مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 6 آخرين برصاص إسرائيلي بغزة

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الأحد، أنه خلال الساعات القليلة الماضية، قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين في استهدافين منفصلين، أحدهما في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، والآخر في حي التفاح شرقي مدينة غزة.في وقت استهدف الجيش الإسرائيلي مبنى تابعا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في بلدة جباليا شمالي غزة، ما أسفر عن إصابة فلسطينيين اثنين.وأوضحت مصادر طبية أن الفلسطيني محمود قاسم، قتل برصاص إسرائيلي شرقي حي التفاح، شرقي مدينة غزة، بعدما أطلق الجيش نيرانه بكثافة تجاه منازل وخيام الفلسطينيين المحاذية، الواقعة ضمن منطقة نص الاتفاق على أنها آمنة ويسمح للفلسطينيين بالتحرك فيها.ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول أكتوبر الماضي، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 484، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1,321، كما جرى انتشال 713 جثمانا.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.
