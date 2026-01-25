كيف يتحكم نجم البحر بمئات الأقدام من دون دماغ
© Photo / pixabay/Photoramaنجم البحر وسمكة في أعماق البحر
كشفت دراسة جديدة أعدها فريق دولي من علماء الأحياء والمهندسين أن حركة نجم البحر ذكية للغاية، إذ تتضمن خصائص فطرية تسمح له بتكييف حركته بشكل جذري حسب التحدي، على الرغم من غياب التحكم المركزي.
نجم البحر متسلق بارع. تتنقل هذه اللافقاريات المتعددة الأذرع على أسطح عمودية وأفقية، وحتى مقلوبة رأسًا على عقب، إذ يبدو أنه لا يوجد سطح صخري أو لزج أو رملي أو زجاجي يصعب عليها الحركة. وتفعل ذلك دون جهاز عصبي مركزي، ناهيك عن الدماغ.
يحتوي الجانب السفلي لكل ذراع من أذرع نجم البحر على صفوف من الأقدام الأنبوبية الهيدروليكية، أو ما يُعرف بالبوديا. هذا "الأنبوب" عبارة عن ساق عضلية مرنة تضخ السوائل عبر جهازها الوعائي المائي لتمكين الحركة. القدم عبارة عن قرص مسطح ومرن في طرف الساق، يفرز مادة لزجة غنية بالبروتين ليلتصق بالأسطح (وربما مادة أخرى لفك الالتصاق).
يمتلك نجم البحر الشائع (Asterias rubens) أربعة صفوف من الأقدام الأنبوبية على كل ذراع، ما يعني أنه يحتاج إلى تنسيق توقيت حركة مئات الأطراف المستقلة للزحف، ، حسب ماورد في مجلة "ساينس.أليرت".
للحصول على نظرة دقيقة حول الأقدام المستخدمة في الحركة في أي لحظة، قاس العلماء التغيرات في الضوء أثناء زحف نجم البحر على زجاج مضاء عالي الانكسار في المختبر، وقد أثبتت هذه الطريقة جدواها سابقا في تصوير أقدام الحشرات والحيوانات والبشر. فعندما يلامس نجم البحر الزجاج الخاص، يتغير انكسار الضوء، مُضيئا منطقة التلامس بنقطة مضيئة تُشبه أثر القدم.
كذلك تتحرك نجوم البحر بنفس السرعة تقريبا بغض النظر عن عدد أقدامها الأنبوبية الملامسة للسطح، ولكن مع ازدياد مدة التصاق الأقدام، تتباطأ سرعة زحفها. يشير هذا إلى أن نجوم البحر تُنظم توقيت كل قدم ليس عبر نظام عصبي مركزي، بل بتغيير مدة التلامس استجابةً للحمل الميكانيكي.
أفاد الباحثون: "أجرينا مزيدا من الدراسات حول الحركة المقلوبة (أي مشي نجم البحر على "سقف" حوضه)، تجريبيا وعن طريق المحاكاة، ووجدنا أن أقدامه الأنبوبية تُعدل سلوكها عند ملامستها للسطح عندما يكون الحيوان مقلوبا رأسا على عقب بالنسبة للجاذبية".
وأضاف الباحثون: "تُظهر نتائجنا مجتمعة أن نجم البحر يُكيّف حركته مع المتطلبات الميكانيكية المتغيرة من خلال تعديل تفاعلات أقدامه الأنبوبية مع السطح، ما يكشف عن استراتيجية فعالة لا مركزية للتنقل في بيئات متنوعة وصعبة".
تُعالج هذه الاستراتيجية اللامركزية تضاريس مُتنوعة - رأسية، أفقية، رملية، أو زجاجية - مُظهرة متانة مُتزايدة، وهي تُلهم الروبوتات اللينة لتطوير أنظمة مُتعددة الأطراف قابلة للتكيف.