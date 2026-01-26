https://sarabic.ae/20260126/تصويت-برأيك-هل-تنفذ-إسرائيل-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة-بعد-استعادة-جثة-آخر-محتجزيها؟-1109660594.html
تصويت... برأيك هل تنفذ إسرائيل المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة جثة آخر محتجزيها؟
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، التعرف على جثة آخر محتجز في قطاع غزة، مؤكدًا استعادة جميع المحتجزين والجثث، وعدم وجود رهائن إسرائيليين في القطاع بشكل... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
وفي المقابل، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العملية بـ"الإنجاز غير المسبوق"، مؤكدًا اكتمال مهمة استعادة المحتجزين، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، التي تتضمن إعادة إعمار غزة ونزع سلاح الفصائل وتشكيل إدارة فلسطينية انتقالية.وتفتح هذه التطورات، الباب واسعًا للتساؤل حول الخطوة التالية لإسرائيل بعد استعادة جميع محتجزيها، فهناك من يرى أن غياب أي عراقيل قد يدفع إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، بينما يرى اَخرون أن إسرائيل قد تختلق أسبابًا جديدة لتعطيلها، وربطها بالتطورات السياسية والميدانية المقبلة.برأيك هل تنفذ إسرائيل المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة جثة آخر محتجزيها؟
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، التعرف على جثة آخر محتجز في قطاع غزة، مؤكدًا استعادة جميع المحتجزين والجثث، وعدم وجود رهائن إسرائيليين في القطاع بشكل رسمي، في خطوة اعتبرها استكمالًا لبند أساسي في الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي المقابل، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العملية بـ"الإنجاز غير المسبوق"، مؤكدًا اكتمال مهمة استعادة المحتجزين، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، التي تتضمن إعادة إعمار غزة ونزع سلاح الفصائل وتشكيل إدارة فلسطينية انتقالية.
وتفتح هذه التطورات، الباب واسعًا للتساؤل حول الخطوة التالية لإسرائيل بعد استعادة جميع محتجزيها، فهناك من يرى أن غياب أي عراقيل قد يدفع إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، بينما يرى اَخرون أن إسرائيل قد تختلق أسبابًا جديدة لتعطيلها، وربطها بالتطورات السياسية والميدانية المقبلة.
برأيك هل تنفذ إسرائيل المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة جثة آخر محتجزيها؟