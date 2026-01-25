https://sarabic.ae/20260125/استفزازات-أوكرانية-تزامنا-مع-جولة-مفاوضات-ثانية-والعراق-ينقل-سجناء-داعش-إلى-سجون-محصنة-1109617152.html

استفزازات أوكرانية تزامنا مع جولة مفاوضات ثانية.. والعراق ينقل سجناء "داعش" إلى سجون محصنة

استفزازات أوكرانية تزامنا مع جولة مفاوضات ثانية.. والعراق ينقل سجناء "داعش" إلى سجون محصنة

25.01.2026

استفزازات أوكرانية تزامنا مع جولة مفاوضات ثانية.. والعراق ينقل سجناء "داعش" إلى سجون محصنة سبوتنيك عربي استفزازات أوكرانية تزامنا مع جولة مفاوضات ثانية.. والعراق ينقل سجناء "داعش" إلى سجون محصنة

وأفادت وزارة الخارجية الإماراتية، بأن الوفدين الروسي والأوكراني أجريا اتصالا مباشرا، في مباحثات الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية المعنية بقضايا الأمن، وركزت على العناصر العالقة في الاتفاق الأمريكي المقترح، فضلا عن تدابير بناء الثقة الرامية إلى تيسير التقدم نحو اتفاق شامل.واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "جولة أبو ظبي الأولى تكمن أهميتها أنها لم تتناول فقط العموميات كما كان يحدث من قبل، وإنما الحديث هذه المرة يدور حول نقاط محددة، مما يعني أن هناك محاولة للوصول لاتفاق".العراق يعلن نقل سجناء "داعش" القادمين من سوريا إلى سجون محصنة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهمقرر العراق نقل معتقلي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا) من سوريا إلى العراق، ووضعهم في سجون محصنة لتأمينهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، صباح النعمان، إن "قرار نقل المعتقلين جاء بعد نقاش مستفيض خلال جلسة طارئة للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وبهدف جمع الإرهابيين المطلوبين للقضاء العراقي، وضمان عدم تهربهم من المخيمات غير المستقرة في سوريا، لا سيما وأن أغلبهم من القيادات الإرهابية والخطرة.وأكدت الحكومة العراقية، أن "عملية النقل ستتم وفق خطة محكمة، أعدتها قيادة العمليات المشتركة، بالتنسيق مع وزارة العدل، التي جهزت خطة لاستيعاب المعتقلين داخل السجون العراقية المؤمنة بشكل كامل".وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "نقلهم يضيف عبء اقتصادي وأمني وعسكري وسياسي على العراق"، لافتا إلى أن "هناك صمتا برلمانيا حول هذه القضية، لأن قرارا قبول السجناء كان يحتاج أولا لموافقة البرلمان وهو ما لم يحدث، أو حدث لكن من دون إعلان، مما يثير الريبة ويكاد يجزم بأن القرار لم ينفرد به السوداني، لأنه ليس له صلاحيات دستورية في هذه المرحلة".رئيس الحكومة اللبنانية يقول إنه لا توجد مهلة زمنية محددة لحصر السلاح بيد الجيش اللبناني شمال نهر الليطانيقال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، إنه لا توجد مهلة زمنية محددة لحصر السلاح بيد الجيش اللبناني في شمال نهر الليطاني.وفي تصريحات له، أوضح سلام إلى أن هذا الملف سيُترك للتقييم الميداني وحجم الدعم والمساعدات التي سيتلقاها الجيش، لافتا إلى أن "حزب الله منح الثقة للحكومة مرتين، ووافق على البيان الوزاري الذي ينص صراحة على حصر السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان".وشدد رئيس الوزراء اللبناني، على التزام حكومته بتطبيق اتفاق الطائف، لا سيما ما يتعلق ببسط سلطة الدولة، واستعادة قرار الحرب والسلم، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذا التصريح لا يعني أن الأمر سيترك مفتوحا بلا مدة محددة، لكنه يعني أن تحديد المدة اللازمة متروك للجيش اللبناني، باعتباره ملفا دقيقا من الناحية الاستراتيجية، فضلا عن كونه مسألة أمنية يعود التقدير فيها للسلطة العسكرية".أحزاب ليبية تدعو إلى إنشاء "مجلس تأسيسي" وحكومة موحدة تشرف على انتخابات شاملةدعت أحزاب سياسية ليبية إلى تشكيل مجلس تأسيسي يقود المرحلة المقبلة، ويعمل على تشكيل حكومة موحدة تنهي الانقسام السياسي في البلاد.وفي بيان ختامي عقب اجتماع ضم 80 حزبا سياسيا ومرشحي رئاسة الحكومة الليبية، ناقشت الأطراف مجمل التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة، مشددين على ضرورة تحمّل الأجسام السياسية لمسؤولياتها الوطنية، والاستجابة لتطلعات الشارع الليبي، بما يفضي إلى إنهاء حالة الجمود السياسي.وبحسب مقترح الاحزاب فإن "المجلس التأسيسي" سيضم رؤساء الأحزاب السياسية، ويتم اختيار رئيس حكومة موحدة وفق معايير وطنية واضحة، وبرنامج زمني محدد يقود مباشرة إلى الانتخابات العامة.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "لا يعتقد أن تلقى دعوات هذه الأحزاب لإنشاء مجلس تأسيسي وحكومة موحدة ردود فعل محلية مرحبة، خاصة أنها تأتي بشكل متواز مع مبادرة بعثة الأمم المتحدة التي تدعم "الحوار المهيكل"، الذي من شأنه أن يتحدث عن أربعة ملفات أساسية هي الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان".سوريا تبدأ عمليات إعادة استخراج النفط من الحقول النفطية التي تمت السيطرة عليها شرقي البلادبدأت الفرق الفنية في الشركة السورية للبترول عمليات إعادة استخراج النفط من الحقول النفطية التي تمت السيطرة عليها شرقي سوريا، ونقل الإنتاج إلى مصفاتي حمص وبانياس، ضمن خطة متكاملة لإعادة تأهيل الحقول وإدخالها مجدداً في العمل الإنتاجي.وتأتي هذه الخطوات بعد أن أعاد الجيش السوري بسط سيطرته على عدد من الحقول النفطية في محافظتي الرقة ودير الزور.وتهدف الأعمال الجارية، بحسب مدير الاتصال المؤسسي في الشركة السورية للبترول، صفوان شيخ أحمد، إلى إعادة الحقول إلى وضعها الفني عند لحظة تحريرها، مشيرا إلى توقعات الشركة بأن يصل معدل الإنتاج النفطي خلال أربعة أشهر إلى نحو 100 ألف برميل يوميا.وأوضح عبد الرزاق في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "سوريا تحتاج يوميا قرب 200 برميل نفط، ما يعني أن حال السوريين لن يتبدل فور الإنتاج بعد 4 أشهر، لكنه شدد على أن الأمر سيسد جزءا كبيرا من العجز ويقلل الاستيراد".

