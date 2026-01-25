عربي
https://sarabic.ae/20260125/دميترييف-العالم-بأسره-معجب-بأنشطة-حفظ-السلام-التي-تجريها-الإمارات-1109624897.html
دميترييف: العالم بأسره معجب بأنشطة حفظ السلام التي تجريها الإمارات
دميترييف: العالم بأسره معجب بأنشطة حفظ السلام التي تجريها الإمارات
سبوتنيك عربي
صرح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، عقب لقائه مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن... 25.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-25T18:40+0000
2026-01-25T18:40+0000
العالم العربي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673967_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_7a116638329fa9eca0b822a4004c363d.jpg
وكتب دميترييف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "أُقدّر كثيراً لقائي مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. العالم أجمع يُعجب بقصة نجاح دولة الإمارات وجهودها في حفظ السلام".وقد وصفت حكومة الإمارات الاجتماع بأنه إيجابي وبنّاء، مشيرةً إلى أن الوفدين الروسي والأوكراني أجريا اتصالاً مباشراً.
https://sarabic.ae/20260125/دميترييف-ينقل-رسالة-من-بوتين-إلى-الرئيس-الإماراتي-فيديو-1109619640.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673967_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_aabfab0baa12c9a41af015751ff23526.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, روسيا
العالم العربي, روسيا

دميترييف: العالم بأسره معجب بأنشطة حفظ السلام التي تجريها الإمارات

18:40 GMT 25.01.2026
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية،
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، عقب لقائه مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بأن العالم أجمع يُعجب بجهود دولة الإمارات في حفظ السلام.
وكتب دميترييف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "أُقدّر كثيراً لقائي مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. العالم أجمع يُعجب بقصة نجاح دولة الإمارات وجهودها في حفظ السلام".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن رئيس دولة الإمارات التقى مع دميترييف يوم الأحد، حيث بحث الجانبان فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
دميترييف ينقل رسالة من بوتين إلى الرئيس الإماراتي.. فيديو
16:17 GMT

واختُتمت يوم السبت، في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات اليوم الثاني من المحادثات بين فريق العمل الثلاثي المعني بقضايا الأمن، والذي يضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

وقد وصفت حكومة الإمارات الاجتماع بأنه إيجابي وبنّاء، مشيرةً إلى أن الوفدين الروسي والأوكراني أجريا اتصالاً مباشراً.
