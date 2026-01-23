https://sarabic.ae/20260123/طائرة-تقل-238-راكبا-أرسلت-إشارة-استغاثة-فوق-الصين-1109551345.html
طائرة تقل 238 راكبا أرسلت إشارة استغاثة فوق الصين
طائرة تقل 238 راكبا أرسلت إشارة استغاثة فوق الصين
سبوتنيك عربي
أفاد متحدث باسم شركة "أزور"، أن "طائرة بوينغ"757 "، كانت متجهة من بوكيت إلى بارناول، والتي أطلقت إشارة طوارئ، تستعد لهبوط اضطراري. 23.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-23T08:11+0000
2026-01-23T08:11+0000
2026-01-23T08:37+0000
روسيا
الصين
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108888280_0:222:3248:2048_1920x0_80_0_0_41c7c1d3f88845d5143a3036a901eee1.jpg
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول وضع الرحلة: "ستهبط الطائرة في لانتشو، في الصين".وأضافت الشركة أنها "على اتصال مستمر مع السلطات الجوية الروسية، وممثل الشركة في الصين على خلفية الحادث".وذكرت أن "طاقم الطائرة يتحكم تماما بجميع معايير الطيران، وتستعد لإجراء هبوط غير مخطط له، وتقع الأن في منطقة الإنتظار". اختفاء طائرة إندونيسية تقل 11 شخصاروسيا تخطط لإنتاج 200 ألف محطة اتصالات فضائية للطائرات المسيرة
https://sarabic.ae/20260122/المدعي-العام-التركي-يكشف-تفاصيل-تحطم-طائرة-رئيس-الأركان-الليبي-1109536835.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108888280_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_d04b4b678b023c47a2cccad584771373.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الصين, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, الصين, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
طائرة تقل 238 راكبا أرسلت إشارة استغاثة فوق الصين
08:11 GMT 23.01.2026 (تم التحديث: 08:37 GMT 23.01.2026)
أفاد متحدث باسم شركة "أزور"، أن "طائرة بوينغ"757 "، كانت متجهة من بوكيت إلى بارناول، والتي أطلقت إشارة طوارئ، تستعد لهبوط اضطراري.
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول وضع الرحلة: "ستهبط الطائرة في لانتشو، في الصين".
وعن عدد الركاب المتواجدين في الطائرة قال: "عددهم 238".
وأضافت الشركة أنها "على اتصال مستمر مع السلطات الجوية الروسية، وممثل الشركة في الصين على خلفية الحادث".
وذكرت أن "طاقم الطائرة يتحكم تماما بجميع معايير الطيران، وتستعد لإجراء هبوط غير مخطط له، وتقع الأن في منطقة الإنتظار".