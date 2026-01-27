https://sarabic.ae/20260127/إغلاق-طرق-وتمشيط-الجيش-الإسرائيلي-يشتبه-بعملية-تسلل-من-الأردن-1109706516.html

إغلاق طرق وتمشيط.. الجيش الإسرائيلي يشتبه بعملية تسلل من الأردن

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه رصد "ما يشتبه في أنها عملية تسلل" من الأردن إلى إسرائيل. 27.01.2026, سبوتنيك عربي

ونشر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا أكد من خلاله أن قواته العسكرية تجري عمليات بحث واسعة النطاق عن مشتبه بهم مجهولي الهوية، يُعتقد أنهم تسللوا من الأردن.وقال الجيش في بيانه: "يُعتقد أن عددا من المشتبهين، عبروا الحدود الأردنية إلى إسرائيل بالقرب من مدينة باران منذ قليل"، مضيفا "بدأت القوات عمليات تمشيط واسعة، وتغلق الطرق في المنطقة للعثور عليهم".وأوضح الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار قد دوَّت في منطقة باران، داعيا السكان للبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر.يشار إلى أنه في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أجرى الجيش الإسرائيلي، عمليات بحث وتمشيط للاشتباه بعملية تسلل جنوب البحر الميت عند الحدود الأردنية.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي أجرى عمليات تمشيط موسعة في منطقة جنوب البحر الميت، حيث بدأت السلطات الإسرائيلية المختصة تحقيقاتها وسط حالة من الاستنفار الأمني، حيث أعلن عن وقوع حادث أمني ممثلا في نشاط مشبوه عند الحدود الأردنية جنوب البحر الميت، وأن قوات الجيش تقوم بعمليات فحص شبهات حول حدوث عملية تسلل إلى المنطقة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.ونقلت الإذاعة عن المتحدث العسكري الإسرائيلي تلقيه بلاغا عن نشاط مشبوه عند الحدود الأردنية جنوب البحر الميت.ويذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن في الثلاثين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن وزير الدفاع السابق يوآف غالانت وافق على إنشاء فرقة عسكرية جديدة تعمل على الحدود مع الأردن.ونقلت صحيفة "السوسنة" الأردنية عن الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن إنشاء هذه الفرقة يأتي في إطار حماية الحدود الشرقية لإسرائيل، استنادًا إلى تقييم الوضع الراهن، على أن تكون تلك الفرقة تحت قيادة القيادة المركزية.ومن المتوقع أن تكون مهمة الفرقة الإسرائيلية الجديدة تعزيز الدفاع في المنطقة الحدودية وطريق 90 والمستوطنات، بالإضافة إلى "التصدي للحوادث الإرهابية وعمليات تهريب الأسلحة".

