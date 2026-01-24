https://sarabic.ae/20260124/وزارة-الخارجية-السورية-لا-صحة-لما-يتم-تداوله-بشأن-تمديد-المهلة-مع-قسد-1109586932.html

وزارة الخارجية السورية: لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة مع قسد

وزارة الخارجية السورية: لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة مع قسد

سبوتنيك عربي

نفت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، ما يتم تداوله من معلومات عن تمديد الهدنة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد). 24.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-24T11:23+0000

2026-01-24T11:23+0000

2026-01-24T11:23+0000

أخبار سوريا اليوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109164389_0:71:1090:684_1920x0_80_0_0_6a91f1173866822112b80e2dbdbd1b39.jpg

ونقلت قناة الإخبارية السورية عن مصدر في الوزارة أنه: "لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة مع قسد".وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلت عن ثلاثة من مصادرها قولهم، إن "الحكومة السورية وقسد اتفقتا على تمديد وقف النار لمدة شهر"، مشيرين إلى أن ‌وقف النار قد يمتد لحين التوصل لحل سياسي مع دمشق.وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري استمرار عملية الانتشار في منطقة الجزيرة، داعية قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى عدم التعرض للوحدات العسكرية، ضمن إطار الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، الأحد الماضي، لوقف إطلاق النار وضمان الاندماج الكامل لـ"قسد" في الجيش السوري.وينص الاتفاق على التزام قيادة "قسد" بعدم دمج عناصر الجيش السابق في صفوفها، وتسليم محافظتي الرقة ودير الزور للحكومة السورية إداريا وعسكريا فورا، والانسحاب إلى شرق نهر الفرات تمهيداً لإعادة الانتشار.كما يشمل الاتفاق وقفا فوريا وشاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات، ودمج أفراد "قسد" ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي، وتسليم الحكومة المعابر الحدودية وحقول النفط في الحسكة.وينص الاتفاق على إصدار مرسوم رئاسي لتعيين محافظ الحسكة لضمان التمثيل المحلي، وإزالة الوجود العسكري الثقيل من مدينة عين العرب (كوباني)، وتشكيل قوة أمنية محلية من سكان المدينة مع الإبقاء على شرطة محلية تابعة إدارياً لوزارة الداخلية.وتضمن الاتفاق دمج إدارة سجناء تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) والمخيمات ضمن هيكل الحكومة، مع اعتماد مرشحين من "قسد" لتولي مناصب عسكرية وأمنية ومدنية رفيعة، مع التزام الدولة بمواصلة مكافحة الإرهاب ضمن التحالف الدولي وبالتنسيق مع واشنطن.

https://sarabic.ae/20260124/العراق-سجناء-داعش-القادمون-من-سوريا-سيتم-وضعهم-في-سجون-محصنة-1109580736.html

https://sarabic.ae/20260122/قائد-قسد-ملتزمون-بالاندماج-في-سوريا-والحفاظ-على-وقف-إطلاق-النار-1109539930.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي