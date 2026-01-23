https://sarabic.ae/20260123/خبير-أردني-زيلينسكي-ظهر-في-دافوس-متخبطا-وهناك-تفاوت-في-مواقف-دول-أوروبا-الداعمة-لأوكرانيا-1109569408.html

خبير أردني: زيلينسكي ظهر في دافوس متخبطا وهناك تفاوت في مواقف دول أوروبا الداعمة لأوكرانيا

خبير أردني: زيلينسكي ظهر في دافوس متخبطا وهناك تفاوت في مواقف دول أوروبا الداعمة لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

قال المحلل السياسي الأردني، الدكتور نضال الطعاني، اليوم الجمعة، إن "حديث زيلنسكي في خطاب دافوس الذي وجهه لدول الاتحاد الأوروبي تظهر مدى تخبطه، وتؤكد تفاوت... 23.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-23T18:41+0000

2026-01-23T18:41+0000

2026-01-23T18:41+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

حصري

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109569251_0:147:1571:1031_1920x0_80_0_0_fa69208b0d52f67fb49ce28bcd9d8d0c.jpg

وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "حالة عدم التوافق الأوروبي تنبع من غياب قوة حقيقية تساند أوكرانيا بشكل حاسم"، موضحا أن "القوى الرئيسية مثل ألمانيا وفرنسا وبولندا تقابلها دول أخرى تعتمد بشكل كلي على الغاز الروسي، وهي دول غير معنية بالانخراط في الحرب الأوكرانية أو التضحية بمصالحها".وأكد أن "زيلنسكي تجاوز الخطط الحمراء خلال خطابه الموجّه لأمريكا، لا سيما فيما يتعلق بحماية أوروبا وغرينلاند، إذ يحاول أن يظهر وكأنه أقوى من الحقيقة، لكنه في الحقيقة بدون الدعم الأمريكي والأوروبي لن يكون قادرا على الصمود".وعلى صعيد التحركات الدولية، أوضح الطعاني أن "الرئيس الأمريكي بات يدفع باتجاه إيجاد حلول سلمية ومباحثات سلام بين روسيا وأوكرانيا"، لافتا إلى "وجود إيجابيات في طرح حلول للأزمة تهدف إلى إنهاء الصراع".وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة، أن خطاب زيلينسكي، في منتدى دافوس أظهر "عدم امتنانه ونكرانه للجميل" للدعم الأوروبي.واتهم زيلينسكي أوروبا بالتقصير في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أمس الخميس، مطالبا بمزيد من الدعم من الحلفاء الغربيين، رغم تصريحات عدة دول أوروبية تفضّل توجيه الأموال داخليًا بدل إطالة الصراع وتأجيج الفساد في أوكرانيا.وتعقيبا على هذا، قال تاياني في تصريحات للصحفيين على هامش منتدى الأعمال الإيطالي - الألماني في روما: "أعتقد أن أوروبا ضمنت استقلال أوكرانيا من خلال تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري، لذلك كان خطاب زيلينسكي بمثابة جحود تجاه أوروبا"، وفقا لوكالة أنباء "آنسا" الإيطالية.وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن زيلينسكي فشل في التوصل إلى اتفاق لإعادة إعمار أوكرانيا خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في دافوس، كما وجه انتقادات لاذعة له، متهما ترامب بتجاهل المصالح الأوروبية، رغم تصريحاته بحبه للقارة.وشهدت قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول 2025 تخلي المانحين الأوروبيين مؤقتا عن خطط الاستيلاء على أصول الدولة الروسية، ووافقوا على تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، فيما رفضت المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك المشاركة في تحمل مسؤولية القرض.

https://sarabic.ae/20260123/خبيرة-زيلينسكي-يشكك-في-قدرة-الأوروبيين-على-ضمان-أمنهم-ويسخر-من-قواتهم-العسكرية--1109567645.html

https://sarabic.ae/20260123/خبير-زيلينسكي-حاول-في-دافوس-إذلال-أوروبا-وترامب-وهو-يقف-على-الهاوية-1109563182.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, حصري, الأخبار