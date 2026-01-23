https://sarabic.ae/20260123/موسكو-الشراكة-الروسية-الصينية-تلعب-دورا-حيويا-في-تحقيق-الاستقرار-على-الساحة-العالمية-1109568405.html
موسكو: الشراكة الروسية الصينية تلعب دورا حيويا في تحقيق الاستقرار على الساحة العالمية
موسكو: الشراكة الروسية الصينية تلعب دورا حيويا في تحقيق الاستقرار على الساحة العالمية
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الجمعة، أن الشراكة الروسية الصينية تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الاستقرار على الساحة العالمية، لا... 23.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-23T17:59+0000
2026-01-23T17:59+0000
2026-01-23T17:59+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وأضافت زاخاروفا أنه لا شك في أن "العلاقات الثنائية، في ظل التوجيه الحكيم لقادتنا، ستواصل مسيرتها بثقة نحو آفاق جديدة".وقالت زاخاروفا: "لا شك أن الشراكة الروسية الصينية على الساحة الدولية ستستمر في لعب دور استقرار مهم في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية الهائلة - ليس مجرد اضطرابات، بل نوع من حالات الطوارئ المذهلة".وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، أن العلاقات الصينية الروسية في عام 2025 أصبحت أكثر متانة وقوة.وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة بين الزعيمين في هذا العام التاريخي تؤكد أن العلاقة الروسية الصينية تحمل طابع الشراكة الشاملة والتنسيق الاستراتيجي وتتسم بالثقة والدعم المتبادلين.
https://sarabic.ae/20260123/الخارجية-الصينية-الحوار-الثلاثي-السبيل-الأمثل-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1109548030.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
موسكو: الشراكة الروسية الصينية تلعب دورا حيويا في تحقيق الاستقرار على الساحة العالمية
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الجمعة، أن الشراكة الروسية الصينية تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الاستقرار على الساحة العالمية، لا سيما في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة.
وأضافت زاخاروفا أنه لا شك في أن "العلاقات الثنائية، في ظل التوجيه الحكيم لقادتنا، ستواصل مسيرتها بثقة نحو آفاق جديدة".
وقالت، خلال حفل استقبال أقامته السفارة الصينية تكريمًا لوسائل الإعلام الروسية الرائدة: "يقولون إن هذه هي أعلى نقطة وصلت إليها العلاقات الثنائية في تاريخها. لكن بلوغ هذه النقطة لا يعني عدم وجود آفاق أخرى نسعى لبلوغها. إنها موجودة، وعلينا أن نتجاوزها معًا".
وقالت زاخاروفا: "لا شك أن الشراكة الروسية الصينية على الساحة الدولية ستستمر في لعب دور استقرار مهم في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية الهائلة - ليس مجرد اضطرابات، بل نوع من حالات الطوارئ المذهلة".
وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، أن العلاقات الصينية الروسية في عام 2025 أصبحت أكثر متانة وقوة.
وأفاد وانغ في مؤتمرٍ حول الوضع الدولي والدبلوماسية الصينية في عام 2025: "أصبحت العلاقات الصينية الروسية أكثر متانة وقوة، وحافظت على مستوى عال من الاستقرار".
وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة بين الزعيمين في هذا العام التاريخي تؤكد أن العلاقة الروسية الصينية تحمل طابع الشراكة الشاملة والتنسيق الاستراتيجي وتتسم بالثقة والدعم المتبادلين.