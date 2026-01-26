عربي
أمساليوم
دراسة تقارن إبداع الذكاء الاصطناعي والبشري
الدراسة، التي قادها البروفيسور كريم جربي من قسم علم النفس في جامعة مونتريال، بمشاركة الباحث يوشوا بنجيو، وُصفت بأنها أكبر مقارنة مباشرة حتى الآن بين إبداع البشر وإبداع نماذج اللغة الكبيرة، بحسب ما ذكر موقع "ساينس دايلي". وشملت المقارنة أداء عدة نماذج رائدة، من بينها "GPT-4" و"Claude" و"Gemini"، مقابل نتائج أكثر من 100 ألف مشارك من البشر. وقال جربي إن هذه النتائج "قد تكون مفاجئة أو حتى مقلقة"، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا التفوق لا يعني أن الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر إبداعاً من البشر بشكل عام، إذ تتغير الصورة عند التركيز على الفئات البشرية الأكثر تميزاً. فبحسب تحليل نتائج المشاركين الأعلى إبداعاً، تبيّن أن النصف الأكثر إبداعاً من البشر تفوّق، في المتوسط، على جميع نماذج الذكاء الاصطناعي التي شملتها الدراسة. واتسعت الفجوة أكثر عند النظر إلى أفضل 10% من المشاركين، الذين حافظوا على تفوق واضح، لا سيما في المهام الإبداعية "الغنية" التي تتطلب بناء المعنى، والسرد، والتكوين الأسلوبي. كيف قاس الباحثون الإبداع؟ اعتمد الفريق البحثي على اختبار نفسي معروف باسم "مهمة الارتباط التباعدي" (DAT)، حيث يُطلب من المشاركين، سواء كانوا بشراً أو نماذج ذكاء اصطناعي، كتابة عشر كلمات متباعدة قدر الإمكان من حيث المعنى. وتُعد الاستجابة أكثر إبداعاً كلما كانت الكلمات أقل ترابطاً دلالياً. ولم تقتصر الدراسة على هذا الاختبار اللغوي، بل سعى الباحثون إلى معرفة ما إذا كانت نتائج الذكاء الاصطناعي في هذا المجال تنسحب على الكتابة الإبداعية الواقعية، لتؤكد النتائج الخلاصة نفسها: الآلة قد تتجاوز المتوسط، لكنها لا تصل إلى القمة البشرية. كذلك تلعب طريقة صياغة التعليمات دوراً محورياً، إذ إن التوجيهات التي تحفّز التفكير في أصول الكلمات وبنيتها قد تقود إلى أفكار أكثر غرابة وابتكاراً. وخلص الباحثون إلى نتيجة وُصفت بأنها "مطمئنة" نسبياً، مفادها أن الذكاء الاصطناعي لا يشكّل بديلاً عن المبدعين، بل أداة قوية لدعمهم. فهو قادر على توسيع نطاق الأفكار واقتراح بدائل متعددة، لكنه يظل معتمداً على الإنسان في تحديد الاتجاه والمعنى والغاية، وهي عناصر تمثل جوهر الإبداع الحقيقي.
دراسة تقارن إبداع الذكاء الاصطناعي والبشري

20:53 GMT 26.01.2026
أعاد سؤال حول قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج أفكار أصيلة لا تقتصر على إعادة تدوير ما تعلّمه من البشر، نفسه إلى الواجهة، عقب صدور دراسة حديثة واسعة النطاق خلصت إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي باتت تتفوّق على الإنسان "المتوسط" في اختبارات محددة للإبداع، مع بقائها دون مستوى أكثر العقول البشرية ابتكارا.
الدراسة، التي قادها البروفيسور كريم جربي من قسم علم النفس في جامعة مونتريال، بمشاركة الباحث يوشوا بنجيو، وُصفت بأنها أكبر مقارنة مباشرة حتى الآن بين إبداع البشر وإبداع نماذج اللغة الكبيرة، بحسب ما ذكر موقع "ساينس دايلي".
وشملت المقارنة أداء عدة نماذج رائدة، من بينها "GPT-4" و"Claude" و"Gemini"، مقابل نتائج أكثر من 100 ألف مشارك من البشر.

وأظهرت النتائج أن بعض النماذج، وفي مقدمتها "GPT-4"، حققت درجات أعلى من الإنسان المتوسط في مهام تقيس ما يُعرف بـ"الإبداع التباعدي"، أي القدرة على توليد أفكار متعددة وغير متوقعة انطلاقاً من فكرة واحدة.

وقال جربي إن هذه النتائج "قد تكون مفاجئة أو حتى مقلقة"، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا التفوق لا يعني أن الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر إبداعاً من البشر بشكل عام، إذ تتغير الصورة عند التركيز على الفئات البشرية الأكثر تميزاً.
فبحسب تحليل نتائج المشاركين الأعلى إبداعاً، تبيّن أن النصف الأكثر إبداعاً من البشر تفوّق، في المتوسط، على جميع نماذج الذكاء الاصطناعي التي شملتها الدراسة.
واتسعت الفجوة أكثر عند النظر إلى أفضل 10% من المشاركين، الذين حافظوا على تفوق واضح، لا سيما في المهام الإبداعية "الغنية" التي تتطلب بناء المعنى، والسرد، والتكوين الأسلوبي.
ووفقاً للدراسة، قد ينجح الذكاء الاصطناعي في تقديم استجابات قوية ضمن اختبارات قصيرة ومحددة، لكنه يتراجع في مجالات مثل كتابة القصص والشعر وملخصات الأفلام، وهي أعمال تحتاج إلى نبرة شخصية وحس سردي وتفاصيل ثقافية وسياقية يصعب نمذجتها بالكامل.
كيف قاس الباحثون الإبداع؟ اعتمد الفريق البحثي على اختبار نفسي معروف باسم "مهمة الارتباط التباعدي" (DAT)، حيث يُطلب من المشاركين، سواء كانوا بشراً أو نماذج ذكاء اصطناعي، كتابة عشر كلمات متباعدة قدر الإمكان من حيث المعنى. وتُعد الاستجابة أكثر إبداعاً كلما كانت الكلمات أقل ترابطاً دلالياً.
ولم تقتصر الدراسة على هذا الاختبار اللغوي، بل سعى الباحثون إلى معرفة ما إذا كانت نتائج الذكاء الاصطناعي في هذا المجال تنسحب على الكتابة الإبداعية الواقعية، لتؤكد النتائج الخلاصة نفسها: الآلة قد تتجاوز المتوسط، لكنها لا تصل إلى القمة البشرية.
كما أشارت الدراسة إلى أن مستوى "إبداع" النماذج يمكن التحكم فيه عبر إعدادات تقنية، أبرزها ما يُعرف بدرجة الحرارة، التي تؤثر في مدى جرأة النموذج وخروجه عن المألوف.
كذلك تلعب طريقة صياغة التعليمات دوراً محورياً، إذ إن التوجيهات التي تحفّز التفكير في أصول الكلمات وبنيتها قد تقود إلى أفكار أكثر غرابة وابتكاراً.
وخلص الباحثون إلى نتيجة وُصفت بأنها "مطمئنة" نسبياً، مفادها أن الذكاء الاصطناعي لا يشكّل بديلاً عن المبدعين، بل أداة قوية لدعمهم.
فهو قادر على توسيع نطاق الأفكار واقتراح بدائل متعددة، لكنه يظل معتمداً على الإنسان في تحديد الاتجاه والمعنى والغاية، وهي عناصر تمثل جوهر الإبداع الحقيقي.
