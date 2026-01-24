ليبيا توقع شراكة دولية لتوسعة وتشغيل محطات الحاويات في ميناء مصراتة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260124/ليبيا-توقع-شراكة-دولية-لتوسعة-وتشغيل-محطات-الحاويات-في-ميناء-مصراتة-1109589455.html
ليبيا توقع شراكة دولية لتوسعة وتشغيل محطات الحاويات في ميناء مصراتة
ليبيا توقع شراكة دولية لتوسعة وتشغيل محطات الحاويات في ميناء مصراتة
سبوتنيك عربي
وقعت المنطقة الحرة بمصراتة، في اليومين الماضيين، عقد شراكة استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لاستثمار وتشغيل وتطوير محطات الحاويات، في خطوة تهدف إلى تعزيز... 24.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-24T13:15+0000
2026-01-24T13:15+0000
أخبار ليبيا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109589095_0:94:1080:702_1920x0_80_0_0_0ab08f904b2f34dfb35eacdd38844b21.jpg
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا، أنطونيو تاياني، إلى جانب رئيس لجنة إدارة المنطقة الحرة بمصراتة، محسن السقوطري.كما شهد مراسم التوقيع حضور رئيس شركة "MSC"، دييغو أبونتي، ورئيس مجلس إدارة شركة "TiL"، عمار كنان، ورئيس مجلس إدارة شركة "المها كابيتال بارتنرز"، أبو بكر ماناتوكونديل، في تأكيد على البعد الدولي للشراكة وأهميتها في تطوير البنية التحتية للموانئ ودعم سلاسل الإمداد والتجارة غير النفطية في ليبيا.محطة فارقةوقال مدير الإعلام بالمنطقة الحرة مصراتة، عبد اللطيف اسكير، إن هذه الاتفاقية "تمثل محطة فارقة في المسار الاقتصادي والمؤسسي لليبيا ككل، وتسهم بشكل مباشر في دعم سلاسل الإمداد الوطنية، كونها أول مشروع من نوعه بهذا الحجم كشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية غير النفطية".وأوضح اسكير في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن المشروع "يجسد رسالة واضحة عن الانفتاح الاقتصادي على العالم، ويعزز المصداقية المؤسسية والالتزام طويل الأمد بتطوير بنية تحتية حديثة قادرة على دعم الاستدامة في النمو"، مشيرا إلى أن "الاتفاقية تعكس قدرة ليبيا على استقطاب مشغلين عالميين من الطراز الأول، ورؤوس أموال دولية، وشركاء استراتيجيين ملتزمين بتطوير أصول وطنية ذات أهمية محورية".وبيّن اسكير أن "الهدف الرئيسي من الشراكة هو رفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى مليون ونصف حاوية سنويا في المرحلة الأولى، ومليونين ونصف المليون حاوية في المرحلة الثانية"، موضحا أن "الميناء تعامل خلال العام الماضي مع نحو 700 ألف حاوية، ما يجعل هذه الشراكة دفعة كبيرة للنمو، وتطوير الأداء، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية".وأكد أن "المشروع يولي اهتماما خاصا بتطوير الكوادر الوطنية الليبية من خلال دمجها واحتكاكها بخبرات الشركاء العالميين"، موضحا أن "مشاركة شركة "MSC"، أكبر شركة خطوط ملاحية في العالم، والتي تستحوذ على أكثر من 20 في المئة من تجارة الحاويات العالمية وتمتلك أكثر من 1000 سفينة، تمثل داعما استراتيجيا للمشروع، وتفتح آفاقا أوسع لاستقطاب خطوط ملاحية واستثمارات دولية كبيرة في مراحل التنفيذ".ووجه مدير الإعلام بالمنطقة الحرة مصراتة، عبد اللطيف اسكير، الشكر إلى جميع فرق العمل بالمنطقة الحرة مصراتة، من فرق التواصل والتخطيط إلى فريق التفاوض، الذي خاض مفاوضات ومشاورات فنية واقتصادية مع شركاء المشروع على مدى 19 شهرا، وصولا إلى التوقيع الرسمي على الاتفاقية في 18 يناير 2026، إيذانا بانطلاق المرحلة الأولى من المشروع.شراكة استراتيجيةمن جانبه، قال الأكاديمي الليبي، علي الغويل، إن "الاتفاقية التي جرى توقيعها في المنطقة الحرة مصراتة تعد شراكة تاريخية تهدف إلى تحويل ميناء المنطقة الحرة مصراتة إلى ميناء إقليمي للشحن العابر، بطاقة مستهدفة تصل إلى نحو 4 ملايين حاوية سنويا".وأوضح الغويل في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "ما أُعلن في إطار هذه الاتفاقية هو توقيع شراكة استراتيجية بين 3 أطراف رئيسية، هي ليبيا، وشركة قطرية، وشركة سويسرية".وأضاف أن "هذا الاتفاق يعد أكبر استثمار غير نفطي تشهده ليبيا منذ عام 2011، ويمثل خطوة محورية بالغة الأهمية في مسار إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز مكانة ليبيا على الصعيدين الإقليمي والدولي"، لافتا إلى أن "المستهدف من المشروع هو الوصول إلى طاقة تشغيلية تبلغ 4 ملايين حاوية سنويا".وأكد أن "هذه الشراكة تعزز دور ليبيا كمركز لوجستي إقليمي يربط بين أوروبا وشمال أفريقيا"، لافتا إلى أن "حكومة الوحدة الوطنية الليبية أيّدت هذه الاتفاقية في ظل سعي المنطقة الحرة مصراتة إلى توسيع مساحتها لأكثر من 20 ألف هكتار"، واعتبر أن هذه الخطوة "ستحول المنطقة إلى منصة لوجستية متوسطة قادرة على خدمة تجارة الشحن العابر، ودعم التنمية الصناعية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز دور ليبيا كحلقة وصل استراتيجية بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط".
https://sarabic.ae/20260124/ليبياالدبيبة-يعلن-توقيع-اتفاقيات-في-مجال-الطاقة-بنحو-20-مليار-دولار-1109587829.html
https://sarabic.ae/20251105/السقوطري-لـسبوتنيك-مصراتة-بوابة-ليبيا-نحو-المتوسط-وأفريقيا-ونتطلع-إلى-شراكات-روسية-واعدة-1106753588.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109589095_3:0:1080:808_1920x0_80_0_0_366a86d639fd06b7da5e34df6de440db.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

ليبيا توقع شراكة دولية لتوسعة وتشغيل محطات الحاويات في ميناء مصراتة

13:15 GMT 24.01.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERYليبيا توقع شراكة دولية لتوسعة وتشغيل محطات الحاويات بميناء مصراتة
ليبيا توقع شراكة دولية لتوسعة وتشغيل محطات الحاويات بميناء مصراتة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
وقعت المنطقة الحرة بمصراتة، في اليومين الماضيين، عقد شراكة استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لاستثمار وتشغيل وتطوير محطات الحاويات، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة الميناء كمحور لوجستي إقليمي، ورفع طاقته الاستيعابية وفق أعلى المعايير الدولية.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا، أنطونيو تاياني، إلى جانب رئيس لجنة إدارة المنطقة الحرة بمصراتة، محسن السقوطري.
كما شهد مراسم التوقيع حضور رئيس شركة "MSC"، دييغو أبونتي، ورئيس مجلس إدارة شركة "TiL"، عمار كنان، ورئيس مجلس إدارة شركة "المها كابيتال بارتنرز"، أبو بكر ماناتوكونديل، في تأكيد على البعد الدولي للشراكة وأهميتها في تطوير البنية التحتية للموانئ ودعم سلاسل الإمداد والتجارة غير النفطية في ليبيا.
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
ليبيا..الدبيبة يعلن توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة بنحو 20 مليار دولار
12:08 GMT
محطة فارقة
وقال مدير الإعلام بالمنطقة الحرة مصراتة، عبد اللطيف اسكير، إن هذه الاتفاقية "تمثل محطة فارقة في المسار الاقتصادي والمؤسسي لليبيا ككل، وتسهم بشكل مباشر في دعم سلاسل الإمداد الوطنية، كونها أول مشروع من نوعه بهذا الحجم كشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية غير النفطية".
وأوضح اسكير في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن المشروع "يجسد رسالة واضحة عن الانفتاح الاقتصادي على العالم، ويعزز المصداقية المؤسسية والالتزام طويل الأمد بتطوير بنية تحتية حديثة قادرة على دعم الاستدامة في النمو"، مشيرا إلى أن "الاتفاقية تعكس قدرة ليبيا على استقطاب مشغلين عالميين من الطراز الأول، ورؤوس أموال دولية، وشركاء استراتيجيين ملتزمين بتطوير أصول وطنية ذات أهمية محورية".
وأضاف أن "المشروع صُمّم وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع احتفاظ المنطقة الحرة مصراتة بدورها القيادي المؤسسي ومسؤوليات الإشراف الاستراتيجي"، لافتا إلى أن "الشراكة تركز على نشاط الحاويات فقط، في حين ستواصل المنطقة الحرة إدارة باقي أنشطة الميناء من حبوب وسيارات وبضائع عامة".
وبيّن اسكير أن "الهدف الرئيسي من الشراكة هو رفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى مليون ونصف حاوية سنويا في المرحلة الأولى، ومليونين ونصف المليون حاوية في المرحلة الثانية"، موضحا أن "الميناء تعامل خلال العام الماضي مع نحو 700 ألف حاوية، ما يجعل هذه الشراكة دفعة كبيرة للنمو، وتطوير الأداء، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية".
وأكد أن "المشروع يولي اهتماما خاصا بتطوير الكوادر الوطنية الليبية من خلال دمجها واحتكاكها بخبرات الشركاء العالميين"، موضحا أن "مشاركة شركة "MSC"، أكبر شركة خطوط ملاحية في العالم، والتي تستحوذ على أكثر من 20 في المئة من تجارة الحاويات العالمية وتمتلك أكثر من 1000 سفينة، تمثل داعما استراتيجيا للمشروع، وتفتح آفاقا أوسع لاستقطاب خطوط ملاحية واستثمارات دولية كبيرة في مراحل التنفيذ".
وأشار إلى أن "ميناء المنطقة الحرة مصراتة يؤدي دورا محوريا في الاقتصاد الوطني، إذ يتعامل مع قرابة 65% من تجارة الحاويات والتجارة غير النفطية في ليبيا"، مؤكدا أن "هذه الشراكة ستعزز مكانة البلاد كبوابة بحرية موثوقة وتنافسية على مستوى البحر المتوسط".
ووجه مدير الإعلام بالمنطقة الحرة مصراتة، عبد اللطيف اسكير، الشكر إلى جميع فرق العمل بالمنطقة الحرة مصراتة، من فرق التواصل والتخطيط إلى فريق التفاوض، الذي خاض مفاوضات ومشاورات فنية واقتصادية مع شركاء المشروع على مدى 19 شهرا، وصولا إلى التوقيع الرسمي على الاتفاقية في 18 يناير 2026، إيذانا بانطلاق المرحلة الأولى من المشروع.
رئيس لجنة الإدارة بالمنطقة الحرة بمصراتة، المهندس محسن السقوطري - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
السقوطري لـ"سبوتنيك": مصراتة بوابة ليبيا نحو المتوسط وأفريقيا..ونتطلع إلى شراكات روسية واعدة- فيديو
5 نوفمبر 2025, 07:45 GMT
شراكة استراتيجية
من جانبه، قال الأكاديمي الليبي، علي الغويل، إن "الاتفاقية التي جرى توقيعها في المنطقة الحرة مصراتة تعد شراكة تاريخية تهدف إلى تحويل ميناء المنطقة الحرة مصراتة إلى ميناء إقليمي للشحن العابر، بطاقة مستهدفة تصل إلى نحو 4 ملايين حاوية سنويا".
وأوضح الغويل في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "ما أُعلن في إطار هذه الاتفاقية هو توقيع شراكة استراتيجية بين 3 أطراف رئيسية، هي ليبيا، وشركة قطرية، وشركة سويسرية".
وأشار إلى أن "الشركة القطرية تمثل الذراع الاستثماري والتشغيلي، وتعد من كبرى شركات شحن الحاويات على مستوى العالم، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تطوير وتوسعة ميناء المنطقة الحرة مصراتة وتحويله إلى بوابة لوجستية محورية في البحر المتوسط".
وأضاف أن "هذا الاتفاق يعد أكبر استثمار غير نفطي تشهده ليبيا منذ عام 2011، ويمثل خطوة محورية بالغة الأهمية في مسار إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز مكانة ليبيا على الصعيدين الإقليمي والدولي"، لافتا إلى أن "المستهدف من المشروع هو الوصول إلى طاقة تشغيلية تبلغ 4 ملايين حاوية سنويا".
وأشار الغويل إلى أن "المنطقة الحرة مصراتة تسعى إلى زيادة القدرة الاستيعابية للميناء بشكل تدريجي من خلال برامج تطوير مرحلية تتكون من عدة مراحل"، موضحا أن "الأثر الاقتصادي المتوقع يشمل توفير نحو 2000 وظيفة مباشرة في منطقة الحاويات، وأكثر من 40 ألف وظيفة غير مباشرة، مع توقع أن يصل إجمالي حجم الاستثمارات إلى حوالي 2.7 مليار دولار أمريكي ضمن هذه الشراكة".
وأكد أن "هذه الشراكة تعزز دور ليبيا كمركز لوجستي إقليمي يربط بين أوروبا وشمال أفريقيا"، لافتا إلى أن "حكومة الوحدة الوطنية الليبية أيّدت هذه الاتفاقية في ظل سعي المنطقة الحرة مصراتة إلى توسيع مساحتها لأكثر من 20 ألف هكتار"، واعتبر أن هذه الخطوة "ستحول المنطقة إلى منصة لوجستية متوسطة قادرة على خدمة تجارة الشحن العابر، ودعم التنمية الصناعية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز دور ليبيا كحلقة وصل استراتيجية بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала