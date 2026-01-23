https://sarabic.ae/20260123/الخارجية-الروسية-وقف-اضطهاد-الكنيسة-الأرثوذكسية-شرط-أساسي-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1109574073.html
الخارجية الروسية: وقف اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية شرط أساسي لتسوية الأزمة الأوكرانية
الخارجية الروسية: وقف اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية شرط أساسي لتسوية الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن وقف اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وإلغاء القانون الذي يسمح بحظرها، يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق تسوية... 23.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-23T22:37+0000
2026-01-23T22:37+0000
2026-01-23T22:37+0000
الخارجية الروسية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقالت الوزارة في تصريح لصحيفة "إزفستيا" الروسية: إن "ضرورة وقف اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، بما في ذلك إلغاء القانون الصادر في أغسطس/آب 2024 بعنوان: حماية النظام الدستوري في مجال نشاط المنظمات الدينية، والذي ينص على إنشاء آلية قانونية لحظر الكنيسة القانونية، إلى جانب إزالة الانتهاكات بحق السكان الروس والناطقين بالروسية، تُعد من بين الشروط الرئيسية لتحقيق تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية".وتُعد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية أكبر تجمع ديني للمؤمنين في أوكرانيا، وهي الكنيسة الأرثوذكسية القانونية الوحيدة في البلاد.وفي عام 2024، دخل حيز التنفيذ في أوكرانيا قانون أقره البرلمان الأوكراني (الرادا العليا) ووقعه الرئيس فلاديمير زيلينسكي، يتيح حظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20241028/راهب-الكنيسة-الأرثوذكسية-تواجه-الدولة-العميقة-والاضطهاد-في-أوكرانيا-1094251565.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الخارجية الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: وقف اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية شرط أساسي لتسوية الأزمة الأوكرانية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن وقف اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وإلغاء القانون الذي يسمح بحظرها، يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق تسوية مستدامة للأزمة في أوكرانيا.
وقالت الوزارة في تصريح لصحيفة "إزفستيا" الروسية: إن "ضرورة وقف اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، بما في ذلك إلغاء القانون الصادر في أغسطس/آب 2024 بعنوان: حماية النظام الدستوري في مجال نشاط المنظمات الدينية، والذي ينص على إنشاء آلية قانونية لحظر الكنيسة القانونية، إلى جانب إزالة الانتهاكات بحق السكان الروس والناطقين بالروسية، تُعد من بين الشروط الرئيسية لتحقيق تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية".
28 أكتوبر 2024, 15:53 GMT
وتُعد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية
أكبر تجمع ديني للمؤمنين في أوكرانيا، وهي الكنيسة الأرثوذكسية القانونية الوحيدة في البلاد.
وفي عام 2024، دخل حيز التنفيذ في أوكرانيا قانون أقره البرلمان الأوكراني (الرادا العليا) ووقعه الرئيس فلاديمير زيلينسكي، يتيح حظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.