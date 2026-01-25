https://sarabic.ae/20260125/مكتب-نتنياهو-ننفذ-عملية-واسعة-للبحث-عن-جثة-غويلي-ومصممون-على-استعادتها-1109624700.html

مكتب نتنياهو: ننفذ عملية واسعة للبحث عن جثة غويلي ومصممون على استعادتها

مكتب نتنياهو: ننفذ عملية واسعة للبحث عن جثة غويلي ومصممون على استعادتها

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن قوات الجيش الإسرائيلي تنفذ منذ أيام، عملية واسعة للبحث عن جثة الأسير الأخير لدى "حماس"، راني...

ونشر مكتب نتنياهو بيانا له، مساء اليوم الأحد، أوضح من خلاله أنه "منذ نهاية الأسبوع، تنفذ قوات الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق للبحث عن الأسير القتيل، الرقيب أول راني غويلي".وأضاف البيان أن "دولة إسرائيل مصممة على إعادة راني غويلي إلى إسرائيل. وتُطلع عائلته بشكل متواصل على المستجدات".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكد متحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، أن الحركة تعاملت مع ملف الأسرى والجثث بشفافية كاملة، وأنجزت ما هو مطلوب منها بناء على اتفاق وقف إطلاق النار.وأردف: "ما يؤكد صدق ما نقول هو أن العدو يقوم الآن بالبحث في أحد الأماكن بناء على المعلومات التي قدمتها كتائب القسام للوسطاء"، مضيفا "الحركة حريصة على إغلاق ملف الأسرى بشكل كامل ولا تريد المماطلة فيه".وفي وقت سابق اليوم الأحد، ذكر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أن وفدا أمريكيا بقيادته التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، موضحا أن المناقشات ركزت على التقدم المستمر وخطط تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق أيضا، على نزع سلاح حركة "حماس" وبقية الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار، بينما شملت المرحلة الأولى، وقفا لإطلاق النار وتبادلا لإطلاق الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين.

