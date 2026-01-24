https://sarabic.ae/20260124/منتدى-دافوس-أي-مكاسب-حققتها-المشاركة-التونسية-1109591445.html

منتدى "دافوس"... أي مكاسب حققتها المشاركة التونسية؟

منتدى "دافوس"... أي مكاسب حققتها المشاركة التونسية؟

أثارت مشاركة تونس في منتدى "دافوس" العالمي في العام الحالي، جملة من التساؤلات، خاصة في ظل تكتم ملحوظ حول برنامج الوفد الرسمي المشارك وأجندة تحركاته. 24.01.2026, سبوتنيك عربي

ففي الوقت الذي يرى فيه عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الحضور التونسي في هذا المحفل الدولي يمثّل فرصة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وفتح آفاق جديدة للاستثمار واستقطاب شركاء اقتصاديين جدد، يعتبر آخرون أن المشاركة اتسمت بالغموض ولم يسبقها إعداد كاف ينسجم مع أهمية الحدث وحساسية الظرفين الاقتصادي والسياسي اللذين تمر بهما البلاد.وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، شارك خلال أشغال المؤتمر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، في عدد من الندوات والجلسات الحوارية التي تمحورت بالخصوص حول آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2026، ودور التجارة الرقمية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل القارة، إلى جانب مناقشة السبل الكفيلة بتحفيز الاستثمار في مجال الترابط الرقمي بأفريقيا، كما تم التطرق إلى أسس التحول الاقتصادي الجاري والعمل على تحقيق نمو شامل ومستدام.وعلى هامش هذه المشاركة، عقد الوزير سلسلة من اللقاءات الوزارية، إضافة إلى اجتماعات مع رؤساء منظمات إقليمية ودولية، كما التقى بعدد من المستثمرين ومسؤولي المؤسسات والشركات التي أبدت اهتماما بالاستثمار في تونس. وتم خلال هذه اللقاءات استعراض المزايا التفاضلية التي توفرها البلاد كوجهة استثمارية في عدة قطاعات، مع التأكيد على استعداد الجهات التونسية لمواصلة التنسيق والتفاعل مع ممثلي هذه الشركات من أجل تجسيم نوايا الاستثمار على أرض الواقع.تكتم حول حيثيات المشاركةاستغرب المحلل في الشأن المالي والاقتصادي، فهمي بوجلبان، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، "حالة التكتم التي رافقت المشاركة التونسية في منتدى "دافوس"، خاصة في ما يتعلق بعدم الإعلان المسبق عن تركيبة الوفد الرسمي المشارك، وغياب توضيحات حول طبيعة الخطوة التونسية والبرنامج الذي كان من المنتظر تقديمه أمام قادة وصناع القرار في العالم"، وفق قوله.وبيّن بوجلبان أن "الوضعية الراهنة التي تعيشها تونس تفرض تحضيرا جديا ومسبقا لمثل هذه الملتقيات والقمم الدولية، بالنظر إلى ما تتيحه من فرص سياسية واقتصادية بالغة الأهمية".وتابع قائلا: "كنا ننتظر من المشاركين التونسيين في منتدى "دافوس" الإعلان بوضوح عن البرنامج التنموي والتحديات الاقتصادية التي تسعى تونس إلى تجاوزها، خاصة بعد المشاركة في حدث عالمي بهذا الحجم".وأكد بوجلبان أن "منتدى "دافوس" يمثل منصة تحولية تجمع أبرز الفاعلين الاقتصاديين والماليين على المستوى العالمي"، معبرا عن أمله في أن "يكون التواجد التونسي فرصة للاطلاع على آخر المستجدات في مختلف المجالات، بما في ذلك التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي"، كما أشار إلى أن "اللقاءات التي يتضمنها المنتدى تشكل بدورها فضاء مهما لتونس من أجل التحاور مع شركائها وتبادل الأفكار وبلورة تصورات مشتركة".وفي هذا الإطار، يرى فهمي بوجلبان، أن "حيثيات اللقاءات التي عقدت على هامش منتدى "دافوس" بدت ثنائية ومحدودة، واقتصرت على عدد قليل من الدول، دون أن تكون موسعة أو ذات طابع استراتيجي واضح"، كما اعتبر أن "اللقاءات التي أجراها وزير الاقتصاد التونسي ظلت غير واضحة المعالم، في ظل غياب الإعلان عن قرارات ملموسة من شأنها أن تنعكس بشكل مباشر على الوضع العام في البلاد".فرصة لتشبيك العلاقاتفي المقابل، اعتبر الأمين العام لحراك 25 جويلية، محمود بن مبروك، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "مشاركة تونس في منتدى "دافوس" لم تكن مشاركة صورية، خلافا لما روجته بعض الشخصيات الاقتصادية"، مؤكدا أنها "كانت مثمرة من خلال سلسلة اللقاءات التي أجراها وزير الاقتصاد التونسي مع عدد من الوفود الأجنبية والمسؤولين الدوليين".وتابع قائلا إن "منتدى "دافوس" يفتح بابا جديدا أمام تونس لبناء شراكات اقتصادية متنوعة، دون البقاء رهينة الشركاء التقليديين"، مشيرا إلى أن "تنويع الشراكات يعد خيارا استراتيجيا في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة".ويرى، محمود بن مبروك، أن "مشاركة تونس في هذا المنتدى تندرج في إطار مزيد التعريف بأولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وبالجهود الوطنية المبذولة في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة التغيرات المناخية، وتعزيز استعمال التكنولوجيا الرقمية، كما تهدف إلى تطوير علاقات التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين وتنويعها وإثرائها، خاصة في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية".مناسبة لتحديد التموقع الاقتصادياعتبر الخبير الاقتصادي، سامي العرفاوي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "السؤال الجوهري المطروح اليوم يتمثل في مدى امتلاك تونس للمناخ الملائم لجلب استثمارات جديدة، في ظل مشاركتها في منتدى "دافوس" العالمي".وأضاف أن هذا اللقاء الدولي "يشكل عادة فضاء لطرح جملة من الإشكاليات والعراقيل، إلى جانب بحث الحلول الممكنة"، مشيرا إلى أن "من أبرز التحديات المطروحة اليوم بروز نظام اقتصادي عالمي جديد، في ظل تشكل تكتلات جديدة داخل الخارطة الاقتصادية الدولية"، معتبرا أن "هذا الواقع يفرض على الدولة التونسية حسم خياراتها الاستراتيجية وتحديد تموقعها الاقتصادي، إما من خلال فتح المجال أكثر أمام الصين ودول الشرق، أو عبر المحافظة على الشراكات التقليدية".وتابع العرفاوي بالقول إنه "بعد اختتام منتدى دافوس الدولي، يتعين على الوفد المشارك والحكومة التونسية الشروع في مراجعة جادة لإعادة تهيئة مناخ الأعمال والاستثمار في البلاد"، معتبرا أن "التشريعات الاقتصادية والجبائية الحالية تجعل مسألة الاستثمار في تونس أكثر تعقيدا، وهو ما قد يعمق صعوبات الإنقاذ الاقتصادي في المرحلة القادمة".

