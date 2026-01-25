https://sarabic.ae/20260125/كيف-يتحكم-نجم-البحر-بمئات-الأقدام-من-دون-دماغ-1109626745.html

كيف يتحكم نجم البحر بمئات الأقدام من دون دماغ

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة أعدها فريق دولي من علماء الأحياء والمهندسين أن حركة نجم البحر ذكية للغاية، إذ تتضمن خصائص فطرية تسمح له بتكييف حركته بشكل جذري حسب التحدي، على... 25.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-25T20:28+0000

2026-01-25T20:28+0000

2026-01-25T20:28+0000

علوم

معلومات

البحر

ذاتية الحركة

مخلوقات

مجتمع

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/03/1057885176_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_990d14b8349bf3c02da4af3a9c366c3d.jpg

نجم البحر متسلق بارع. تتنقل هذه اللافقاريات المتعددة الأذرع على أسطح عمودية وأفقية، وحتى مقلوبة رأسًا على عقب، إذ يبدو أنه لا يوجد سطح صخري أو لزج أو رملي أو زجاجي يصعب عليها الحركة. وتفعل ذلك دون جهاز عصبي مركزي، ناهيك عن الدماغ.يمتلك نجم البحر الشائع (Asterias rubens) أربعة صفوف من الأقدام الأنبوبية على كل ذراع، ما يعني أنه يحتاج إلى تنسيق توقيت حركة مئات الأطراف المستقلة للزحف، ، حسب ماورد في مجلة "ساينس.أليرت". كذلك تتحرك نجوم البحر بنفس السرعة تقريبا بغض النظر عن عدد أقدامها الأنبوبية الملامسة للسطح، ولكن مع ازدياد مدة التصاق الأقدام، تتباطأ سرعة زحفها. يشير هذا إلى أن نجوم البحر تُنظم توقيت كل قدم ليس عبر نظام عصبي مركزي، بل بتغيير مدة التلامس استجابةً للحمل الميكانيكي.وأضاف الباحثون: "تُظهر نتائجنا مجتمعة أن نجم البحر يُكيّف حركته مع المتطلبات الميكانيكية المتغيرة من خلال تعديل تفاعلات أقدامه الأنبوبية مع السطح، ما يكشف عن استراتيجية فعالة لا مركزية للتنقل في بيئات متنوعة وصعبة".تُعالج هذه الاستراتيجية اللامركزية تضاريس مُتنوعة - رأسية، أفقية، رملية، أو زجاجية - مُظهرة متانة مُتزايدة، وهي تُلهم الروبوتات اللينة لتطوير أنظمة مُتعددة الأطراف قابلة للتكيف.سمكة تونة بيعت ب 1.3 مليون دولار في طوكيو... فيديو

