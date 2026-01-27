إعلام: إسرائيل تستعد لإجلاء عشرات الآلاف من سياحها تحسبا لهجوم إيراني محتمل

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
On air
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: إسرائيل تستعد لإجلاء عشرات الآلاف من سياحها تحسبا لهجوم إيراني محتمل
وقال إيزاكوف إن "الاستعداد لهذا السيناريو بدأ منذ قرابة شهر، عقب مناقشات مع وزير السياحة حاييم كاتس، لاستخلاص الدروس من تجارب سابقة، ولا سيما المواجهة التي استمرت 12 يوما مع إيران، في يونيو (حزيران) 2025".وأوضح أن وزارة السياحة الإسرائيلية "وضعت إجراءات داخلية تهدف إلى طمأنة السياح في حال إغلاق المجال الجوي"، مؤكدًا أن هذه الاستعدادات "وقائية ولا تعكس توقعات بحدوث أزمة وشيكة"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وتأتي تصريحات إيزاكوف، في ظل تصاعد التوتر مع إيران، واحتمالات التصعيد الأمني، بالتزامن مع تقارير عن دراسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خيار توجيه ضربات ضد النظام الإيراني.وأكد مايكل إيزاكوف، أن "الوزارة جاهزة لوجستيًا وعلى مستوى التواصل، للحفاظ على اتصال مستمر مع السياح في حال إغلاق المجال الجوي، عبر رسائل بلغات عدة وإنشاء مركز عمليات للتواصل المباشر مع الزوار".وختم بالقول: "نحن مستعدون للسيناريوهات التي واجهناها سابقًا، ولن يكون هناك وضع يُترك فيه السياح دون توجيه"، مشددًا على أن "الوزارة وضعت خطة طوارئ تحسبًا لأي تطورات، حتى وإن لم يتم اللجوء إليها في النهاية".
https://sarabic.ae/20260126/إيران-نواجه-حربا-هجينة-من-أمريكا-وإسرائيل-وسنرد-بقوة-أكبر-من-ذي-قبل-1109635633.html
https://sarabic.ae/20260123/تركيا-مؤشرات-على-استعداد-إسرائيل-لشن-هجوم-على-إيران-1109573887.html
إعلام: إسرائيل تستعد لإجلاء عشرات الآلاف من سياحها تحسبا لهجوم إيراني محتمل

09:35 GMT 27.01.2026
مطار رامون الدولي في جنوب إسرائيل، صور من الأرشيف
مطار رامون الدولي في جنوب إسرائيل، صور من الأرشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
© Photo / Wikipedia
تابعنا عبر
أعلن المدير العام لوزارة السياحة الإسرائيلية مايكل إيزاكوف، أن تل أبيب "أعدت خطة لإجلاء نحو 42 ألف سائح، تحسبًا لهجوم إيراني محتمل"، على حد قوله.
وقال إيزاكوف إن "الاستعداد لهذا السيناريو بدأ منذ قرابة شهر، عقب مناقشات مع وزير السياحة حاييم كاتس، لاستخلاص الدروس من تجارب سابقة، ولا سيما المواجهة التي استمرت 12 يوما مع إيران، في يونيو (حزيران) 2025".
وأوضح أن وزارة السياحة الإسرائيلية "وضعت إجراءات داخلية تهدف إلى طمأنة السياح في حال إغلاق المجال الجوي"، مؤكدًا أن هذه الاستعدادات "وقائية ولا تعكس توقعات بحدوث أزمة وشيكة"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
إيران: نواجه حربا هجينة من أمريكا وإسرائيل وسنرد بقوة أكبر من ذي قبل
أمس, 07:52 GMT

وأشار المدير العام لوزارة السياحة الإسرائيلية إلى أن "بيانات سلطة السكان والهجرة تُظهر وجود نحو 42 ألف سائح حاليًا في إسرائيل"، لافتًا إلى أن "هذه الأرقام لا تشمل الإسرائيليين مزدوجي الجنسية، الذين قد لا يُصنَّفون كسياح عند دخولهم البلاد".

وتأتي تصريحات إيزاكوف، في ظل تصاعد التوتر مع إيران، واحتمالات التصعيد الأمني، بالتزامن مع تقارير عن دراسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خيار توجيه ضربات ضد النظام الإيراني.
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
تركيا: مؤشرات على استعداد إسرائيل لشن هجوم على إيران
23 يناير, 22:10 GMT
وأكد مايكل إيزاكوف، أن "الوزارة جاهزة لوجستيًا وعلى مستوى التواصل، للحفاظ على اتصال مستمر مع السياح في حال إغلاق المجال الجوي، عبر رسائل بلغات عدة وإنشاء مركز عمليات للتواصل المباشر مع الزوار".

وأوضح أن "السلطات تمتلك وسائل للتواصل مع السياح من خلال بيانات الدخول إلى البلاد، مع مراعاة الجوانب القانونية والخصوصية، كما تعمل على تحديد أماكن وجودهم، خاصة في الفنادق، لضمان الاستجابة السريعة".

وختم بالقول: "نحن مستعدون للسيناريوهات التي واجهناها سابقًا، ولن يكون هناك وضع يُترك فيه السياح دون توجيه"، مشددًا على أن "الوزارة وضعت خطة طوارئ تحسبًا لأي تطورات، حتى وإن لم يتم اللجوء إليها في النهاية".
