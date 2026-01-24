https://sarabic.ae/20260124/ليبيا-توقع-شراكة-دولية-لتوسعة-وتشغيل-محطات-الحاويات-في-ميناء-مصراتة-1109589455.html

وقعت المنطقة الحرة بمصراتة، في اليومين الماضيين، عقد شراكة استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لاستثمار وتشغيل وتطوير محطات الحاويات، في خطوة تهدف إلى تعزيز... 24.01.2026, سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا، أنطونيو تاياني، إلى جانب رئيس لجنة إدارة المنطقة الحرة بمصراتة، محسن السقوطري.كما شهد مراسم التوقيع حضور رئيس شركة "MSC"، دييغو أبونتي، ورئيس مجلس إدارة شركة "TiL"، عمار كنان، ورئيس مجلس إدارة شركة "المها كابيتال بارتنرز"، أبو بكر ماناتوكونديل، في تأكيد على البعد الدولي للشراكة وأهميتها في تطوير البنية التحتية للموانئ ودعم سلاسل الإمداد والتجارة غير النفطية في ليبيا.محطة فارقةوقال مدير الإعلام بالمنطقة الحرة مصراتة، عبد اللطيف اسكير، إن هذه الاتفاقية "تمثل محطة فارقة في المسار الاقتصادي والمؤسسي لليبيا ككل، وتسهم بشكل مباشر في دعم سلاسل الإمداد الوطنية، كونها أول مشروع من نوعه بهذا الحجم كشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية غير النفطية".وأوضح اسكير في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن المشروع "يجسد رسالة واضحة عن الانفتاح الاقتصادي على العالم، ويعزز المصداقية المؤسسية والالتزام طويل الأمد بتطوير بنية تحتية حديثة قادرة على دعم الاستدامة في النمو"، مشيرا إلى أن "الاتفاقية تعكس قدرة ليبيا على استقطاب مشغلين عالميين من الطراز الأول، ورؤوس أموال دولية، وشركاء استراتيجيين ملتزمين بتطوير أصول وطنية ذات أهمية محورية".وبيّن اسكير أن "الهدف الرئيسي من الشراكة هو رفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى مليون ونصف حاوية سنويا في المرحلة الأولى، ومليونين ونصف المليون حاوية في المرحلة الثانية"، موضحا أن "الميناء تعامل خلال العام الماضي مع نحو 700 ألف حاوية، ما يجعل هذه الشراكة دفعة كبيرة للنمو، وتطوير الأداء، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية".وأكد أن "المشروع يولي اهتماما خاصا بتطوير الكوادر الوطنية الليبية من خلال دمجها واحتكاكها بخبرات الشركاء العالميين"، موضحا أن "مشاركة شركة "MSC"، أكبر شركة خطوط ملاحية في العالم، والتي تستحوذ على أكثر من 20 في المئة من تجارة الحاويات العالمية وتمتلك أكثر من 1000 سفينة، تمثل داعما استراتيجيا للمشروع، وتفتح آفاقا أوسع لاستقطاب خطوط ملاحية واستثمارات دولية كبيرة في مراحل التنفيذ".ووجه مدير الإعلام بالمنطقة الحرة مصراتة، عبد اللطيف اسكير، الشكر إلى جميع فرق العمل بالمنطقة الحرة مصراتة، من فرق التواصل والتخطيط إلى فريق التفاوض، الذي خاض مفاوضات ومشاورات فنية واقتصادية مع شركاء المشروع على مدى 19 شهرا، وصولا إلى التوقيع الرسمي على الاتفاقية في 18 يناير 2026، إيذانا بانطلاق المرحلة الأولى من المشروع.شراكة استراتيجيةمن جانبه، قال الأكاديمي الليبي، علي الغويل، إن "الاتفاقية التي جرى توقيعها في المنطقة الحرة مصراتة تعد شراكة تاريخية تهدف إلى تحويل ميناء المنطقة الحرة مصراتة إلى ميناء إقليمي للشحن العابر، بطاقة مستهدفة تصل إلى نحو 4 ملايين حاوية سنويا".وأوضح الغويل في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "ما أُعلن في إطار هذه الاتفاقية هو توقيع شراكة استراتيجية بين 3 أطراف رئيسية، هي ليبيا، وشركة قطرية، وشركة سويسرية".وأضاف أن "هذا الاتفاق يعد أكبر استثمار غير نفطي تشهده ليبيا منذ عام 2011، ويمثل خطوة محورية بالغة الأهمية في مسار إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز مكانة ليبيا على الصعيدين الإقليمي والدولي"، لافتا إلى أن "المستهدف من المشروع هو الوصول إلى طاقة تشغيلية تبلغ 4 ملايين حاوية سنويا".وأكد أن "هذه الشراكة تعزز دور ليبيا كمركز لوجستي إقليمي يربط بين أوروبا وشمال أفريقيا"، لافتا إلى أن "حكومة الوحدة الوطنية الليبية أيّدت هذه الاتفاقية في ظل سعي المنطقة الحرة مصراتة إلى توسيع مساحتها لأكثر من 20 ألف هكتار"، واعتبر أن هذه الخطوة "ستحول المنطقة إلى منصة لوجستية متوسطة قادرة على خدمة تجارة الشحن العابر، ودعم التنمية الصناعية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز دور ليبيا كحلقة وصل استراتيجية بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط".

