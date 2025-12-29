https://sarabic.ae/20251229/كتائب-القسام-تعلن-مقتل-5-من-قادتها-بينهم-أبو-عبيدة-ومحمد-السنوار-1108691366.html
"كتائب القسام" تعلن مقتل 5 من قادتها بينهم أبو عبيدة ومحمد السنوار
"كتائب القسام" تعلن مقتل 5 من قادتها بينهم أبو عبيدة ومحمد السنوار
سبوتنيك عربي
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل 5 قادة أثناء الحرب على قطاع غزة. 29.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-29T14:23+0000
2025-12-29T14:23+0000
2025-12-29T14:23+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102007/95/1020079549_0:0:889:500_1920x0_80_0_0_f322b21dd4318806e740e9131d1dcd54.jpg
وقال المتحدث الجديد باسم كتائب عز الدين القسّام، إن القادة هم أبو عبيدة، الناطق باسم "القسام"، ومحمد السنوار، رئيس أركان الحركة، ومحمد شبانة، قائد لواء رفح، بالإضافة إلى القيادي العسكري حكم العيسى، والرجل الثاني في الحركة رائد سعد.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه "استهدف رائد سعد نائب قائد الجناح العسكري لحماس"، مشيرا إلى أنه "كان يهم في الفترة الأخيرة بمحاولات إعادة إعمار وإنتاج وسائل قتالية في صفوف التنظيم الإرهابي".وزعم البيان أن "سعد كان أحد المخططين لأحداث 7 أكتوبر وكان من أقرب الأشخاص إلى السنوار والضيف"، مؤكدا أنه متورط في محاولات لإعادة تأهيل وتصنيع أسلحة لصالح حركة حماس.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
https://sarabic.ae/20251109/كتائب-القسام-لا-استسلام-في-قاموسنا-وإسرائيل-تتحمل-مسؤولية-الاشتباكات-في-رفح-1106899206.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102007/95/1020079549_0:0:667:500_1920x0_80_0_0_88b45e5ce7100f82495d4411bf17d394.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم
"كتائب القسام" تعلن مقتل 5 من قادتها بينهم أبو عبيدة ومحمد السنوار
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل 5 قادة أثناء الحرب على قطاع غزة.
وقال المتحدث الجديد باسم كتائب عز الدين القسّام، إن القادة هم أبو عبيدة، الناطق باسم "القسام"، ومحمد السنوار، رئيس أركان الحركة، ومحمد شبانة، قائد لواء رفح، بالإضافة إلى القيادي العسكري حكم العيسى، والرجل الثاني في الحركة رائد سعد.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه "استهدف رائد سعد
نائب قائد الجناح العسكري لحماس"، مشيرا إلى أنه "كان يهم في الفترة الأخيرة بمحاولات إعادة إعمار وإنتاج وسائل قتالية في صفوف التنظيم الإرهابي".
وزعم البيان أن "سعد كان أحد المخططين لأحداث 7 أكتوبر وكان من أقرب الأشخاص إلى السنوار والضيف"، مؤكدا أنه متورط في محاولات لإعادة تأهيل وتصنيع أسلحة لصالح حركة حماس.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس
"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن
الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.