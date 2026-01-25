https://sarabic.ae/20260125/الحكومة-السودانية-تجتمع-بالخرطوم-لأول-مرة-في-2026-وتوجه-رسالة-للسودانيين-1109628734.html

الحكومة السودانية تجتمع بالخرطوم لأول مرة في 2026 وتوجه رسالة للسودانيين

الحكومة السودانية تجتمع بالخرطوم لأول مرة في 2026 وتوجه رسالة للسودانيين

سبوتنيك عربي

جددت الحكومة السودانية دعوتها لأهالي الخرطوم للعودة إلى ديارهم، مشيرة إلى أنها بحثت الموضوعات المتعلقة بالحياة اليومية للسودانيين في العاصمة. 25.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-25T20:59+0000

2026-01-25T20:59+0000

2026-01-25T20:59+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

الفترة الانتقالية في السودان

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109628546_0:37:1137:677_1920x0_80_0_0_c42fafb8e863f8608e3bcd6c3597757c.jpg

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد، قالت فيه إن مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأول في 2026 برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، في العاصمة الخرطوم.وأكد البيان أن الاجتماع يعتبر تدشينا فعليا وعمليا لعودة الحكومة التنفيذية بكامل طاقمها للعمل من داخل العاصمة، مشيرا إلى أنه ناقش رؤية رئيس الوزراء حول المشروعات الكبرى التي ستشكل استراتيجية الحكومة في الفترة المقبلة.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تفقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، محطة مياه المقرن بولاية الخرطوم، في إطار جولة ميدانية لمتابعة أوضاع المرافق الخدمية والحيوية المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين في العاصمة السودانية.وقال إدريس: "ندعو السودانيين للعودة الطوعية إلى منازلهم بالعاصمة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك"، مشيرا إلى أن الخرطوم أصبحت مهيأة بشكل كامل من حيث الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها المياه والكهرباء.وأكد إدريس أن الحكومة ماضية في استكمال إعادة إعمار المرافق الخدمية في مختلف الولايات ودعم عودة الحياة الطبيعية تدريجيا إلى العاصمة.وفي 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، أن "حكومة الأمل عادت إلى ممارسة عملها من داخل العاصمة الخرطوم"، مؤكدا التزامها بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.وأضاف أن العام الجاري سيكون "عام السلام"، واصفًا إياه بأنه سلام "الفرسان والشجعان والمنتصرين"، مؤكدًا ثقته في تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق الاستقرار، رغم التحديات التي تواجه البلاد.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

https://sarabic.ae/20260117/رئيس-وزراء-السودان-يدعو-سكان-الخرطوم-للعودة-إلى-ديارهم-1109349483.html

https://sarabic.ae/20260122/8-ملايين-طفل-في-السودان-بلا-تعليم-بسبب-الحرب-1109501522.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية