الجزائر تحت تأثير موجة طقس قاسية... تفاصيل الوضع الراهن والتطورات
الجزائر تحت تأثير موجة طقس قاسية... تفاصيل الوضع الراهن والتطورات
تشهد الجزائر خلال فصل الشتاء في يناير/ كانون الثاني 2026 تقلبات جوية قوية وأحوالا مناخية غير مستقرة، تتميز بتساقط أمطار غزيرة، وانخفاض في درجات الحرارة، مع... 23.01.2026, سبوتنيك عربي
حصري
الجزائر
تقارير سبوتنيك
الأخبار
الجزائر
الجزائر تحت تأثير موجة طقس قاسية... تفاصيل الوضع الراهن والتطورات

تشهد الجزائر خلال فصل الشتاء في يناير/ كانون الثاني 2026 تقلبات جوية قوية وأحوالا مناخية غير مستقرة، تتميز بتساقط أمطار غزيرة، وانخفاض في درجات الحرارة، مع تساقط الثلوج في بعض المناطق والمرتفعات، مما يؤثر على الحياة اليومية والنشاطات في مختلف ولايات البلاد.
وتشير التحديثات الجوية إلى أن الجزائر تتأثر خلال هذه الفترة بتقلبات جوية ملحوظة، مع تكاثر السحب وهطول أمطار في المناطق الشمالية والشمالية - الشرقية، وتذبذب درجات الحرارة، بحيث تسود أجواء باردة بشكل عام، و يتابع المواطنون حالة الطقس بصورة يومية لمعرفة تأثيراتها على التنقل والعمل والأنشطة المختلفة، إذ تظهر توقعات بتغيرات مستمرة في الطقس خلال الأيام الحالية.
وفي بعض المناطق الصحراوية، مثل عين الجمعة في جنوب البلاد، لوحظ تساقط الثلوج على كثبان الصحراء، وهو حدث غير معتاد في الصحراء الكبرى، لكنه بات يتكرر خلال السنوات الأخيرة في فصل الشتاء، ما يعكس تقلب المناخ وزيادة احتمالية وصول الكتل الهوائية الباردة إلى مناطق نائية.
وأدى سوء الأحوال الجوية إلى تفعيل خلايا متابعة ويقظة في عدة ولايات من قبل السلطات، إضافة إلى تسخير الإمكانيات البشرية والمادية للتعامل مع آثار الأمطار القوية وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمجاري المائية، ما ساهم في التخفيف من المخاطر المحتملة على الطرق والمرافق الحيوية.
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
الكويت توقف الملاحة البحرية مؤقتا في 3 من موانئها بسبب سوء الأحوال الجوية
22 يناير 2023, 08:05 GMT
توقعات الطقس للأيام المقبلة
تتوقع مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، استمرار النشاط الجوي في المنطقة المتوسطية، ومن المتوقع أن تستمر البلاد في مواجهة أجواء باردة، مع هطول أمطار على فترات متفاوتة في الشمال والوسط، واحتمال تساقط الثلوج في المناطق الجبلية المرتفعة خلال الأيام القادمة، وقد يترافق ذلك بانخفاض إضافي في درجات الحرارة خاصة في الليل والصباح الباكر.
تنصيب خلية يقظة مركزية لمتابعة التطورات واستقبال نداءات الإغاثة
قال المكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية، كريم بن فحصي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه على "إثر التقلبات الجوية التي شهدتها مختلف ولايات الجزائر هذا الأسبوع، سجلت مصالح الحماية المدنية، في مختلف الولايات العديد من التدخلات لتقديم يد المساعدة للمواطنين طالبي الإغاثة، والتي تمثلت في عملية امتصاص مياه الأمطار التي تسربت إلى البيوت والمنازل والمؤسسات الخاصة والعمومية، ناهيك عن تقديم المساعدة للأشخاص الذين حاصرتهم المياه في البيوت والمركبات بعد ارتفاع منسوب الأودية الذي غمر شبكات الطرقات، كما تم تسجيل التدخلات بعد تساقط الثلوج واستقبال نداءات إغاثة، وتم إبعاد المتضررين وهم داخل مركباتهم محاصرين بالثلوج في ولايات مثل البويرة وبجاية شرقي الجزائر"، مصيفا أنه "تم إجلاء مواطنين بعد تسجيل تسمم جراء سوء استخدام أدوات التدفئة".
وأكد المتحدث أنه "تم تجنيد كل التعداد المادي وتسخيره من قبل الحماية المدنية الجزائرية، بعد تسجيل الانخفاض المحسوس لدرجات الحرارة، إذ تفيد المصالح أن الجهاز الأمني لا يزال منصبا لاستقبال الإغاثة والنداءات، لهذا نرجو الحيطة والحذر لتفادي حوادث المرور، نظرا للضباب الذي يحجب الرؤيا".
وتابع أنه "في هذا الشأن، تم تنصيب خلية يقظة وطنية مركزية على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية، تتفرع عنها خلايا يقظة عبر مختلف ولايات الوطن لمتابعة تطورات الوضع، وكذا تطبيق التعليمات الصادرة للتكفل الأمثل بالمواطنين".
جنود من الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
الجيش الأمريكي يعلن إيقاف إنشاء ميناء غزة المؤقت بسبب "سوء الأحوال الجوية"
3 مايو 2024, 15:59 GMT
الجزائر تعيش اضطرابا جويا قادما من المنطقة الغربية للبحر المتوسط
قال المختص في الطقس والبيئة، فرحات شيخ، إن "الوضعية الجوية للجزائر طيلة شهر يناير 2026، مضطربة تعود لضغط جوي منخفض متمركز على المنطقة الغربية للبحر الأبيض المتوسط، ما أدى إلى اضطرابات جوية خلال الأسبوع المنصرم والمقبل أيضا، إذ سنشهد اضطرابات جوية وأمطار كثيفة ورياح قوية سترتفع قليلا".
وتابع في تصريحات لـ"سبوتنيك": "كما سيكون هناك تساقط للثلوج على الجبال والمرتفعات ابتداءا من 1200متر، كذلك سنعرف هبوبا للرياح، نظرا للاضطراب الذي يميز طول الشريط الساحلي المتوسطي، وهي وضعية عادية تسود في فصل الشتاء".
