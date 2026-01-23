https://sarabic.ae/20260123/الولايات-المتحدة-تعلن-توجيه-ضربة-إلى-سفينة-تابعة-لمهربي-مخدرات-في-المحيط-الهادئ-1109574150.html

الولايات المتحدة تعلن توجيه ضربة إلى سفينة تابعة "لمهربي مخدرات" في المحيط الهادئ

الولايات المتحدة تعلن توجيه ضربة إلى سفينة تابعة "لمهربي مخدرات" في المحيط الهادئ

أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية، فجر اليوم السبت، أن فرقة العمل المشتركة شنت ضربة على سفينة يُزعم أنها كانت تقل مهربين للمخدرات في المحيط الهادئ. 23.01.2026, سبوتنيك عربي

وأوضحت القيادة الجنوبية الأمريكية في بيان نُشر على منصة "إكس": "بتوجيه من وزير الحرب بيت هيغسيث، نفذت فرقة العمل المشتركة ساوثرن سبير ضربة عسكرية قاتلة على سفينة تابعة لمنظمات مصنفة إرهابية".وأضافت: "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تعبر طرق تهريب مخدرات معروفة في شرق المحيط الهادئ، وأنها كانت تشارك في عمليات نقل مخدرات" ، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن" مقتل اثنين من الإرهابيين، ونجاة شخص واحدا".وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بـ"مكافحة تهريب المخدرات". وخلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، استخدمت القوات الأمريكية مرارًا قدراتها العسكرية لتدمير قوارب قرب السواحل الفنزويلية يزعم أنها كانت تنقل مخدرات، وأشار تقرير لقناة "إن بي سي"، في أواخر سبتمبر الماضي، إلى أن "القوات الأمريكية تدرس خيارات لتنفيذ ضربات ضد مهربي المخدرات داخل فنزويلا".

