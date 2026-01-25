https://sarabic.ae/20260125/دميترييف-العالم-بأسره-معجب-بأنشطة-حفظ-السلام-التي-تجريها-الإمارات-1109624897.html
وكتب دميترييف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "أُقدّر كثيراً لقائي مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. العالم أجمع يُعجب بقصة نجاح دولة الإمارات وجهودها في حفظ السلام".وقد وصفت حكومة الإمارات الاجتماع بأنه إيجابي وبنّاء، مشيرةً إلى أن الوفدين الروسي والأوكراني أجريا اتصالاً مباشراً.
دميترييف: العالم بأسره معجب بأنشطة حفظ السلام التي تجريها الإمارات
صرح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، عقب لقائه مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بأن العالم أجمع يُعجب بجهود دولة الإمارات في حفظ السلام.
وكتب دميترييف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "أُقدّر كثيراً لقائي مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. العالم أجمع يُعجب بقصة نجاح دولة الإمارات وجهودها في حفظ السلام".
وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن رئيس دولة الإمارات التقى مع دميترييف يوم الأحد، حيث بحث الجانبان فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
واختُتمت يوم السبت، في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات اليوم الثاني من المحادثات بين فريق العمل الثلاثي المعني بقضايا الأمن، والذي يضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
وقد وصفت حكومة الإمارات الاجتماع بأنه إيجابي وبنّاء، مشيرةً إلى أن الوفدين الروسي والأوكراني أجريا اتصالاً مباشراً.