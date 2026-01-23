موسكو: الشراكة الروسية الصينية تلعب دورا حيويا في تحقيق الاستقرار على الساحة العالمية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260123/موسكو-الشراكة-الروسية-الصينية-تلعب-دورا-حيويا-في-تحقيق-الاستقرار-على-الساحة-العالمية-1109568405.html
موسكو: الشراكة الروسية الصينية تلعب دورا حيويا في تحقيق الاستقرار على الساحة العالمية
موسكو: الشراكة الروسية الصينية تلعب دورا حيويا في تحقيق الاستقرار على الساحة العالمية
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الجمعة، أن الشراكة الروسية الصينية تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الاستقرار على الساحة العالمية، لا... 23.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-23T17:59+0000
2026-01-23T17:59+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وأضافت زاخاروفا أنه لا شك في أن "العلاقات الثنائية، في ظل التوجيه الحكيم لقادتنا، ستواصل مسيرتها بثقة نحو آفاق جديدة".وقالت زاخاروفا: "لا شك أن الشراكة الروسية الصينية على الساحة الدولية ستستمر في لعب دور استقرار مهم في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية الهائلة - ليس مجرد اضطرابات، بل نوع من حالات الطوارئ المذهلة".وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، أن العلاقات الصينية الروسية في عام 2025 أصبحت أكثر متانة وقوة.وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة بين الزعيمين في هذا العام التاريخي تؤكد أن العلاقة الروسية الصينية تحمل طابع الشراكة الشاملة والتنسيق الاستراتيجي وتتسم بالثقة والدعم المتبادلين.
https://sarabic.ae/20260123/الخارجية-الصينية-الحوار-الثلاثي-السبيل-الأمثل-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1109548030.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

موسكو: الشراكة الروسية الصينية تلعب دورا حيويا في تحقيق الاستقرار على الساحة العالمية

17:59 GMT 23.01.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الجمعة، أن الشراكة الروسية الصينية تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الاستقرار على الساحة العالمية، لا سيما في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة.
وأضافت زاخاروفا أنه لا شك في أن "العلاقات الثنائية، في ظل التوجيه الحكيم لقادتنا، ستواصل مسيرتها بثقة نحو آفاق جديدة".
وقالت، خلال حفل استقبال أقامته السفارة الصينية تكريمًا لوسائل الإعلام الروسية الرائدة: "يقولون إن هذه هي أعلى نقطة وصلت إليها العلاقات الثنائية في تاريخها. لكن بلوغ هذه النقطة لا يعني عدم وجود آفاق أخرى نسعى لبلوغها. إنها موجودة، وعلينا أن نتجاوزها معًا".
وقالت زاخاروفا: "لا شك أن الشراكة الروسية الصينية على الساحة الدولية ستستمر في لعب دور استقرار مهم في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية الهائلة - ليس مجرد اضطرابات، بل نوع من حالات الطوارئ المذهلة".
مقر وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
الخارجية الصينية: الحوار الثلاثي السبيل الأمثل لحل الأزمة الأوكرانية
07:55 GMT
وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، أن العلاقات الصينية الروسية في عام 2025 أصبحت أكثر متانة وقوة.
وأفاد وانغ في مؤتمرٍ حول الوضع الدولي والدبلوماسية الصينية في عام 2025: "أصبحت العلاقات الصينية الروسية أكثر متانة وقوة، وحافظت على مستوى عال من الاستقرار".
وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة بين الزعيمين في هذا العام التاريخي تؤكد أن العلاقة الروسية الصينية تحمل طابع الشراكة الشاملة والتنسيق الاستراتيجي وتتسم بالثقة والدعم المتبادلين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала