صحيفة إسرائيلية تكشف تكلفة عملية اغتيال "نصر الله"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260122/صحيفة-إسرائيلية-تكشف-تكلفة-عملية-اغتيال-نصر-الله-1109533439.html
صحيفة إسرائيلية تكشف تكلفة عملية اغتيال "نصر الله"
صحيفة إسرائيلية تكشف تكلفة عملية اغتيال "نصر الله"
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن تكاليف عملية اغتيال الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، والتي بلغت 125 مليون شيكل (40 مليون... 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T17:52+0000
2026-01-22T17:53+0000
أخبار حزب الله
لبنان
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105265657_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e7850fbaefe166788ddf23a72f0411f7.jpg
وذكرت صحيفة "ذي ماركر" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، إن 100 مليون شيكل تكلفة غارات في أماكن أخرى في الضاحية الجنوبية بلبنان لخلق أزمة سير تمنع وصول قوات الإنقاذ والوقود ومساعدات الطيران أثناء عملية الاغتيال.ونقل الموقع الإلكتروني "بحدري حريديم" الإسرائيلي عن الصحيفة، أن هناك 25 مليون شيكل إضافية هي تكلفة 83 طنا من الصواريخ والقنابل لعملية الاغتيال نفسها، وبأنه في يوم 27 سبتمبر/أيلول 2024، أقلعت طائرات مقاتلة من "السرب 69" من قاعدة القوات الجوية، محملة بعشرات الأطنان من القنابل، في مهمة غاية في السرية وتقضي باغتيال الأمين العام للحزب اللبناني، حسن نصر الله.وأشار الموقع الإلكتروني أن الطائرات الإسرائيلية ألقت قنابل بلغ وزنها الإجمالي 83 طنا، بحيث لا تُترك لحسن نصر الله وقيادات الحزب الأخرى فرصة للنجاة، وحتى تضمن اكتمال عملي الاغتيال، تعمدت عملت طائرات القوات الجوية إحداث ازدحام مروري في منطقة الضاحية ببيروت، وألقت ذخائر إضافية لمنع وصول فرق الإنقاذ.وفي السياق نفسه، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن ما أنجزته حكومة بلاده خلال الفترة بين 5 أغسطس/ آب و5 سبتمبر/ أيلول 2025، "في ملف حصر السلاح بيد الدولة، يُعدّ خطوة غير مسبوقة في تاريخ لبنان الحديث".وأوضح عون، خلال لقائه مع أعضاء السلك الدبلوماسي وممثّلي المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان، أن "الجيش اللبناني تمكّن منذ أكثر من 10 أشهر من بسط سيطرته الكاملة على جنوب الليطاني وتنظيفه من السلاح غير الشرعي".وشدد الرئيس اللبناني على أن "الدولة ستواصل أداء واجبها رغم حملات الاستفزاز والتخوين"، مؤكدًا التمسك بـ"مسار استعادة السيادة الكاملة ومنع زج لبنان في صراعات الآخرين، والعمل على أن تكون جميع الحدود، وفي مقدّمها الجنوب، تحت سلطة القوات المسلحة حصرًا".يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام الفائت.
https://sarabic.ae/20251003/قائد-فيلق-القدس-يكشف-تفاصيل-جديدة-حول-اغتيال-نصر-الله-ودور-حزب-الله-في-7-أكتوبر-1105592894.html
https://sarabic.ae/20260121/إسرائيل-تعلن-قصف-4-معابر-حدودية-بين-سوريا-ولبنان-يستخدمها-حزب-الله-1109493290.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105265657_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3372c8e2f12376414bdb12ae46dd17a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار حزب الله, لبنان, العالم العربي, الأخبار
أخبار حزب الله, لبنان, العالم العربي, الأخبار

صحيفة إسرائيلية تكشف تكلفة عملية اغتيال "نصر الله"

17:52 GMT 22.01.2026 (تم التحديث: 17:53 GMT 22.01.2026)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالآلاف من مناصري "حزب الله" يضيئون صخرة الروشة في بيروت بصور نصر الله وصفي الدين، 25 سبتمبر/ أيلول 2025
الآلاف من مناصري حزب الله يضيئون صخرة الروشة في بيروت بصور نصر الله وصفي الدين، 25 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن تكاليف عملية اغتيال الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، والتي بلغت 125 مليون شيكل (40 مليون دولار).
وذكرت صحيفة "ذي ماركر" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، إن 100 مليون شيكل تكلفة غارات في أماكن أخرى في الضاحية الجنوبية بلبنان لخلق أزمة سير تمنع وصول قوات الإنقاذ والوقود ومساعدات الطيران أثناء عملية الاغتيال.
القائد الجديد لـفيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
قائد "فيلق القدس" يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال نصر الله ودور "حزب الله" في 7 أكتوبر
3 أكتوبر 2025, 19:30 GMT
ونقل الموقع الإلكتروني "بحدري حريديم" الإسرائيلي عن الصحيفة، أن هناك 25 مليون شيكل إضافية هي تكلفة 83 طنا من الصواريخ والقنابل لعملية الاغتيال نفسها، وبأنه في يوم 27 سبتمبر/أيلول 2024، أقلعت طائرات مقاتلة من "السرب 69" من قاعدة القوات الجوية، محملة بعشرات الأطنان من القنابل، في مهمة غاية في السرية وتقضي باغتيال الأمين العام للحزب اللبناني، حسن نصر الله.
وأشار الموقع الإلكتروني أن الطائرات الإسرائيلية ألقت قنابل بلغ وزنها الإجمالي 83 طنا، بحيث لا تُترك لحسن نصر الله وقيادات الحزب الأخرى فرصة للنجاة، وحتى تضمن اكتمال عملي الاغتيال، تعمدت عملت طائرات القوات الجوية إحداث ازدحام مروري في منطقة الضاحية ببيروت، وألقت ذخائر إضافية لمنع وصول فرق الإنقاذ.
وفي السياق نفسه، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن ما أنجزته حكومة بلاده خلال الفترة بين 5 أغسطس/ آب و5 سبتمبر/ أيلول 2025، "في ملف حصر السلاح بيد الدولة، يُعدّ خطوة غير مسبوقة في تاريخ لبنان الحديث".
وأوضح عون، خلال لقائه مع أعضاء السلك الدبلوماسي وممثّلي المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان، أن "الجيش اللبناني تمكّن منذ أكثر من 10 أشهر من بسط سيطرته الكاملة على جنوب الليطاني وتنظيفه من السلاح غير الشرعي".
وشدد الرئيس اللبناني على أن "الدولة ستواصل أداء واجبها رغم حملات الاستفزاز والتخوين"، مؤكدًا التمسك بـ"مسار استعادة السيادة الكاملة ومنع زج لبنان في صراعات الآخرين، والعمل على أن تكون جميع الحدود، وفي مقدّمها الجنوب، تحت سلطة القوات المسلحة حصرًا".
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
إسرائيل تعلن قصف 4 معابر حدودية بين سوريا ولبنان "يستخدمها حزب الله"
أمس, 21:16 GMT
يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام الفائت.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала