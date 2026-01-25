مكتب نتنياهو: ننفذ عملية واسعة للبحث عن جثة غويلي ومصممون على استعادتها
أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن قوات الجيش الإسرائيلي تنفذ منذ أيام، عملية واسعة للبحث عن جثة الأسير الأخير لدى "حماس"، راني غويلي.
ونشر مكتب نتنياهو بيانا له، مساء اليوم الأحد، أوضح من خلاله أنه "منذ نهاية الأسبوع، تنفذ قوات الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق للبحث عن الأسير القتيل، الرقيب أول راني غويلي".
לשכת ראש הממשלה:— ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) January 25, 2026
מאז סוף השבוע מבצעים כוחות צה״ל פעולה רחבת היקף לאיתורו של החטוף החלל, רס״ר רני גואילי ז״ל.
המבצע מתקיים בבית קברות בצפון רצועת עזה, ומתבצעות בו פעולות סריקה נרחבות תוך מיצוי מלוא המידע המודיעיני שברשותנו. מאמץ זה יימשך ככל שיידרש.
وأضاف البيان أن "دولة إسرائيل مصممة على إعادة راني غويلي إلى إسرائيل. وتُطلع عائلته بشكل متواصل على المستجدات".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكد متحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، أن الحركة تعاملت مع ملف الأسرى والجثث بشفافية كاملة، وأنجزت ما هو مطلوب منها بناء على اتفاق وقف إطلاق النار.
وتابع المتحدث، في بيان للحركة، اليوم الأحد: "فيما يتعلق بجثة الجندي ران غويلي، نؤكد إطلاع الوسطاء على كل التفاصيل حول مكان تواجد جثة الأسير"، مضيفا: "كتائب القسام سلمت جميع ما لديها من الأحياء والجثث بالسرعة الممكنة دون أي تأخير رغم "خروقات إسرائيل".
وأردف: "ما يؤكد صدق ما نقول هو أن العدو يقوم الآن بالبحث في أحد الأماكن بناء على المعلومات التي قدمتها كتائب القسام للوسطاء"، مضيفا "الحركة حريصة على إغلاق ملف الأسرى بشكل كامل ولا تريد المماطلة فيه".
وفي وقت سابق اليوم الأحد، ذكر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أن وفدا أمريكيا بقيادته التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، موضحا أن المناقشات ركزت على التقدم المستمر وخطط تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس السلام" لإعادة إعمار قطاع غزة وإدارته والإشراف على تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق أيضا، على نزع سلاح حركة "حماس" وبقية الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار، بينما شملت المرحلة الأولى، وقفا لإطلاق النار وتبادلا لإطلاق الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين.