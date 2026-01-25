https://sarabic.ae/20260125/نيفيز-يقترب-من-التجديد-للهلال-السعودي-1109619055.html
نيفيز يقترب من التجديد للهلال السعودي
أفادت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن إدارة نادي الهلال السعودي اقتربت بشكل رسمي من حسم ملف تجديد عقد النجم البرتغالي روبن نيفيز. 25.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-25T15:07+0000
2026-01-25T15:07+0000
2026-01-25T15:07+0000
أخبار نادي الهلال السعودي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094029623_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_beda8f9517902404a1bb34d66d37d10b.jpg
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الأحد، عن مصادر أن جميع الأطراف اتفقوا، بما في ذلك النادي السعودي واللاعب ووكيل أعماله، على تمديد التعاقد لمدة 3 سنوات إضافية.وتؤكد المصادر أن المفاوضات بين النادي واللاعب شهدت مرونة كبيرة في الفترة الأخيرة في ظل مع الرغبة الكبيرة لدى أسرة اللاعب وارتياحهم التام للعيش في المملكة، إلى جانب جدية إدارة الهلال السعودي وتمسكها ببقاء اللاعب كركيزة أساسية، ما أسهم في النهاية في تقريب وجهات النظر نحو التجديد.وأفادت المصادر - التي لم تذكرها الصحيفة - بأن روبن نيفيز أبدى حرصا كبيرا على إنهاء ملف التجديد، حيث مارس ضغوطا خلال الأيام العشرة الماضية لتسريع وتيرة التجديد، وإغلاق الملف في أقرب وقت ممكن.ويشار إلى أن روبن نيفيز(28 عاما) قدم مستويات فنية لافتة هذا الموسم مع الهلال السعودي، حيث شارك في 22 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف، كما قدم 6 تمريرات حاسمة.
https://sarabic.ae/20251011/الهلال-السعودي-يكشف-حقيقة-التفاوض-مع-فينيسيوس-1105869421.html
2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094029623_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5b6af5c89a0f2d8a88a1019cb1f2d01.jpg
