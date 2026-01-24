عربي
ليبيا..الدبيبة يعلن توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة بنحو 20 مليار دولار
ليبيا..الدبيبة يعلن توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة بنحو 20 مليار دولار
وقال الدبيبة في بيان له، إن الاتفاقيات تمثل "إنجازا نوعيا وفريدا يعكس تعزيز العلاقات مع أكبر الشركاء الدوليين، وأكثرهم تأثيرا في قطاع الطاقة العالمي". وأكد أن "توسيع التعاون والاستثمار سيضيف موارد للاقتصاد الليبي، ويوفر فرص عمل، ويحسن الخدمات العامة، ويعزز الاستقرار المالي، مما ينعكس إيجابا على مستوى معيشة المواطنين". وعلى هامش قمة الطاقة والاقتصاد في طرابلس، اجتمع الدبيبة مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مسعد بولس، لبحث توسيع التعاون في قطاع الطاقة وملفات الطيران والقطاع المصرفي، بما يدعم الاستقرار المالي وفرص الاستثمار. وأوضحت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز الشراكة الليبية – الأمريكية، وفتح آفاق استثمارية جديدة داخل ليبيا، بالتعاون مع كبرى الشركات الأميركية في مجالات الطاقة والطيران والبنية التحتية. وانطلقت، اليوم السبت، في طرابلس قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، التي تستمر لمدة 3 أيام من 24 إلى 26 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ليبيا..الدبيبة يعلن توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة بنحو 20 مليار دولار

12:08 GMT 24.01.2026
© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصورالنفط الليبي
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
© Sputnik . Andrey Stenin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية طويلة الأمد لمدة 25 عاما بين شركة الواحة للنفط الليبية وشركتي "توتال إنرجيز" الفرنسية و"كونوكو فيليبس" الأمريكية، باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار، لزيادة الإنتاج النفطي بقدرة إضافية تصل إلى 850 ألف برميل يوميًا.
وقال الدبيبة في بيان له، إن الاتفاقيات تمثل "إنجازا نوعيا وفريدا يعكس تعزيز العلاقات مع أكبر الشركاء الدوليين، وأكثرهم تأثيرا في قطاع الطاقة العالمي".

وأضاف أن "الاتفاق يشمل تمويلا خارجيا خارج الميزانية العامة، مع توقع صافي إيرادات للدولة يتجاوز 376 مليار دولار، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "شيفرون" الأمريكية ومذكرة تعاون مع وزارة النفط المصرية".

وأكد أن "توسيع التعاون والاستثمار سيضيف موارد للاقتصاد الليبي، ويوفر فرص عمل، ويحسن الخدمات العامة، ويعزز الاستقرار المالي، مما ينعكس إيجابا على مستوى معيشة المواطنين".
وعلى هامش قمة الطاقة والاقتصاد في طرابلس، اجتمع الدبيبة مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مسعد بولس، لبحث توسيع التعاون في قطاع الطاقة وملفات الطيران والقطاع المصرفي، بما يدعم الاستقرار المالي وفرص الاستثمار.
مصرف ليبيا المركزي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
ليبيا.. "الوطنية للنفط" تعلن تحويل مليارات الدولارات إلى "المركزي" خلال 2025
أمس, 20:24 GMT
وأوضحت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز الشراكة الليبية – الأمريكية، وفتح آفاق استثمارية جديدة داخل ليبيا، بالتعاون مع كبرى الشركات الأميركية في مجالات الطاقة والطيران والبنية التحتية.
وانطلقت، اليوم السبت، في طرابلس قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، التي تستمر لمدة 3 أيام من 24 إلى 26 يناير/ كانون الثاني الجاري.
