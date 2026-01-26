https://sarabic.ae/20260126/تحفظ-مجلس-الأمة-الجزائري-على-قانون-تجريم-الاستعمار-بين-الذاكرة-التاريخية-والبراغماتية-1109665727.html

تحفظ مجلس الأمة الجزائري على قانون تجريم الاستعمار... بين الذاكرة التاريخية والبراغماتية

النص الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الشعبي الوطني بإجماع نوابه، يتضمن فصولًا وأحكامًا تقرّ أن أفعالًا مثل القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاغتصاب، والتجارب النووية، والنهب المنهجي للثروات تُعد جرائمًا لا تسقط بالتقادم، ويطالب الدولة الفرنسية الاعتراف بمسؤوليتها، وتقديم اعتذار رسمي، وجبر الضرر.مجلس الأمة يتحفظ على مواد جوهرية… والاعتراضات تتصاعدرغم النجاح الظاهري في تمرير القانون، أثار مجلس الأمة (الهيئة العليا للبرلمان) جدلًا واسعًا بسبب التحفّظ على عدد من مواد القانون، حيث عبّر عن تحفظه على 13 مادة من نص القانون الذي أتى من المجلس الشعبي الوطني.وقد تحفّظ مجلس الأمة على إدراج هذه البنود ضمن النص النهائي، مما أثار ردود فعل متفاوتة بين السياسيين والمثقفين في الجزائر.واعتبرت بعض الأصوات في المشهد العام هذا التحفّظ خدشاً للسيادة الوطنية ووقفاً عند المطالب التاريخية المشروعة للشعب الجزائري، معتبرين أن التراجع عن مطلب الاعتذار والتعويض يقلل من قوة الرسالة القانونية والسياسية للنص.ردود الفعل والتداعيات الدبلوماسيةوأثارت هذه الخطوة ردود فعل متفاوتة على الساحة الوطنية والدولية، فقد عبّر بعض المثقفين والناشطين داخل الجزائر عن دعمهم القاطع للنص كاملاً، معتبرين أنه وسيلة لاستعادة العدالة التاريخية وإعادة الاعتبار للضحايا وأسرهم، بينما رأى آخرون أن التحفّظات تضعف من شأن القانون وتقلّص من أهدافه.دولياً، وصف الجانب الفرنسي القانون بأنه مبادرة عدائية، واعتبره في بعض التصريحات السياسية عاملاً معقداً في العلاقات الثنائية بين الجزائر وباريس التي تشهد توتراً دبلوماسياً منذ عدة أشهر.بين الذاكرة القانونية والواقع السياسييمثل هذا القانون، سواء في نصه الأصلي أو بعد التحفّظات التي أدخلت عليه، صراعاً بين الطموحات القانونية لاستعادة الحق التاريخي وبين الاعتبارات السياسية والدبلوماسية، فهو نص قانوني لكن خلفه أبعاد حقوقية، تاريخية، وسياسية تربط بين الماضي الاستعماري وعلاقاته الحالية مع المجتمع الدولي ليبقى السؤال المفتوح: هل ستثمر هذه الخطوة عن مصالحة حقيقية مع الماضي، أم أنها ستظل وثيقة رمزية تتصارع مع الواقع الدبلوماسي."الظرف الجيوسياسي حساس ومن الحكمة عدم التصعيد"وأضاف أنه منذ ذلك الوقت، انتهى الحديث عن هذا المشروع الذي استعمله النظام كبعبع للتفاوض مع فرنسا حول المسائل الشائعة بين البلدين ومآرب أخرى، إلى أن جاءت الطبعة الثالثة لهذا المشروع والتي اقترحها نائب إسلامي من حركة حمس وتبناها عدد كافٍ من نواب الكتل الأخرى ليتم التصويت عليه بالإجماع.وتابع، طبعاً السلطة باركت هذا الإجراء من منطلق محاولة تأديب فرنسا على ما صدر من تصريحات عدائية ضد الجزائر وكذا سجن مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى في خضم قضية ما سمي "اختطاف" يوتيوبر جزائري لاجئ في باريس، لكن مرة أخرى تقديرات تفيد بعدم تصعيد الأوضاع ضد فرنسا وهذا ما يفسر تجريد المشروع من أهم بنوده خاصة تلك المتعلقة بالتعويض والاعتذار، وهنا تحفظ مجلس الأمة عن 13 مادة بعد أن تم التصويت عليها بالأغلبية الساحقة في الغرفة السفلى يكشف الستار عن مناورة سياسية يراد منها عدم زيادة حدة التوتر مع فرنسا خاصة في هذا الظرف الحساس.وأضاف المتحدث، "نعم كما أسلفت أعتقد أن السلطات العليا في الجزائر لا تريد التصعيد مع فرنسا نظراً لحساسية الظرف السياسي والجيوسياسي، هذا المشروع رغم كونه يمنح قيمة مضافة سياسياً على الصعيد الداخلي خاصة عند الفصيل الإسلامي والوطني المحافظ المعادي لفرنسا إلا أنه يمكن أن يزيد من التوتر لحد القطيعة مع فرنسا التي يعيش فيها زهاء أربعة ملايين جزائري وما يمكن أن ينجر من عواقب لا يستهان بها، وربما تكون السلطة في الجزائر قد تحصلت على ضمانات من الطرف الفرنسي حول تهدئة ولو مؤقتة للعلاقات الثنائية وضرورة التريث لسنة 2027 في انتظار خليفة ماكرون الذي تكون ربما سياسته أقل تشنجاً منه"."مجلس الأمة مارس صلاحياته القانونية وهذا دليل على سيادته"وأضاف أن المادة 114 من الدستور تؤكد أن كل غرفة في البرلمان لها الصلاحية والسيادة في إعداد القانون والتصويت عليه، وهذا النص القانوني أثار الجدل والبلبلة منذ عرضه على البرلمان منذ سنوات، وكان من الحكمة التحفظ على بعض المواد مراعاة لمصالح نحو خمسة ملايين جزائري يقيمون في فرنسا، كما أن العلاقات رغم توترها في الفترة الأخيرة لا تنفي المصالح المشتركة بين البلدين.

