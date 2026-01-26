عربي
أمساليوم
بث مباشر
الفائزون في مسابقة "فنون المحيطات 2025" للتصوير الفوتوغرافي تحت الماء
الفائزون في مسابقة "فنون المحيطات 2025" للتصوير الفوتوغرافي تحت الماء
الفائزون في مسابقة "فنون المحيطات 2025" للتصوير الفوتوغرافي تحت الماء
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور للفائزين في مسابقة "فنون المحيطات 2025" للتصوير الفوتوغرافي تحت الماء، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا... 26.01.2026
фото, صور
фото, صور

الفائزون في مسابقة "فنون المحيطات 2025" للتصوير الفوتوغرافي تحت الماء

11:54 GMT 26.01.2026
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور للفائزين في مسابقة "فنون المحيطات 2025" للتصوير الفوتوغرافي تحت الماء، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Photo / Steven Kovacs/2025 Ocean Art

فاز المصور تحت الماء، ستيفن كوفاكس، بجائزة أفضل صورة عن صورته اللافتة بعنوان "السمكة المتعبة"، وذلك ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025"، ليحصل على جائزة عبارة عن رحلة غوص لمدة 8 ليال إلى أمبون، إندونيسيا.

فاز المصور تحت الماء، ستيفن كوفاكس، بجائزة أفضل صورة عن صورته اللافتة بعنوان &quot;السمكة المتعبة&quot;، وذلك ضمن مسابقة &quot;فنون المحيطات 2025&quot;، ليحصل على جائزة عبارة عن رحلة غوص لمدة 8 ليال إلى أمبون، إندونيسيا. - سبوتنيك عربي
1/12
© Photo / Steven Kovacs/2025 Ocean Art

فاز المصور تحت الماء، ستيفن كوفاكس، بجائزة أفضل صورة عن صورته اللافتة بعنوان "السمكة المتعبة"، وذلك ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025"، ليحصل على جائزة عبارة عن رحلة غوص لمدة 8 ليال إلى أمبون، إندونيسيا.

© Photo / James Ferrara/2025 Ocean Art

حصل المصوّر، جيمس فيرارا، على المركز الأول في فئة المياه الباردة ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025"، عن صورته المميزة بعنوان "طريق واحد للخروج"، ليفوز بجائزة عبارة عن رحلة غوص لمدة 7 ليال لشخصين إلى بابوا غينيا الجديدة.

حصل المصوّر، جيمس فيرارا، على المركز الأول في فئة المياه الباردة ضمن مسابقة &quot;فنون المحيطات 2025&quot;، عن صورته المميزة بعنوان &quot;طريق واحد للخروج&quot;، ليفوز بجائزة عبارة عن رحلة غوص لمدة 7 ليال لشخصين إلى بابوا غينيا الجديدة. - سبوتنيك عربي
2/12
© Photo / James Ferrara/2025 Ocean Art

حصل المصوّر، جيمس فيرارا، على المركز الأول في فئة المياه الباردة ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025"، عن صورته المميزة بعنوان "طريق واحد للخروج"، ليفوز بجائزة عبارة عن رحلة غوص لمدة 7 ليال لشخصين إلى بابوا غينيا الجديدة.

© Photo / Imogen Manins/2025 Ocean Art

حصلت المصورة، إيموجن مانينز، على المركز الثاني في فئة البورتريه ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025" عن صورتها اللافتة بعنوان "أذن بوذا"، والتي توثق لحظة هادئة تجمع بين الحياة البحرية والفن الغارق تحت الماء، وتروي مانينز أن الصورة تظهر سمكة جلدية فسيفسائية صغيرة وهي تحتمي بجوار تمثال لبوذا غارق بالقرب من رصيف.

حصلت المصورة، إيموجن مانينز، على المركز الثاني في فئة البورتريه ضمن مسابقة &quot;فنون المحيطات 2025&quot; عن صورتها اللافتة بعنوان &quot;أذن بوذا&quot;، والتي توثق لحظة هادئة تجمع بين الحياة البحرية والفن الغارق تحت الماء، وتروي مانينز أن الصورة تظهر سمكة جلدية فسيفسائية صغيرة وهي تحتمي بجوار تمثال لبوذا غارق بالقرب من رصيف. - سبوتنيك عربي
3/12
© Photo / Imogen Manins/2025 Ocean Art

حصلت المصورة، إيموجن مانينز، على المركز الثاني في فئة البورتريه ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025" عن صورتها اللافتة بعنوان "أذن بوذا"، والتي توثق لحظة هادئة تجمع بين الحياة البحرية والفن الغارق تحت الماء، وتروي مانينز أن الصورة تظهر سمكة جلدية فسيفسائية صغيرة وهي تحتمي بجوار تمثال لبوذا غارق بالقرب من رصيف.

© Photo / Akira Asahina/2025 Ocean Art

نال المصوّر، أكيرا أساهينا، تنويها شرفيا في فئة الغوص الليلي في المياه المفتوحة ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025" عن صورته الغامرة بعنوان "أشباح المحيط" والتي تبرز عيون متوهجة لا حصر لها تطفو كأشباح تسبح في البحر.

نال المصوّر، أكيرا أساهينا، تنويها شرفيا في فئة الغوص الليلي في المياه المفتوحة ضمن مسابقة &quot;فنون المحيطات 2025&quot; عن صورته الغامرة بعنوان &quot;أشباح المحيط&quot; والتي تبرز عيون متوهجة لا حصر لها تطفو كأشباح تسبح في البحر. - سبوتنيك عربي
4/12
© Photo / Akira Asahina/2025 Ocean Art

نال المصوّر، أكيرا أساهينا، تنويها شرفيا في فئة الغوص الليلي في المياه المفتوحة ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025" عن صورته الغامرة بعنوان "أشباح المحيط" والتي تبرز عيون متوهجة لا حصر لها تطفو كأشباح تسبح في البحر.

© Photo / JEON MIN SEOK/2025 Ocean Art

حصد المصوّر الكوري، جيون مين سوك، المركز الأول في فئة سلوك الحياة البحرية ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025"عن عمله المؤثر بعنوان "الولادة الجميلة".

حصد المصوّر الكوري، جيون مين سوك، المركز الأول في فئة سلوك الحياة البحرية ضمن مسابقة &quot;فنون المحيطات 2025&quot;عن عمله المؤثر بعنوان &quot;الولادة الجميلة&quot;. - سبوتنيك عربي
5/12
© Photo / JEON MIN SEOK/2025 Ocean Art

حصد المصوّر الكوري، جيون مين سوك، المركز الأول في فئة سلوك الحياة البحرية ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025"عن عمله المؤثر بعنوان "الولادة الجميلة".

© Photo / Shunsuke Nakano/2025 Ocean Art

نال المصوّر، شونسكي ناكانو، تنويها شرفيا في فئة الأبيض والأسود ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025"عن صورته المؤثرة بعنوان " القرابة"، التي توثق الروابط العائلية العميقة بين الحيتان الطيارة في عرض البحر.

نال المصوّر، شونسكي ناكانو، تنويها شرفيا في فئة الأبيض والأسود ضمن مسابقة &quot;فنون المحيطات 2025&quot;عن صورته المؤثرة بعنوان &quot; القرابة&quot;، التي توثق الروابط العائلية العميقة بين الحيتان الطيارة في عرض البحر. - سبوتنيك عربي
6/12
© Photo / Shunsuke Nakano/2025 Ocean Art

نال المصوّر، شونسكي ناكانو، تنويها شرفيا في فئة الأبيض والأسود ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025"عن صورته المؤثرة بعنوان " القرابة"، التي توثق الروابط العائلية العميقة بين الحيتان الطيارة في عرض البحر.

© Photo / Michal Štros/2025 Ocean Art

فاز الفنان والمصور، ميخال شتروس، بـ المركز الأول في فئة الفن الرقمي تحت الماء ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025"عن عمله الإبداعي بعنوان "سمكة النفاخة الغامضة".

فاز الفنان والمصور، ميخال شتروس، بـ المركز الأول في فئة الفن الرقمي تحت الماء ضمن مسابقة &quot;فنون المحيطات 2025&quot;عن عمله الإبداعي بعنوان &quot;سمكة النفاخة الغامضة&quot;. - سبوتنيك عربي
7/12
© Photo / Michal Štros/2025 Ocean Art

فاز الفنان والمصور، ميخال شتروس، بـ المركز الأول في فئة الفن الرقمي تحت الماء ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025"عن عمله الإبداعي بعنوان "سمكة النفاخة الغامضة".

© Photo / Celia Kujala/2025 Ocean Art

حصلت المصورة، سيليا كوجالا، على المركز الرابع في فئة الحفاظ على البيئة تحت الماء ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025" عن صورتها المؤثرة بعنوان "اللعبة الخطرة"، التي تسلط الضوء على أحد الآثار المؤلمة للتلوث البحري على الكائنات البحرية الصغيرة.

حصلت المصورة، سيليا كوجالا، على المركز الرابع في فئة الحفاظ على البيئة تحت الماء ضمن مسابقة &quot;فنون المحيطات 2025&quot; عن صورتها المؤثرة بعنوان &quot;اللعبة الخطرة&quot;، التي تسلط الضوء على أحد الآثار المؤلمة للتلوث البحري على الكائنات البحرية الصغيرة. - سبوتنيك عربي
8/12
© Photo / Celia Kujala/2025 Ocean Art

حصلت المصورة، سيليا كوجالا، على المركز الرابع في فئة الحفاظ على البيئة تحت الماء ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025" عن صورتها المؤثرة بعنوان "اللعبة الخطرة"، التي تسلط الضوء على أحد الآثار المؤلمة للتلوث البحري على الكائنات البحرية الصغيرة.

© Photo / Galice Hoarau/2025 Ocean Art

فاز المصور، غاليس هوارو، بـ المركز الأول في فئة البورتريه ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025"عن صورته النادرة بعنوان "عقدة أفعى البحر" كما نال جائزة عبارة عن إقامة لمدة 8 أيام / 7 ليال مع 12 غوصة لشخصين في منتجع ميريديان دايف.

فاز المصور، غاليس هوارو، بـ المركز الأول في فئة البورتريه ضمن مسابقة &quot;فنون المحيطات 2025&quot;عن صورته النادرة بعنوان &quot;عقدة أفعى البحر&quot; كما نال جائزة عبارة عن إقامة لمدة 8 أيام / 7 ليال مع 12 غوصة لشخصين في منتجع ميريديان دايف. - سبوتنيك عربي
9/12
© Photo / Galice Hoarau/2025 Ocean Art

فاز المصور، غاليس هوارو، بـ المركز الأول في فئة البورتريه ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025"عن صورته النادرة بعنوان "عقدة أفعى البحر" كما نال جائزة عبارة عن إقامة لمدة 8 أيام / 7 ليال مع 12 غوصة لشخصين في منتجع ميريديان دايف.

© Photo / Daniel Sly/2025 Ocean Art

حصد المصور، دانيال سلاي، المركز الأول في فئة الماكرو ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025"عن صورته الدقيقة بعنوان " بين الزوائد المرجانية"، كما فاز بجائزة عبارة عن رحلة غوص لمدة 8 ليال في إندونيسيا على متن القارب السياحي كوراليا لايفابورد.

حصد المصور، دانيال سلاي، المركز الأول في فئة الماكرو ضمن مسابقة &quot;فنون المحيطات 2025&quot;عن صورته الدقيقة بعنوان &quot; بين الزوائد المرجانية&quot;، كما فاز بجائزة عبارة عن رحلة غوص لمدة 8 ليال في إندونيسيا على متن القارب السياحي كوراليا لايفابورد. - سبوتنيك عربي
10/12
© Photo / Daniel Sly/2025 Ocean Art

حصد المصور، دانيال سلاي، المركز الأول في فئة الماكرو ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025"عن صورته الدقيقة بعنوان " بين الزوائد المرجانية"، كما فاز بجائزة عبارة عن رحلة غوص لمدة 8 ليال في إندونيسيا على متن القارب السياحي كوراليا لايفابورد.

© Photo / Claudia Weber-Gebert/2025 Ocean Art

فازت المصورة، كلوديا ويبر-جيبرت، بالمركز الثالث في فئة الأزياء تحت الماء ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025" عن عملها المبتكر بعنوان "القراصنة والأخطبوط 3" الذي يجمع بين الإبداع الفني والخيال البحري.

فازت المصورة، كلوديا ويبر-جيبرت، بالمركز الثالث في فئة الأزياء تحت الماء ضمن مسابقة &quot;فنون المحيطات 2025&quot; عن عملها المبتكر بعنوان &quot;القراصنة والأخطبوط 3&quot; الذي يجمع بين الإبداع الفني والخيال البحري. - سبوتنيك عربي
11/12
© Photo / Claudia Weber-Gebert/2025 Ocean Art

فازت المصورة، كلوديا ويبر-جيبرت، بالمركز الثالث في فئة الأزياء تحت الماء ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025" عن عملها المبتكر بعنوان "القراصنة والأخطبوط 3" الذي يجمع بين الإبداع الفني والخيال البحري.

© Photo / Marco Lausdei/2025 Ocean Art

نال المصور ماركو لاوسدي، تنويها شرفيا في فئة سلوك الحياة البحرية للأجهزة المدمجة ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025" عن صورته المذهلة بعنوان "غزو فضائي"، التي توثق لحظة فريدة خلال وقت التغذية المكثف لأسماك الراي المرجانية.

نال المصور ماركو لاوسدي، تنويها شرفيا في فئة سلوك الحياة البحرية للأجهزة المدمجة ضمن مسابقة &quot;فنون المحيطات 2025&quot; عن صورته المذهلة بعنوان &quot;غزو فضائي&quot;، التي توثق لحظة فريدة خلال وقت التغذية المكثف لأسماك الراي المرجانية. - سبوتنيك عربي
12/12
© Photo / Marco Lausdei/2025 Ocean Art

نال المصور ماركو لاوسدي، تنويها شرفيا في فئة سلوك الحياة البحرية للأجهزة المدمجة ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025" عن صورته المذهلة بعنوان "غزو فضائي"، التي توثق لحظة فريدة خلال وقت التغذية المكثف لأسماك الراي المرجانية.

