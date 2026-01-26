https://sarabic.ae/20260126/دراسة-تقارن-إبداع-الذكاء-الاصطناعي-والبشري--1109669034.html

دراسة تقارن إبداع الذكاء الاصطناعي والبشري

أعاد سؤال حول قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج أفكار أصيلة لا تقتصر على إعادة تدوير ما تعلّمه من البشر، نفسه إلى الواجهة، عقب صدور دراسة حديثة واسعة النطاق خلصت... 26.01.2026, سبوتنيك عربي

الدراسة، التي قادها البروفيسور كريم جربي من قسم علم النفس في جامعة مونتريال، بمشاركة الباحث يوشوا بنجيو، وُصفت بأنها أكبر مقارنة مباشرة حتى الآن بين إبداع البشر وإبداع نماذج اللغة الكبيرة، بحسب ما ذكر موقع "ساينس دايلي". وشملت المقارنة أداء عدة نماذج رائدة، من بينها "GPT-4" و"Claude" و"Gemini"، مقابل نتائج أكثر من 100 ألف مشارك من البشر. وقال جربي إن هذه النتائج "قد تكون مفاجئة أو حتى مقلقة"، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا التفوق لا يعني أن الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر إبداعاً من البشر بشكل عام، إذ تتغير الصورة عند التركيز على الفئات البشرية الأكثر تميزاً. فبحسب تحليل نتائج المشاركين الأعلى إبداعاً، تبيّن أن النصف الأكثر إبداعاً من البشر تفوّق، في المتوسط، على جميع نماذج الذكاء الاصطناعي التي شملتها الدراسة. واتسعت الفجوة أكثر عند النظر إلى أفضل 10% من المشاركين، الذين حافظوا على تفوق واضح، لا سيما في المهام الإبداعية "الغنية" التي تتطلب بناء المعنى، والسرد، والتكوين الأسلوبي. كيف قاس الباحثون الإبداع؟ اعتمد الفريق البحثي على اختبار نفسي معروف باسم "مهمة الارتباط التباعدي" (DAT)، حيث يُطلب من المشاركين، سواء كانوا بشراً أو نماذج ذكاء اصطناعي، كتابة عشر كلمات متباعدة قدر الإمكان من حيث المعنى. وتُعد الاستجابة أكثر إبداعاً كلما كانت الكلمات أقل ترابطاً دلالياً. ولم تقتصر الدراسة على هذا الاختبار اللغوي، بل سعى الباحثون إلى معرفة ما إذا كانت نتائج الذكاء الاصطناعي في هذا المجال تنسحب على الكتابة الإبداعية الواقعية، لتؤكد النتائج الخلاصة نفسها: الآلة قد تتجاوز المتوسط، لكنها لا تصل إلى القمة البشرية. كذلك تلعب طريقة صياغة التعليمات دوراً محورياً، إذ إن التوجيهات التي تحفّز التفكير في أصول الكلمات وبنيتها قد تقود إلى أفكار أكثر غرابة وابتكاراً. وخلص الباحثون إلى نتيجة وُصفت بأنها "مطمئنة" نسبياً، مفادها أن الذكاء الاصطناعي لا يشكّل بديلاً عن المبدعين، بل أداة قوية لدعمهم. فهو قادر على توسيع نطاق الأفكار واقتراح بدائل متعددة، لكنه يظل معتمداً على الإنسان في تحديد الاتجاه والمعنى والغاية، وهي عناصر تمثل جوهر الإبداع الحقيقي.

