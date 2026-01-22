https://sarabic.ae/20260122/رئيس-وزراء-غرينلاند-يؤكد-تمسك-الإقليم-بـالحوار-السلمي-1109535018.html

رئيس وزراء غرينلاند يؤكد تمسك الإقليم بـ"الحوار السلمي"

أكد رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، اليوم الخميس، تمسك الإقليم الدنماركي بـ"حوار سلمي"، مشددا على أن للجزيرة "الحق في تقرير المصير". 22.01.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح نيسلن في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أنه "لا أحد غير غرينلاند والدنمارك مخوّل بإبرام اتفاقات تتعلق بالجزيرة ومملكة الدنمارك".وجاء تصريح نيلسن على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أعد "إطار اتفاق" بشأن غرينلاند مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته.وشدد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نوك عاصمة الإقليم الدنماركي، على أن سيادة غرينلاند ووحدة أراضيها يشكلان "خطا أحمر"، مشيرا إلى أنه "إذا وضعت الجزيرة أمام خيار ضمّها إلى الدنمارك أو الولايات المتحدة سنختار مملكة الدنمارك، سنختار الاتحاد الأوروبي، سنختار حلف شمال الأطلسي".ونفى رئيس وزراء غرينلاند اطلاعه على ما توصل إليه الرئيس ترامب ومارك روته بشأن مستقبل الجزيرة، قائلا: "لا أعرف بالضبط ما الذي يتضمنه الاتفاق في شأن بلادي"، منوها بأنه لم يكن جزءا من المحادثات بين الجانبين.وكان الرئيس ترامب قد صرح، في وقت سابق اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده بشأن جزيرة غرينلاند دون مقابل. وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس": "سنحصل على كل شيء، كل ما نريده، ودون مقابل"، مضيفا أن جزءًا من منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" سيغطي غرينلاند".وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات حول حصولها على حق الوصول الكامل إلى جزيرة غرينلاند دون حد زمني، حيث أضاف ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط للاستحواذ على غرينلاند أو دفع ثمن مقابل ذلك: "نتحدث حول الأمر وهو محل مفاوضات حاليًا. جوهر الموضوع هو الوصول الكامل دون نهاية ودون حد زمني".وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، بأن روسيا لديها خبرة في حل قضايا مماثلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في تعليقه على الوضع المحيط في غرينلاند، مؤكدا أن موضوع نوايا الولايات المتحدة الأمريكية بشأن غرينلاند لا يعني روسيا.وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "لدينا خبرة في حل قضايا مماثلة مع الولايات المتحدة. في القرن التاسع عشر، وتحديدًا عام 1867 كما هو معلوم، باعت روسيا ألاسكا للولايات المتحدة، واشترتها الولايات المتحدة من روسيا".وأضاف: "ما يحدث في غرينلاند لا يهمنا على الإطلاق".وأشار بوتين خلال الاجتماع، مستشهدا بألاسكا كمثال، إلى أن سعر غرينلاند قد يتراوح بين 200 و250 مليون دولار، قائلا: "مقارنة بأسعار الذهب آنذاك، لكان المبلغ أعلى، وربما يقارب المليار دولار. لكنني أعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على دفع هذا المبلغ".

