل ما نريده، ودون مقابل"، مضيفا أن جزءًا من منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" سيغطي غرينلاند".وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات حول حصولها على حق الوصول الكامل إلى جزيرة غرينلاند دون حد زمني، حيث أضاف ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط للاستحواذ على غرينلاند أو دفع ثمن مقابل ذلك: "نتحدث حول الأمر وهو محل مفاوضات حاليًا. جوهر الموضوع هو الوصول الكامل دون نهاية ودون حد زمني".وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، بأن روسيا لديها خبرة في حل قضايا مماثلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في تعليقه على الوضع المحيط في غرينلاند، مؤكدا أن موضوع نوايا الولايات المتحدة الأمريكية بشأن غرينلاند لا يعني روسيا.وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "لدينا خبرة في حل قضايا مماثلة مع الولايات المتحدة. في القرن التاسع عشر، وتحديدًا عام 1867 كما هو معلوم، باعت روسيا ألاسكا للولايات المتحدة، واشترتها الولايات المتحدة من روسيا".وأضاف: "ما يحدث في غرينلاند لا يهمنا على الإطلاق".وأشار بوتين خلال الاجتماع، مستشهدا بألاسكا كمثال، إلى أن سعر غرينلاند قد يتراوح بين 200 و250 مليون دولار، قائلا: "مقارنة بأسعار الذهب آنذاك، لكان المبلغ أعلى، وربما يقارب المليار دولار. لكنني أعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على دفع هذا المبلغ".
https://sarabic.ae/20260122/ترامب-الولايات-المتحدة-ستحصل-على-كل-ما-تريده-بشأن-غرينلاند-دون-مقابل-1109519216.html
https://sarabic.ae/20260122/إعلام-مشروع-اتفاق-بين-الناتو-وأمريكا-بشأن-غرينلاند-لا-ينص-على-نقل-السيادة-1109497589.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099103165_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_55b3f137bda47335dbe52cd5e2c1ed62.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, الناتو, العالم, الأخبار
دونالد ترامب, الناتو, العالم, الأخبار

رئيس وزراء غرينلاند يؤكد تمسك الإقليم بـ"الحوار السلمي"

18:47 GMT 22.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaغرينلاند
غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
أكد رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، اليوم الخميس، تمسك الإقليم الدنماركي بـ"حوار سلمي"، مشددا على أن للجزيرة "الحق في تقرير المصير".
وأوضح نيسلن في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أنه "لا أحد غير غرينلاند والدنمارك مخوّل بإبرام اتفاقات تتعلق بالجزيرة ومملكة الدنمارك".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
ترامب: الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده بشأن غرينلاند دون مقابل
13:13 GMT
وجاء تصريح نيلسن على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أعد "إطار اتفاق" بشأن غرينلاند مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته.
وشدد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نوك عاصمة الإقليم الدنماركي، على أن سيادة غرينلاند ووحدة أراضيها يشكلان "خطا أحمر"، مشيرا إلى أنه "إذا وضعت الجزيرة أمام خيار ضمّها إلى الدنمارك أو الولايات المتحدة سنختار مملكة الدنمارك، سنختار الاتحاد الأوروبي، سنختار حلف شمال الأطلسي".
ونفى رئيس وزراء غرينلاند اطلاعه على ما توصل إليه الرئيس ترامب ومارك روته بشأن مستقبل الجزيرة، قائلا: "لا أعرف بالضبط ما الذي يتضمنه الاتفاق في شأن بلادي"، منوها بأنه لم يكن جزءا من المحادثات بين الجانبين.
وكان الرئيس ترامب قد صرح، في وقت سابق اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده بشأن جزيرة غرينلاند دون مقابل. وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس": "سنحصل على كل شيء، كل ما نريده، ودون مقابل"، مضيفا أن جزءًا من منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" سيغطي غرينلاند".
وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات حول حصولها على حق الوصول الكامل إلى جزيرة غرينلاند دون حد زمني، حيث أضاف ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط للاستحواذ على غرينلاند أو دفع ثمن مقابل ذلك: "نتحدث حول الأمر وهو محل مفاوضات حاليًا. جوهر الموضوع هو الوصول الكامل دون نهاية ودون حد زمني".
ترامب خلال قمة حلف الناتو في هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
إعلام: مشروع اتفاق بين "الناتو" وأمريكا بشأن غرينلاند لا ينص على نقل السيادة
01:30 GMT
وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، بأن روسيا لديها خبرة في حل قضايا مماثلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في تعليقه على الوضع المحيط في غرينلاند، مؤكدا أن موضوع نوايا الولايات المتحدة الأمريكية بشأن غرينلاند لا يعني روسيا.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "لدينا خبرة في حل قضايا مماثلة مع الولايات المتحدة. في القرن التاسع عشر، وتحديدًا عام 1867 كما هو معلوم، باعت روسيا ألاسكا للولايات المتحدة، واشترتها الولايات المتحدة من روسيا".
وأضاف: "ما يحدث في غرينلاند لا يهمنا على الإطلاق".
وأشار بوتين خلال الاجتماع، مستشهدا بألاسكا كمثال، إلى أن سعر غرينلاند قد يتراوح بين 200 و250 مليون دولار، قائلا: "مقارنة بأسعار الذهب آنذاك، لكان المبلغ أعلى، وربما يقارب المليار دولار. لكنني أعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على دفع هذا المبلغ".
