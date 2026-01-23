https://sarabic.ae/20260123/الخارجية-الأمريكية-نقل-الدواعش-إلى-العراق-مؤقتا-1109547554.html

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن نقل "الدواعش" غير العراقيين إلى العراق، مؤقتا. 23.01.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت السفارة الأمريكية في بغداد، صباح اليوم الجمعة، في منشور لها على صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، أن "وزارة الحرب الأمريكية تشيد بالدور القيادي الذي يضطلع به العراق في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، من خلال حراسة معتقلي التنظيم".وشددت على أن "العراق يؤدي دوره في هذا الصدد، على أن يكون وجود الإرهابيين غير العراقيين في العراق مؤقتا"، منوهة إلى أن "الولايات المتحدة تتوقع من الدول إعادة مواطنيها المحتجزين في هذه المرافق لتقديمهم إلى العدالة". وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية قد أعلنت موافقة الحكومة على تسلم عناصر تنظيم "داعش"، الذين كانوا محتجزين في سجون خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ونقلهم إلى مؤسسات إصلاحية حكومية داخل العراق. وأوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أول أمس الأربعاء، أن القرار جاء في إطار متابعة الحكومة للتطورات الأمنية في سوريا، ولا سيما ما يتعلق بمصير معتقلي تنظيم داعش، وبناءً على مخرجات اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وبالتنسيق مع التحالف الدولي لمحاربة التنظيم.وأشار النعمان إلى أن العراق سيستلم المعتقلين من حاملي الجنسية العراقية ومن جنسيات أخرى، مؤكدا أنه تم بالفعل تسلّم الدفعة الأولى التي تضم 150 عنصرا من العراقيين والأجانب المتورطين في جرائم إرهابية بحق المدنيين.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في وقت سابق، إطلاق مهمة جديدة لنقل نحو 7 آلاف من معتقلي تنظيم "داعش" من شمال شرق سوريا إلى العراق، بهدف ضمان استمرار احتجازهم في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة.وأوضحت "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن العملية بدأت في 21 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث جرى نقل الدفعة الأولى التي تضم 150 عنصراً من التنظيم من محافظة الحسكة السورية إلى منشآت احتجاز تشرف عليها السلطات العراقية.

