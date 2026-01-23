https://sarabic.ae/20260123/بعد-هدفه-في-القادسية-السعودي-رونالدو-يسجل-رقما-تاريخيا-جديدا-1109559325.html
يواصل قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية في عالم كرة القدم، حيث يقترب من تحقيق إنجاز نادر يضعه بين أعظم اللاعبين...
كريستيانو رونالدو
يسعى رونالدو قائد النصر السعودي، الذي يقترب من إكمال عامه الـ41 في شهر فبراير/شباط المقبل، لمعادلة أطول سلسلة تهديفية متواصلة في تاريخ اللعبة.وتمكن رونالدو من إحراز هدفا في شباك نادي "ضمك" ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليعزز رصيده هذا الموسم مع الفريق إلى 16 هدفا، بعد تغلب النصر على ضمك بهدفين لهدف.وبهذا الهدف، عزز رونالدو موقعه في صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 هدفا متقدما بفارق هدفين عن الإنجليزي إيفان توني مهاجم النادي الأهلي، الذي أحرز "هاتريك" في شباك الخليج.ويمثل هذا الهدف محطة تاريخية جديدة في مسيرة "الدون"، إذ يعني أنه نجح في تسجيل هدف واحد على الأقل في كل عام من الأعوام الـ26 الماضية، وهو رقم استثنائي يعكس استمراريته البدنية والفنية على أعلى مستوى على مدار أكثر من ربع قرن.وبات نجم النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، على بعد عام واحد فقط من معادلة أطول سلسلة تهديفية متواصلة في تاريخ كرة القدم، والتي يتصدرها المهاجم الباراغواياني روكي سانتا كروز، صاحب سلسلة امتدت لـ27 عاما متتالية منذ عام 1999.
بعد هدفه في "ضمك" السعودي.. رونالدو يسجل رقما تاريخيا جديدا
23.01.2026
يواصل قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية في عالم كرة القدم، حيث يقترب من تحقيق إنجاز نادر يضعه بين أعظم اللاعبين في مجال اللعبة الشعبية.
يسعى رونالدو قائد النصر السعودي، الذي يقترب من إكمال عامه الـ41 في شهر فبراير/شباط المقبل، لمعادلة أطول سلسلة تهديفية متواصلة في تاريخ اللعبة.
وتمكن رونالدو من إحراز هدفا في شباك نادي "ضمك" ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليعزز رصيده هذا الموسم مع الفريق إلى 16 هدفا، بعد تغلب النصر على ضمك بهدفين لهدف.
وبهذا الهدف، عزز رونالدو موقعه في صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين
برصيد 16 هدفا متقدما بفارق هدفين عن الإنجليزي إيفان توني مهاجم النادي الأهلي، الذي أحرز "هاتريك" في شباك الخليج.
ويمثل هذا الهدف محطة تاريخية جديدة في مسيرة "الدون"، إذ يعني أنه نجح في تسجيل هدف واحد على الأقل في كل عام من الأعوام الـ26 الماضية، وهو رقم استثنائي يعكس استمراريته البدنية والفنية على أعلى مستوى على مدار أكثر من ربع قرن.
وبات نجم النصر السعودي، كريستيانو رونالدو
، على بعد عام واحد فقط من معادلة أطول سلسلة تهديفية متواصلة في تاريخ كرة القدم، والتي يتصدرها المهاجم الباراغواياني روكي سانتا كروز، صاحب سلسلة امتدت لـ27 عاما متتالية منذ عام 1999.