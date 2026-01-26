عربي
الإمارات تؤكد عدم سماحها باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
مركز التصدير الروسي لـ"سبوتنيك": مشاركة غير مسبوقة لروسيا في معرض "جلفود" بالإمارات
مركز التصدير الروسي لـ"سبوتنيك": مشاركة غير مسبوقة لروسيا في معرض "جلفود" بالإمارات
مركز التصدير الروسي لـ"سبوتنيك": مشاركة غير مسبوقة لروسيا في معرض "جلفود" بالإمارات
سبوتنيك عربي
أكدت الرئيسة التنفيذية لمركز التصدير الروسي، فيرونيكا نيكيشينا، أن معرض "جلفود" المقام حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، شهد مشاركة غير مسبوقة لروسيا،... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
وقالت نيكيشينا في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "الصيغة الجديدة للمعرض منحت الوفد الروسي فرصة لزيادة المساحات المخصصة له، ما انعكس على فعالية الحضور، إذ تنتشر الشركات الروسية في عدد كبير من القاعات، ما يفتح أمامها آفاقًا واسعة للتواصل وإبرام الشراكات".وأضافت: "معرض "جلفود" هذا العام شهد مشاركة لعدد أكبر من الشركات"، مدللة بأنه "أكثر من 60% من الشركات الروسية المشاركة في المعرض تشارك للمرة الأولى، وهو ما يعكس طموحاتها الكبيرة واستفادتها من النجاحات التي حققتها الشركات الروسية التي سبقتها إلى المعرض".واختتمت نيكيشينا حديثها بالتأكيد أن "مركز التصدير الروسي سيواصل دعم الشركات الروسية الراغبة في التوسع في أسواق الشرق الأوسط، وفي مقدمتها السوق الإماراتية".
مركز التصدير الروسي لـ"سبوتنيك": مشاركة غير مسبوقة لروسيا في معرض "جلفود" بالإمارات

أكدت الرئيسة التنفيذية لمركز التصدير الروسي، فيرونيكا نيكيشينا، أن معرض "جلفود" المقام حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، شهد مشاركة غير مسبوقة لروسيا، حيث ضاعف مركز التصدير الروسي عدد المناطق التي يوجد فيها، مستفيدا من المشاركة في جناحين بموقعين مختلفين، الأمر الذي أتاح حضورا أوسع للشركات الروسية سواء من حيث العدد أو تنوّع المنتجات المعروضة.
وقالت نيكيشينا في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "الصيغة الجديدة للمعرض منحت الوفد الروسي فرصة لزيادة المساحات المخصصة له، ما انعكس على فعالية الحضور، إذ تنتشر الشركات الروسية في عدد كبير من القاعات، ما يفتح أمامها آفاقًا واسعة للتواصل وإبرام الشراكات".
وحول مكانة الإمارات كشريك تجاري رئيسي لروسيا وآفاق تصدير المنتجات الغذائية، شددت نيكيشينا على أن "دولة الإمارات وسوقها الزراعي يمثلان أهمية كبيرة لروسيا"، مشيرة إلى أن "عدد الشركات الروسية الساعية لدخول السوق الإماراتية يشهد نموا مستمرا".
وأضافت: "معرض "جلفود" هذا العام شهد مشاركة لعدد أكبر من الشركات"، مدللة بأنه "أكثر من 60% من الشركات الروسية المشاركة في المعرض تشارك للمرة الأولى، وهو ما يعكس طموحاتها الكبيرة واستفادتها من النجاحات التي حققتها الشركات الروسية التي سبقتها إلى المعرض".
وأكدت نيكيشينا أن "زيادة اهتمام الشركات الجديدة بالمشاركة، سببه قصص النجاح التي حققها شركاؤهم وزملاؤهم وموجهوهم، إضافة إلى العقود التي تم توقيعها خلال الدورات السابقة، الأمر الذي يدفع المزيد من الشركات إلى خوض التجربة".
واختتمت نيكيشينا حديثها بالتأكيد أن "مركز التصدير الروسي سيواصل دعم الشركات الروسية الراغبة في التوسع في أسواق الشرق الأوسط، وفي مقدمتها السوق الإماراتية".
