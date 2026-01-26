الفائزون في مسابقة "فنون المحيطات 2025" للتصوير الفوتوغرافي تحت الماء

حصلت المصورة، سيليا كوجالا، على المركز الرابع في فئة الحفاظ على البيئة تحت الماء ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025" عن صورتها المؤثرة بعنوان "اللعبة الخطرة"، التي تسلط الضوء على أحد الآثار المؤلمة للتلوث البحري على الكائنات البحرية الصغيرة.