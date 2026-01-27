https://sarabic.ae/20260127/إعلام-إسرائيل-تستعد-لإجلاء-عشرات-الآلاف-من-سياحها-تحسبا-لهجوم-إيراني-محتمل-1109681505.html

إعلام: إسرائيل تستعد لإجلاء عشرات الآلاف من سياحها تحسبا لهجوم إيراني محتمل

إعلام: إسرائيل تستعد لإجلاء عشرات الآلاف من سياحها تحسبا لهجوم إيراني محتمل

أعلن المدير العام لوزارة السياحة الإسرائيلية مايكل إيزاكوف، أن تل أبيب "أعدت خطة لإجلاء نحو 42 ألف سائح، تحسبًا لهجوم إيراني محتمل"، على حد قوله. 27.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال إيزاكوف إن "الاستعداد لهذا السيناريو بدأ منذ قرابة شهر، عقب مناقشات مع وزير السياحة حاييم كاتس، لاستخلاص الدروس من تجارب سابقة، ولا سيما المواجهة التي استمرت 12 يوما مع إيران، في يونيو (حزيران) 2025".وأوضح أن وزارة السياحة الإسرائيلية "وضعت إجراءات داخلية تهدف إلى طمأنة السياح في حال إغلاق المجال الجوي"، مؤكدًا أن هذه الاستعدادات "وقائية ولا تعكس توقعات بحدوث أزمة وشيكة"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وتأتي تصريحات إيزاكوف، في ظل تصاعد التوتر مع إيران، واحتمالات التصعيد الأمني، بالتزامن مع تقارير عن دراسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خيار توجيه ضربات ضد النظام الإيراني.وأكد مايكل إيزاكوف، أن "الوزارة جاهزة لوجستيًا وعلى مستوى التواصل، للحفاظ على اتصال مستمر مع السياح في حال إغلاق المجال الجوي، عبر رسائل بلغات عدة وإنشاء مركز عمليات للتواصل المباشر مع الزوار".وختم بالقول: "نحن مستعدون للسيناريوهات التي واجهناها سابقًا، ولن يكون هناك وضع يُترك فيه السياح دون توجيه"، مشددًا على أن "الوزارة وضعت خطة طوارئ تحسبًا لأي تطورات، حتى وإن لم يتم اللجوء إليها في النهاية".

