https://sarabic.ae/20260126/الحكومة-الألمانية-ترفض-التدخل-في-دعوات-مقاطعة-كأس-العالم-2026----1109660135.html
الحكومة الألمانية ترفض التدخل في دعوات مقاطعة كأس العالم 2026
الحكومة الألمانية ترفض التدخل في دعوات مقاطعة كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الرياضة في ألمانيا، كريستيان شيندرلاين، أن الحكومة الفيدرالية لن تتدخل في النقاش الدائر حول إمكانية مقاطعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا صيف العام الجاري.
وفي بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، أكدت الوزيرة أن قرارات المشاركة أو الانسحاب من البطولات الرياضية الكبرى تعود حصرياً إلى الاتحادات الرياضية المختصة، وليس إلى الجهات السياسية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
مجتمع
"فيفا" تكشف عن مباراة خطفت النصيب الأكبر من طلبات تذاكر كأس العالم 2026
15 يناير, 15:38 GMT
وأشارت إلى أن التقييم يعود للاتحاد الألماني لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مضيفة: "ستحترم الحكومة الفيدرالية نتائج هذا التقييم وتعتمده".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
إيران توجه انتقادات حادة لواشنطن بسبب تعقيدات التأشيرات لـ"كأس العالم 2026"
14 ديسمبر 2025, 19:40 GMT
وتأتي تصريحات شيندرلاين في وقت تشهد فيه ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى جدلاً متزايداً حول مقاطعة البطولة، على خلفية سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه غرينلاند، بما في ذلك تصريحاته السابقة بشأن الاهتمام بضمها أو السيطرة عليها، والتي أثارت غضباً أوروبيا واسعاً.
وسيكون "كأس العالم 2026" هو النسخة 23 من المسابقة، وأول نسخة تقام بمشاركة 48 فريقا، وفي 3 دول هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
