مجتمع
نيفيز يقترب من التجديد للهلال السعودي
نيفيز يقترب من التجديد للهلال السعودي
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن إدارة نادي الهلال السعودي اقتربت بشكل رسمي من حسم ملف تجديد عقد النجم البرتغالي روبن نيفيز. 25.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-25T15:07+0000
2026-01-25T15:07+0000
مجتمع
أخبار نادي الهلال السعودي
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094029623_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_beda8f9517902404a1bb34d66d37d10b.jpg
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الأحد، عن مصادر أن جميع الأطراف اتفقوا، بما في ذلك النادي السعودي واللاعب ووكيل أعماله، على تمديد التعاقد لمدة 3 سنوات إضافية.وتؤكد المصادر أن المفاوضات بين النادي واللاعب شهدت مرونة كبيرة في الفترة الأخيرة في ظل مع الرغبة الكبيرة لدى أسرة اللاعب وارتياحهم التام للعيش في المملكة، إلى جانب جدية إدارة الهلال السعودي وتمسكها ببقاء اللاعب كركيزة أساسية، ما أسهم في النهاية في تقريب وجهات النظر نحو التجديد.وأفادت المصادر - التي لم تذكرها الصحيفة - بأن روبن نيفيز أبدى حرصا كبيرا على إنهاء ملف التجديد، حيث مارس ضغوطا خلال الأيام العشرة الماضية لتسريع وتيرة التجديد، وإغلاق الملف في أقرب وقت ممكن.ويشار إلى أن روبن نيفيز(28 عاما) قدم مستويات فنية لافتة هذا الموسم مع الهلال السعودي، حيث شارك في 22 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف، كما قدم 6 تمريرات حاسمة.
نيفيز يقترب من التجديد للهلال السعودي

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن إدارة نادي الهلال السعودي اقتربت بشكل رسمي من حسم ملف تجديد عقد النجم البرتغالي روبن نيفيز.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الأحد، عن مصادر أن جميع الأطراف اتفقوا، بما في ذلك النادي السعودي واللاعب ووكيل أعماله، على تمديد التعاقد لمدة 3 سنوات إضافية.
وتؤكد المصادر أن المفاوضات بين النادي واللاعب شهدت مرونة كبيرة في الفترة الأخيرة في ظل مع الرغبة الكبيرة لدى أسرة اللاعب وارتياحهم التام للعيش في المملكة، إلى جانب جدية إدارة الهلال السعودي وتمسكها ببقاء اللاعب كركيزة أساسية، ما أسهم في النهاية في تقريب وجهات النظر نحو التجديد.
ريال مدريد الإسباني يفوز على ضيفه الألماني بروسيا دورتموند، 5- 2 على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
مجتمع
الهلال السعودي يكشف حقيقة التفاوض مع فينيسيوس
11 أكتوبر 2025, 09:49 GMT
وأفادت المصادر - التي لم تذكرها الصحيفة - بأن روبن نيفيز أبدى حرصا كبيرا على إنهاء ملف التجديد، حيث مارس ضغوطا خلال الأيام العشرة الماضية لتسريع وتيرة التجديد، وإغلاق الملف في أقرب وقت ممكن.
ويشار إلى أن روبن نيفيز(28 عاما) قدم مستويات فنية لافتة هذا الموسم مع الهلال السعودي، حيث شارك في 22 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف، كما قدم 6 تمريرات حاسمة.
