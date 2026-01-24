https://sarabic.ae/20260124/ملك-الأردن-يوجه-بإعادة-هيكلة-الجيش-الأردني-1109579727.html

ملك الأردن يوجه بإعادة هيكلة الجيش الأردني

ملك الأردن يوجه بإعادة هيكلة الجيش الأردني

وجه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، بإعداد استراتيجية وخارطة طريق واضحة لتحقيق تحول بنيوي في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي خلال السنوات الثلاث...

وأفادت وكالة "بترا" الأردنية، بأن "التوجيه جاء في رسالة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف الحنيطي، حيث شدد الملك على أهمية تمكين الجيش من مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية والتغيرات التكنولوجية المتسارعة، بما يضمن جاهزيته وكفاءته العملياتية.وأكد الملك، في رسالته، على اعتزاز الأردنيين بالجيش العربي، مشيدًا بتفاني ضباطه وصف ضباطه وأفراده في حماية الوطن والدفاع عن مقدراته.ولفت إلى ضرورة تطوير القوات المسلحة بشكل مستمر، بما يشمل إعادة هيكلة وحداتها، وتعزيز قدراتها العملياتية، وتحديث خطط التدريب والتسليح، وتوظيف التكنولوجيا الدفاعية الحديثة بما في ذلك القدرات السيبرانية والأنظمة المسيرة والذكاء الاصطناعي.كما شدد الملك الأردني، على أهمية تعزيز منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات، وتطوير قوات الاحتياط ووحدات حرس الحدود والدرك والشرطة الخاصة، بالإضافة إلى إعادة توجيه المركز الأردني للتصميم والتطوير ليكون نواة للبحث والتطوير في الصناعات الدفاعية.واختتم الملك رسالته بالتأكيد على ثقته التامة بقدرة القوات المسلحة على إحداث نقلة نوعية، والحفاظ على مكانتها المرموقة كقوة عسكرية رشيقة ومرنة وذات كفاءة واحترافية عالية.وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأردنية، رفضها لمحاولات "بعض الأطراف في الإقليم"، انتهاك المجال الجوي الأردني بإطلاق المسيرات. وقالت الحكومة الأردنية، في بيان لها، إنها "تتعامل مع أي انتهاك للمجال الجوي ضمن قواعد الاشتباك العسكرية ونتخذ الإجراءات الضرورية للتصدي لهذه الانتهاكات"، مؤكدة أن "القوات المسلحة تؤدي واجبها في حماية الحدود برا وبحرا وجوا وتوظف إمكاناتها لضمان أمن وسلامة الوطن ومواطنيه"، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وأضاف البيان: أن "القوات المسلحة لن تتردد في تطبيق قواعد الاشتباك تجاه كل من يحاول الإضرار بأمن الأردن"، مشيرا إلى أن البلاد لن تكون ساحة صراع لأي طرف ولن نسمح بمرور الطيران الحربي أو الصواريخ أو المسيرات عبر الأجواء الأردنية.

