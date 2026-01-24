البنتاغون: إيران قد تعاود السعي لـ"امتلاك سلاح نووي"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
البنتاغون: إيران قد تعاود السعي لـ"امتلاك سلاح نووي"
البنتاغون: إيران قد تعاود السعي لـ"امتلاك سلاح نووي"
سبوتنيك عربي
تعتقد الولايات المتحدة أن إيران قد تحاول الحصول على سلاح نووي، مستخدمةً في ذلك، من بين أمور أخرى، رفضها الدخول في مفاوضات بشأن برنامجها النووي، وذلك وفقًا لما... 24.01.2026, سبوتنيك عربي
البنتاغون الأمريكي
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
وجاء في الوثيقة، المعروفة باسم "الاستراتيجية الدفاعية الوطنية" والتي توجه سياسات البنتاغون: "ترك القادة الإيرانيون الباب مفتوحًا أمام احتمال أن يحاولوا مرة أخرى الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك من خلال رفض المفاوضات البناءة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح يوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بأنه سيدعم ضربات جديدة ضد إيران إذا حاولت طهران الاستمرار في تطوير برامجها الصاروخية والنووية.وقصفت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية في يونيو بعد اتهامها بإدارة برنامج عسكري سري. ونفت إيران هذه الاتهامات وردت بالمثل، وتبادل الطرفان الضربات على مدار 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة إلى الهجوم مرة واحدة على مواقع نووية إيرانية.وأكدت إيران عزمها إعادة بناء المنشآت المتضررة ومواصلة تطوير صناعتها النووية، بما في ذلك بناء محطات طاقة نووية جديدة، وأعربت عن استعدادها لتنفيذ إجراءات بناء الثقة.
البنتاغون: إيران قد تعاود السعي لـ"امتلاك سلاح نووي"

04:47 GMT 24.01.2026 (تم التحديث: 05:30 GMT 24.01.2026)
© AFP 2023 / Majid Asgaripourمفاعل نووي في إيران
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
© AFP 2023 / Majid Asgaripour
تابعنا عبر
تعتقد الولايات المتحدة أن إيران قد تحاول الحصول على سلاح نووي، مستخدمةً في ذلك، من بين أمور أخرى، رفضها الدخول في مفاوضات بشأن برنامجها النووي، وذلك وفقًا لما ورد في الاستراتيجية الدفاعية للبنتاغون.

وجاء في الوثيقة، المعروفة باسم "الاستراتيجية الدفاعية الوطنية" والتي توجه سياسات البنتاغون: "ترك القادة الإيرانيون الباب مفتوحًا أمام احتمال أن يحاولوا مرة أخرى الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك من خلال رفض المفاوضات البناءة".
صواريخ إيران الباليستية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
نتنياهو: إيران تعيد إنتاج الصواريخ الباليستية وتطور برنامجها النووي
31 ديسمبر 2025, 00:39 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح يوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بأنه سيدعم ضربات جديدة ضد إيران إذا حاولت طهران الاستمرار في تطوير برامجها الصاروخية والنووية.
وقصفت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية في يونيو بعد اتهامها بإدارة برنامج عسكري سري. ونفت إيران هذه الاتهامات وردت بالمثل، وتبادل الطرفان الضربات على مدار 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة إلى الهجوم مرة واحدة على مواقع نووية إيرانية.
وأكدت إيران عزمها إعادة بناء المنشآت المتضررة ومواصلة تطوير صناعتها النووية، بما في ذلك بناء محطات طاقة نووية جديدة، وأعربت عن استعدادها لتنفيذ إجراءات بناء الثقة.
