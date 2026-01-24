عربي
الرئيس اللبناني يصدر توجيها بعد انهيار مبنى سكني في طرابلس
الرئيس اللبناني يصدر توجيها بعد انهيار مبنى سكني في طرابلس
وقالت: إن "الرئيس اللبناني، جوزاف عون، تابع حادثة انهيار المبنى، وطلب من وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار الإيعاز إلى الأجهزة المعنية ولاسيما الدفاع المدني والصليب الأحمر وبلدية طرابلس العمل على رفع الأنقاض وانقاذ السكان في المبنى المنهار، والاستعانة بالجيش عند الضرورة ".وأشار البيان إلى أن عون "طلب فتح تحقيق في الأسباب التي أدت إلى سقوط المبنى لتحديد المسؤوليات".وأفيد عن وجود أسرة مكونة من 5 أشخاص تحت الأنقاض، وهرعت فرق الإسعاف على الفور إلى المنطقة لبدء البحث عن المفقودين داخل المبنى، وسط ظروف صعبة ونقص حاد في المعدات والآليات اللازمة لرفع الركام، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. ونقلت الوكالة عن الصليب الأحمر أن "جميع العالقين تحت أنقاض المبنى المنهار في منطقة القبة هم على قيد الحياة وبجانب بعضهم البعض". وتمكنت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني اللبناني من إخراج سيدة من تحت الانقاض المبنى، ونُقلت على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم إنقاذ طفلة جرى نقلها إلى المستشفى، وحالتها مستقرة، ولا تزال عمليات البحث متواصلة عن باقي أفراد الأسرة العالقين تحت الركام، والعمل على انتشالهم من تحت الأنقاض.
الرئيس اللبناني يصدر توجيها بعد انهيار مبنى سكني في طرابلس

أصدرت الرئاسة اللبناني بيانا، بعد حادث انهيار مبني سكني كامل، مكون من 5 طوابق في منطقة القبة، بشارع الجديد في مدينة طرابلس، فجر اليوم السبت.
وقالت: إن "الرئيس اللبناني، جوزاف عون، تابع حادثة انهيار المبنى، وطلب من وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار الإيعاز إلى الأجهزة المعنية ولاسيما الدفاع المدني والصليب الأحمر وبلدية طرابلس العمل على رفع الأنقاض وانقاذ السكان في المبنى المنهار، والاستعانة بالجيش عند الضرورة ".
وأشار البيان إلى أن عون "طلب فتح تحقيق في الأسباب التي أدت إلى سقوط المبنى لتحديد المسؤوليات".
وأفيد عن وجود أسرة مكونة من 5 أشخاص تحت الأنقاض، وهرعت فرق الإسعاف على الفور إلى المنطقة لبدء البحث عن المفقودين داخل المبنى، وسط ظروف صعبة ونقص حاد في المعدات والآليات اللازمة لرفع الركام، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
ونقلت الوكالة عن الصليب الأحمر أن "جميع العالقين تحت أنقاض المبنى المنهار في منطقة القبة هم على قيد الحياة وبجانب بعضهم البعض".
وتمكنت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني اللبناني من إخراج سيدة من تحت الانقاض المبنى، ونُقلت على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم إنقاذ طفلة جرى نقلها إلى المستشفى، وحالتها مستقرة، ولا تزال عمليات البحث متواصلة عن باقي أفراد الأسرة العالقين تحت الركام، والعمل على انتشالهم من تحت الأنقاض.
