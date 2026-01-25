عربي
مجتمع
مانشستر يونايتد يسحق أرسنال في الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد يسحق أرسنال في الدوري الإنجليزي
وتقدم أرسنال أولا بهدف عكسي سجله ليساندرو مارتينيز لاعب مانشستر يونايتد بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 29، قبل أن ينجح بريان مبيومو في إدراك التعادل للضيوف في الدقيقة 37.ومع بداية الشوط الثاني، منح باتريك دورغو التقدم لمانشستر يونايتد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 50، وفي الدقائق الأخيرة، عاد أرسنال إلى اللقاء عبر هدف التعادل الذي أحرزه ميكيل ميرينو في الدقيقة 84، غير أن ماثيوس كونيا حسم المواجهة لصالح مانشستر يونايتد بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 87.وبهذا الانتصار، حقق مانشستر يونايتد فوزه الثاني على التوالي في البريميرليغ بعد تغلبه في الجولة الماضية على مانشستر سيتي 2-0، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع، بفارق 12 نقطة عن أرسنال المتصدر بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا.
19:55 GMT 25.01.2026
واصل مانشستر يونايتد نتائجه الإيجابية بقيادة مدربه مايكل كاريك، بعدما حقق فوزا مثيرا على مضيفه أرسنال بنتيجة (3 - 2)، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدم أرسنال أولا بهدف عكسي سجله ليساندرو مارتينيز لاعب مانشستر يونايتد بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 29، قبل أن ينجح بريان مبيومو في إدراك التعادل للضيوف في الدقيقة 37.
ومع بداية الشوط الثاني، منح باتريك دورغو التقدم لمانشستر يونايتد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 50، وفي الدقائق الأخيرة، عاد أرسنال إلى اللقاء عبر هدف التعادل الذي أحرزه ميكيل ميرينو في الدقيقة 84، غير أن ماثيوس كونيا حسم المواجهة لصالح مانشستر يونايتد بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 87.
وبهذا الانتصار، حقق مانشستر يونايتد فوزه الثاني على التوالي في البريميرليغ بعد تغلبه في الجولة الماضية على مانشستر سيتي 2-0، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع، بفارق 12 نقطة عن أرسنال المتصدر بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا.
