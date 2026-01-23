الولايات المتحدة تعلن توجيه ضربة إلى سفينة تابعة "لمهربي مخدرات" في المحيط الهادئ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260123/الولايات-المتحدة-تعلن-توجيه-ضربة-إلى-سفينة-تابعة-لمهربي-مخدرات-في-المحيط-الهادئ-1109574150.html
الولايات المتحدة تعلن توجيه ضربة إلى سفينة تابعة "لمهربي مخدرات" في المحيط الهادئ
الولايات المتحدة تعلن توجيه ضربة إلى سفينة تابعة "لمهربي مخدرات" في المحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية، فجر اليوم السبت، أن فرقة العمل المشتركة شنت ضربة على سفينة يُزعم أنها كانت تقل مهربين للمخدرات في المحيط الهادئ. 23.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-23T23:09+0000
2026-01-23T23:09+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
المحيط الهادئ
المحيط الهادئ
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101426/01/1014260146_0:87:1001:650_1920x0_80_0_0_0ee7eab26377e4575a9299427fab4d56.jpg
وأوضحت القيادة الجنوبية الأمريكية في بيان نُشر على منصة "إكس": "بتوجيه من وزير الحرب بيت هيغسيث، نفذت فرقة العمل المشتركة ساوثرن سبير ضربة عسكرية قاتلة على سفينة تابعة لمنظمات مصنفة إرهابية".وأضافت: "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تعبر طرق تهريب مخدرات معروفة في شرق المحيط الهادئ، وأنها كانت تشارك في عمليات نقل مخدرات" ، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن" مقتل اثنين من الإرهابيين، ونجاة شخص واحدا".وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بـ"مكافحة تهريب المخدرات". وخلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، استخدمت القوات الأمريكية مرارًا قدراتها العسكرية لتدمير قوارب قرب السواحل الفنزويلية يزعم أنها كانت تنقل مخدرات، وأشار تقرير لقناة "إن بي سي"، في أواخر سبتمبر الماضي، إلى أن "القوات الأمريكية تدرس خيارات لتنفيذ ضربات ضد مهربي المخدرات داخل فنزويلا".
https://sarabic.ae/20260101/الجيش-الأمريكي-يعلن-تنفيذ-هجمات-جديدة-على-قوارب-يزعم-أنها-تنقل-مخدرات-في-المحيط-الهادئ-1108788712.html
الولايات المتحدة الأمريكية
المحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101426/01/1014260146_0:0:955:716_1920x0_80_0_0_1408b206587f165892f2bf6a1387b243.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, المحيط الهادئ, المحيط الهادئ
الولايات المتحدة الأمريكية, المحيط الهادئ, المحيط الهادئ

الولايات المتحدة تعلن توجيه ضربة إلى سفينة تابعة "لمهربي مخدرات" في المحيط الهادئ

23:09 GMT 23.01.2026
© Sputnikإف أيه-18إف سوبر هورنت"
إف أيه-18إف سوبر هورنت - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية، فجر اليوم السبت، أن فرقة العمل المشتركة شنت ضربة على سفينة يُزعم أنها كانت تقل مهربين للمخدرات في المحيط الهادئ.
وأوضحت القيادة الجنوبية الأمريكية في بيان نُشر على منصة "إكس": "بتوجيه من وزير الحرب بيت هيغسيث، نفذت فرقة العمل المشتركة ساوثرن سبير ضربة عسكرية قاتلة على سفينة تابعة لمنظمات مصنفة إرهابية".
مقاتلة أمريكية من طراز اف 15 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ هجمات جديدة على قوارب في المحيط الهادئ يزعم أنها "لتهريب المخدرات"
1 يناير, 07:41 GMT
وأضافت: "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تعبر طرق تهريب مخدرات معروفة في شرق المحيط الهادئ، وأنها كانت تشارك في عمليات نقل مخدرات" ، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن" مقتل اثنين من الإرهابيين، ونجاة شخص واحدا".
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بـ"مكافحة تهريب المخدرات". وخلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، استخدمت القوات الأمريكية مرارًا قدراتها العسكرية لتدمير قوارب قرب السواحل الفنزويلية يزعم أنها كانت تنقل مخدرات، وأشار تقرير لقناة "إن بي سي"، في أواخر سبتمبر الماضي، إلى أن "القوات الأمريكية تدرس خيارات لتنفيذ ضربات ضد مهربي المخدرات داخل فنزويلا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала