إعلام: زعماء أوروبا يناقشون "النظام العالمي الوليد" و"نقطة اللاعودة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:35 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260123/إعلام-زعماء-أوروبا-يناقشون-النظام-العالمي-الوليد-ونقطة-اللاعودة-1109548206.html
إعلام: زعماء أوروبا يناقشون "النظام العالمي الوليد" و"نقطة اللاعودة"
إعلام: زعماء أوروبا يناقشون "النظام العالمي الوليد" و"نقطة اللاعودة"
سبوتنيك عربي
تناقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، توصل قادة الاتحاد الأوروبي، خلال قمة غير رسمية في بروكسل، يوم أمس الخميس، إلى تفاهم ضمني، يقر بعملية انتقال جارية من... 23.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-23T08:01+0000
2026-01-23T08:01+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101071203_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25d249a3b36322cf66b4c7a485d96434.jpg
وأفادت صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن دبلوماسيين ومسؤول في الاتحاد الأوروبي: "بخلاف قمم الاتحاد الأوروبي الأخيرة، لم يشهد هذا الاجتماع أي بيانات رسمية أو خلافات أو حتى قرارات يتعين اتخاذها، إلا أنه أشار ضمنياً إلى تفاهم غير معلن بأن قطيعة مصيرية قد حدثت بين النظام القديم والجديد، حول كيفية عمل الغرب منذ الحرب العالمية الثانية وما ينتظره في المستقبل".وبحسب الصحيفة، أكد قادة الاتحاد الأوروبي، سراً وعلنا، على أن استجابة الاتحاد الأوروبي السريعة والموحدة التي حدثت هذا الشهر لا يمكن أن تكون إجراء لمرة واحدة.ولفتت "بوليتيكو" إلى أنه في ختام قمة بروكسل مساء الجمعة، غادر قادة الدول الأوروبية الكبرى مبنى المجلس الأوروبي دون الإدلاء بتصريحات صحفية، وذلك عقب قمة غير رسمية ناقشوا خلالها الوضع في غرينلاند والعلاقات عبر الأطلسي.الاستخبارات الروسية: موسكو وشركاؤها من دول بريكس يتبنون نظاما عالميا قائما على المساوة
https://sarabic.ae/20260120/بث-مباشر-لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-حول-نتائج-عمل-الدبلوماسية-الروسية-لعام-2025-تدقيق-دون-نشر-1109416766.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101071203_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf9eb19358b7740945ec772f202e162e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: زعماء أوروبا يناقشون "النظام العالمي الوليد" و"نقطة اللاعودة"

08:01 GMT 23.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertمجلس الاتحاد الأوروبي
مجلس الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
تابعنا عبر
تناقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، توصل قادة الاتحاد الأوروبي، خلال قمة غير رسمية في بروكسل، يوم أمس الخميس، إلى تفاهم ضمني، يقر بعملية انتقال جارية من النظام العالمي القديم إلى نظام جديد.
وأفادت صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن دبلوماسيين ومسؤول في الاتحاد الأوروبي: "بخلاف قمم الاتحاد الأوروبي الأخيرة، لم يشهد هذا الاجتماع أي بيانات رسمية أو خلافات أو حتى قرارات يتعين اتخاذها، إلا أنه أشار ضمنياً إلى تفاهم غير معلن بأن قطيعة مصيرية قد حدثت بين النظام القديم والجديد، حول كيفية عمل الغرب منذ الحرب العالمية الثانية وما ينتظره في المستقبل".

واعتبر دبلوماسي أوروبي المرحلة الحالية بأنها "عبور نهر روبيكون" (عبور نقطة اللاعودة) و"علاج بالصدمة"، موضحاً أنه "لم يعد بإمكان أوروبا أن تبقى كما كانت، وقد ناقش قادة الاتحاد الأوروبي هذا الأمر لعدة أيام".

لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
لافروف حول نتائج العام 2025: نشهد تحولات عميقة في النظام العالمي برمته
20 يناير, 08:05 GMT
وبحسب الصحيفة، أكد قادة الاتحاد الأوروبي، سراً وعلنا، على أن استجابة الاتحاد الأوروبي السريعة والموحدة التي حدثت هذا الشهر لا يمكن أن تكون إجراء لمرة واحدة.
وشدد مصدر للصحيفة على أنه "لا يمكن أن يقتصر الأمر على أمن الطاقة أو الدفاع، أو على القوة الاقتصادية أو الاعتماد التجاري فحسب، بل يجب أن يشمل كل ذلك دفعة واحدة".
ولفتت "بوليتيكو" إلى أنه في ختام قمة بروكسل مساء الجمعة، غادر قادة الدول الأوروبية الكبرى مبنى المجلس الأوروبي دون الإدلاء بتصريحات صحفية، وذلك عقب قمة غير رسمية ناقشوا خلالها الوضع في غرينلاند والعلاقات عبر الأطلسي.
الاستخبارات الروسية: موسكو وشركاؤها من دول بريكس يتبنون نظاما عالميا قائما على المساوة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала