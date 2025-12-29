https://sarabic.ae/20251229/قيادي-في-حماس-عمليات-البحث-مستمرة-للوصول-إلى-جثة-آخر-أسير-إسرائيلي-1108696001.html
قيادي في "حماس": عمليات البحث مستمرة للوصول إلى جثة آخر أسير إسرائيلي
صرح المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، طاهر النونو، بأن عمليات البحث مستمرة للوصول إلى جثة آخر أسير إسرائيلي. 29.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال النونو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول تسليم الحركة لجثة آخر أسير إسرائيلي: "لا يزال البحث عن الجثة جاريا، كنا ندرك منذ البداية أن هناك عقبات حول عدد من الجثث، هذا يتطلب المزيد من الجهد، معظم الأدوات اللازمة هي غير متوفرة في قطاع غزة".وكانت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت اليوم الإثنين، عن مقتل 5 قادة أثناء الحرب على قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه "استهدف رائد سعد نائب قائد الجناح العسكري لحماس"، مشيرا إلى أنه "كان يهم في الفترة الأخيرة بمحاولات إعادة إعمار وإنتاج وسائل قتالية في صفوف التنظيم الإرهابي".وزعم البيان أن "سعد كان أحد المخططين لأحداث 7 أكتوبر وكان من أقرب الأشخاص إلى السنوار والضيف"، مؤكدا أنه متورط في محاولات لإعادة تأهيل وتصنيع أسلحة لصالح حركة حماس.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
الأخبار
ar_EG
صرح المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، طاهر النونو، بأن عمليات البحث مستمرة للوصول إلى جثة آخر أسير إسرائيلي.
وقال النونو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول تسليم الحركة لجثة آخر أسير إسرائيلي: "لا يزال البحث عن الجثة جاريا، كنا ندرك منذ البداية أن هناك عقبات حول عدد من الجثث، هذا يتطلب المزيد من الجهد، معظم الأدوات اللازمة هي غير متوفرة في قطاع غزة".
ولفت المستشار الإعلامي إلى أن "إسرائيل تتعمد منع إدخال اللحوم الحية والبيض وحليب الأطفال والأدوية إلى غزة لإضعاف الحالة الصحية لسكان القطاع".
وكانت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت اليوم الإثنين، عن مقتل 5 قادة أثناء الحرب على قطاع غزة
وقال المتحدث الجديد باسم "كتائب عز الدين القسّام": "إن القادة هم أبو عبيدة، الناطق باسم "القسام"، ومحمد السنوار، رئيس أركان الحركة، ومحمد شبانة، قائد لواء رفح، بالإضافة إلى القيادي العسكري حكم العيسى، والرجل الثاني في الحركة رائد سعد".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه "استهدف رائد سعد
نائب قائد الجناح العسكري لحماس"، مشيرا إلى أنه "كان يهم في الفترة الأخيرة بمحاولات إعادة إعمار وإنتاج وسائل قتالية في صفوف التنظيم الإرهابي".
وزعم البيان أن "سعد كان أحد المخططين لأحداث 7 أكتوبر وكان من أقرب الأشخاص إلى السنوار والضيف"، مؤكدا أنه متورط في محاولات لإعادة تأهيل وتصنيع أسلحة لصالح حركة حماس.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن
الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.