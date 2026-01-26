الفائزون في مسابقة "فنون المحيطات 2025" للتصوير الفوتوغرافي تحت الماء

فاز المصور تحت الماء، ستيفن كوفاكس، بجائزة أفضل صورة عن صورته اللافتة بعنوان "السمكة المتعبة"، وذلك ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025"، ليحصل على جائزة عبارة عن رحلة غوص لمدة 8 ليال إلى أمبون، إندونيسيا.
حصل المصوّر، جيمس فيرارا، على المركز الأول في فئة المياه الباردة ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025"، عن صورته المميزة بعنوان "طريق واحد للخروج"، ليفوز بجائزة عبارة عن رحلة غوص لمدة 7 ليال لشخصين إلى بابوا غينيا الجديدة.
حصلت المصورة، إيموجن مانينز، على المركز الثاني في فئة البورتريه ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025" عن صورتها اللافتة بعنوان "أذن بوذا"، والتي توثق لحظة هادئة تجمع بين الحياة البحرية والفن الغارق تحت الماء، وتروي مانينز أن الصورة تظهر سمكة جلدية فسيفسائية صغيرة وهي تحتمي بجوار تمثال لبوذا غارق بالقرب من رصيف.
نال المصوّر، أكيرا أساهينا، تنويها شرفيا في فئة الغوص الليلي في المياه المفتوحة ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025" عن صورته الغامرة بعنوان "أشباح المحيط" والتي تبرز عيون متوهجة لا حصر لها تطفو كأشباح تسبح في البحر.
حصد المصوّر الكوري، جيون مين سوك، المركز الأول في فئة سلوك الحياة البحرية ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025"عن عمله المؤثر بعنوان "الولادة الجميلة".
نال المصوّر، شونسكي ناكانو، تنويها شرفيا في فئة الأبيض والأسود ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025"عن صورته المؤثرة بعنوان " القرابة"، التي توثق الروابط العائلية العميقة بين الحيتان الطيارة في عرض البحر.
فاز الفنان والمصور، ميخال شتروس، بـ المركز الأول في فئة الفن الرقمي تحت الماء ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025"عن عمله الإبداعي بعنوان "سمكة النفاخة الغامضة".
حصلت المصورة، سيليا كوجالا، على المركز الرابع في فئة الحفاظ على البيئة تحت الماء ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025" عن صورتها المؤثرة بعنوان "اللعبة الخطرة"، التي تسلط الضوء على أحد الآثار المؤلمة للتلوث البحري على الكائنات البحرية الصغيرة.
فاز المصور، غاليس هوارو، بـ المركز الأول في فئة البورتريه ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025"عن صورته النادرة بعنوان "عقدة أفعى البحر" كما نال جائزة عبارة عن إقامة لمدة 8 أيام / 7 ليال مع 12 غوصة لشخصين في منتجع ميريديان دايف.
حصد المصور، دانيال سلاي، المركز الأول في فئة الماكرو ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025"عن صورته الدقيقة بعنوان " بين الزوائد المرجانية"، كما فاز بجائزة عبارة عن رحلة غوص لمدة 8 ليال في إندونيسيا على متن القارب السياحي كوراليا لايفابورد.
فازت المصورة، كلوديا ويبر-جيبرت، بالمركز الثالث في فئة الأزياء تحت الماء ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025" عن عملها المبتكر بعنوان "القراصنة والأخطبوط 3" الذي يجمع بين الإبداع الفني والخيال البحري.
نال المصور ماركو لاوسدي، تنويها شرفيا في فئة سلوك الحياة البحرية للأجهزة المدمجة ضمن مسابقة "فنون المحيطات 2025" عن صورته المذهلة بعنوان "غزو فضائي"، التي توثق لحظة فريدة خلال وقت التغذية المكثف لأسماك الراي المرجانية.
