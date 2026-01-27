https://sarabic.ae/20260127/إعلام-إسرائيل-تستعد-لإجلاء-عشرات-الآلاف-من-سياحها-تحسبا-لهجوم-إيراني-محتمل-1109681505.html
إعلام: إسرائيل تستعد لإجلاء عشرات الآلاف من سياحها تحسبا لهجوم إيراني محتمل
إعلام: إسرائيل تستعد لإجلاء عشرات الآلاف من سياحها تحسبا لهجوم إيراني محتمل
سبوتنيك عربي
أعلن المدير العام لوزارة السياحة الإسرائيلية مايكل إيزاكوف، أن تل أبيب "أعدت خطة لإجلاء نحو 42 ألف سائح، تحسبًا لهجوم إيراني محتمل"، على حد قوله. 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T09:35+0000
2026-01-27T09:35+0000
2026-01-27T09:35+0000
أخبار إيران
إيران
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/0d/1048960639_0:136:1439:945_1920x0_80_0_0_8a607853d734d52c3a5d08ef3cedca0c.jpg
وقال إيزاكوف إن "الاستعداد لهذا السيناريو بدأ منذ قرابة شهر، عقب مناقشات مع وزير السياحة حاييم كاتس، لاستخلاص الدروس من تجارب سابقة، ولا سيما المواجهة التي استمرت 12 يوما مع إيران، في يونيو (حزيران) 2025".وأوضح أن وزارة السياحة الإسرائيلية "وضعت إجراءات داخلية تهدف إلى طمأنة السياح في حال إغلاق المجال الجوي"، مؤكدًا أن هذه الاستعدادات "وقائية ولا تعكس توقعات بحدوث أزمة وشيكة"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وتأتي تصريحات إيزاكوف، في ظل تصاعد التوتر مع إيران، واحتمالات التصعيد الأمني، بالتزامن مع تقارير عن دراسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خيار توجيه ضربات ضد النظام الإيراني.وأكد مايكل إيزاكوف، أن "الوزارة جاهزة لوجستيًا وعلى مستوى التواصل، للحفاظ على اتصال مستمر مع السياح في حال إغلاق المجال الجوي، عبر رسائل بلغات عدة وإنشاء مركز عمليات للتواصل المباشر مع الزوار".وختم بالقول: "نحن مستعدون للسيناريوهات التي واجهناها سابقًا، ولن يكون هناك وضع يُترك فيه السياح دون توجيه"، مشددًا على أن "الوزارة وضعت خطة طوارئ تحسبًا لأي تطورات، حتى وإن لم يتم اللجوء إليها في النهاية".
https://sarabic.ae/20260126/إيران-نواجه-حربا-هجينة-من-أمريكا-وإسرائيل-وسنرد-بقوة-أكبر-من-ذي-قبل-1109635633.html
https://sarabic.ae/20260123/تركيا-مؤشرات-على-استعداد-إسرائيل-لشن-هجوم-على-إيران-1109573887.html
أخبار إيران
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/0d/1048960639_0:1:1439:1080_1920x0_80_0_0_6c6fad7441b39fded003be4ca7ef6401.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إيران, إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إيران, إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إعلام: إسرائيل تستعد لإجلاء عشرات الآلاف من سياحها تحسبا لهجوم إيراني محتمل
أعلن المدير العام لوزارة السياحة الإسرائيلية مايكل إيزاكوف، أن تل أبيب "أعدت خطة لإجلاء نحو 42 ألف سائح، تحسبًا لهجوم إيراني محتمل"، على حد قوله.
وقال إيزاكوف إن "الاستعداد لهذا السيناريو بدأ منذ قرابة شهر، عقب مناقشات مع وزير السياحة حاييم كاتس، لاستخلاص الدروس من تجارب سابقة، ولا سيما المواجهة التي استمرت 12 يوما مع إيران، في يونيو (حزيران) 2025".
وأوضح أن وزارة السياحة الإسرائيلية "وضعت إجراءات داخلية تهدف إلى طمأنة السياح في حال إغلاق المجال الجوي"، مؤكدًا أن هذه الاستعدادات "وقائية ولا تعكس توقعات بحدوث أزمة وشيكة"، وفقا لصحيفة
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وأشار المدير العام لوزارة السياحة الإسرائيلية إلى أن "بيانات سلطة السكان والهجرة تُظهر وجود نحو 42 ألف سائح حاليًا في إسرائيل"، لافتًا إلى أن "هذه الأرقام لا تشمل الإسرائيليين مزدوجي الجنسية، الذين قد لا يُصنَّفون كسياح عند دخولهم البلاد".
وتأتي تصريحات إيزاكوف، في ظل تصاعد التوتر مع إيران، واحتمالات التصعيد الأمني، بالتزامن مع تقارير عن دراسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خيار توجيه ضربات ضد النظام الإيراني.
وأكد مايكل إيزاكوف، أن "الوزارة جاهزة لوجستيًا وعلى مستوى التواصل، للحفاظ على اتصال مستمر مع السياح في حال إغلاق المجال الجوي، عبر رسائل بلغات عدة وإنشاء مركز عمليات للتواصل المباشر مع الزوار".
وأوضح أن "السلطات تمتلك وسائل للتواصل مع السياح من خلال بيانات الدخول إلى البلاد، مع مراعاة الجوانب القانونية والخصوصية، كما تعمل على تحديد أماكن وجودهم، خاصة في الفنادق، لضمان الاستجابة السريعة".
وختم بالقول: "نحن مستعدون للسيناريوهات التي واجهناها سابقًا، ولن يكون هناك وضع يُترك فيه السياح دون توجيه"، مشددًا على أن "الوزارة وضعت خطة طوارئ تحسبًا لأي تطورات، حتى وإن لم يتم اللجوء إليها في النهاية".