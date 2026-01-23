طائرة تقل 238 راكبا أرسلت إشارة استغاثة فوق الصين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:35 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
طائرة تقل 238 راكبا أرسلت إشارة استغاثة فوق الصين
طائرة تقل 238 راكبا أرسلت إشارة استغاثة فوق الصين
سبوتنيك عربي
أفاد متحدث باسم شركة "أزور"، أن "طائرة بوينغ"757 "، كانت متجهة من بوكيت إلى بارناول، والتي أطلقت إشارة طوارئ، تستعد لهبوط اضطراري. 23.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-23T08:11+0000
2026-01-23T08:37+0000
روسيا
الصين
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول وضع الرحلة: "ستهبط الطائرة في لانتشو، في الصين".وأضافت الشركة أنها "على اتصال مستمر مع السلطات الجوية الروسية، وممثل الشركة في الصين على خلفية الحادث".وذكرت أن "طاقم الطائرة يتحكم تماما بجميع معايير الطيران، وتستعد لإجراء هبوط غير مخطط له، وتقع الأن في منطقة الإنتظار". اختفاء طائرة إندونيسية تقل 11 شخصاروسيا تخطط لإنتاج 200 ألف محطة اتصالات فضائية للطائرات المسيرة
أفاد متحدث باسم شركة "أزور"، أن "طائرة بوينغ"757 "، كانت متجهة من بوكيت إلى بارناول، والتي أطلقت إشارة طوارئ، تستعد لهبوط اضطراري.
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول وضع الرحلة: "ستهبط الطائرة في لانتشو، في الصين".

وعن عدد الركاب المتواجدين في الطائرة قال: "عددهم 238".

طائرة ركاب تحترق في مطار موآن الدولي في موآن، كوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
المدعي العام التركي يكشف تفاصيل تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
أمس, 19:54 GMT
وأضافت الشركة أنها "على اتصال مستمر مع السلطات الجوية الروسية، وممثل الشركة في الصين على خلفية الحادث".
وذكرت أن "طاقم الطائرة يتحكم تماما بجميع معايير الطيران، وتستعد لإجراء هبوط غير مخطط له، وتقع الأن في منطقة الإنتظار".
اختفاء طائرة إندونيسية تقل 11 شخصا
روسيا تخطط لإنتاج 200 ألف محطة اتصالات فضائية للطائرات المسيرة
