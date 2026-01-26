مصر والجزائر تجددان دعم المسار السياسي الليبي ورفض التدخلات الخارجية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
استفزازت أوكرانية بالتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات والعراق يعلن نقل سجناء داعش إلى سجون محصنة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
مصر والجزائر تجددان دعم المسار السياسي الليبي ورفض التدخلات الخارجية
مصر والجزائر تجددان دعم المسار السياسي الليبي ورفض التدخلات الخارجية
وأفادت وزارة الخارجية المصرية، صباح اليوم الاثنين، بأن عبد العاطي، بحث مع عطاف، قضايا إقليمية وثنائية عدة، أهمها الملف الليبي، حيث شددا على أن "تكون العملية السياسية بملكية ليبية خالصة، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية".وأكد عبد العاطي، خلال اللقاء الذي عُقد مساء أمس الأحد بالعاصمة التونسية، ضرورة "تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا، بالتزامن مع العمل على إنهاء حالة الانقسام، باعتبار ذلك مدخلًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا".في وقت أفاد بيان الخارجية المصرية، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الوزير عبد العاطي، شدد مع نظيره الجزائري، على رفض أي تدخلات خارجية من شأنها عرقلة التوصل إلى حل سياسي شامل في ليبيا.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
مصر والجزائر تجددان دعم المسار السياسي الليبي ورفض التدخلات الخارجية

09:34 GMT 26.01.2026
تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، مستجدات الأوضاع في ليبيا، مؤكدين دعم بلديهما الكامل لمسار التسوية السياسية بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.
وأفادت وزارة الخارجية المصرية، صباح اليوم الاثنين، بأن عبد العاطي، بحث مع عطاف، قضايا إقليمية وثنائية عدة، أهمها الملف الليبي، حيث شددا على أن "تكون العملية السياسية بملكية ليبية خالصة، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية".
وأكد عبد العاطي، خلال اللقاء الذي عُقد مساء أمس الأحد بالعاصمة التونسية، ضرورة "تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا، بالتزامن مع العمل على إنهاء حالة الانقسام، باعتبار ذلك مدخلًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا".
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
ماذا بعد الاجتماع التونسي المصري الجزائري بشأن ليبيا؟ هل تلوح بوادر حل توافقي؟
24 ديسمبر 2025, 09:16 GMT
في وقت أفاد بيان الخارجية المصرية، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الوزير عبد العاطي، شدد مع نظيره الجزائري، على رفض أي تدخلات خارجية من شأنها عرقلة التوصل إلى حل سياسي شامل في ليبيا.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات المشهد الليبي، حيث شددا على أهمية دور دول الجوار في دعم الاستقرار داخل الأراضي الليبية، وأكدا أهمية آلية التشاور الثلاثي بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر باعتبارها "إطارًا محوريًا لتنسيق المواقف وتكثيف الجهود المشتركة دعمًا لليبيا".

وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
