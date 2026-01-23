https://sarabic.ae/20260123/الجزائر-تحت-تأثير-موجة-طقس-قاسية-تفاصيل-الوضع-الراهن-والتطورات-1109570746.html

الجزائر تحت تأثير موجة طقس قاسية... تفاصيل الوضع الراهن والتطورات

وتشير التحديثات الجوية إلى أن الجزائر تتأثر خلال هذه الفترة بتقلبات جوية ملحوظة، مع تكاثر السحب وهطول أمطار في المناطق الشمالية والشمالية - الشرقية، وتذبذب درجات الحرارة، بحيث تسود أجواء باردة بشكل عام، و يتابع المواطنون حالة الطقس بصورة يومية لمعرفة تأثيراتها على التنقل والعمل والأنشطة المختلفة، إذ تظهر توقعات بتغيرات مستمرة في الطقس خلال الأيام الحالية.وفي بعض المناطق الصحراوية، مثل عين الجمعة في جنوب البلاد، لوحظ تساقط الثلوج على كثبان الصحراء، وهو حدث غير معتاد في الصحراء الكبرى، لكنه بات يتكرر خلال السنوات الأخيرة في فصل الشتاء، ما يعكس تقلب المناخ وزيادة احتمالية وصول الكتل الهوائية الباردة إلى مناطق نائية.وأدى سوء الأحوال الجوية إلى تفعيل خلايا متابعة ويقظة في عدة ولايات من قبل السلطات، إضافة إلى تسخير الإمكانيات البشرية والمادية للتعامل مع آثار الأمطار القوية وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمجاري المائية، ما ساهم في التخفيف من المخاطر المحتملة على الطرق والمرافق الحيوية.توقعات الطقس للأيام المقبلةتتوقع مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، استمرار النشاط الجوي في المنطقة المتوسطية، ومن المتوقع أن تستمر البلاد في مواجهة أجواء باردة، مع هطول أمطار على فترات متفاوتة في الشمال والوسط، واحتمال تساقط الثلوج في المناطق الجبلية المرتفعة خلال الأيام القادمة، وقد يترافق ذلك بانخفاض إضافي في درجات الحرارة خاصة في الليل والصباح الباكر.تنصيب خلية يقظة مركزية لمتابعة التطورات واستقبال نداءات الإغاثةقال المكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية، كريم بن فحصي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه على "إثر التقلبات الجوية التي شهدتها مختلف ولايات الجزائر هذا الأسبوع، سجلت مصالح الحماية المدنية، في مختلف الولايات العديد من التدخلات لتقديم يد المساعدة للمواطنين طالبي الإغاثة، والتي تمثلت في عملية امتصاص مياه الأمطار التي تسربت إلى البيوت والمنازل والمؤسسات الخاصة والعمومية، ناهيك عن تقديم المساعدة للأشخاص الذين حاصرتهم المياه في البيوت والمركبات بعد ارتفاع منسوب الأودية الذي غمر شبكات الطرقات، كما تم تسجيل التدخلات بعد تساقط الثلوج واستقبال نداءات إغاثة، وتم إبعاد المتضررين وهم داخل مركباتهم محاصرين بالثلوج في ولايات مثل البويرة وبجاية شرقي الجزائر"، مصيفا أنه "تم إجلاء مواطنين بعد تسجيل تسمم جراء سوء استخدام أدوات التدفئة".وتابع أنه "في هذا الشأن، تم تنصيب خلية يقظة وطنية مركزية على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية، تتفرع عنها خلايا يقظة عبر مختلف ولايات الوطن لمتابعة تطورات الوضع، وكذا تطبيق التعليمات الصادرة للتكفل الأمثل بالمواطنين".الجزائر تعيش اضطرابا جويا قادما من المنطقة الغربية للبحر المتوسطقال المختص في الطقس والبيئة، فرحات شيخ، إن "الوضعية الجوية للجزائر طيلة شهر يناير 2026، مضطربة تعود لضغط جوي منخفض متمركز على المنطقة الغربية للبحر الأبيض المتوسط، ما أدى إلى اضطرابات جوية خلال الأسبوع المنصرم والمقبل أيضا، إذ سنشهد اضطرابات جوية وأمطار كثيفة ورياح قوية سترتفع قليلا".وتابع في تصريحات لـ"سبوتنيك": "كما سيكون هناك تساقط للثلوج على الجبال والمرتفعات ابتداءا من 1200متر، كذلك سنعرف هبوبا للرياح، نظرا للاضطراب الذي يميز طول الشريط الساحلي المتوسطي، وهي وضعية عادية تسود في فصل الشتاء".

