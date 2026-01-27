الرئيس التونسي: بلادنا مستعدة لاستضافة مؤتمر يجمع الفرقاء في ليبيا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
On air
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
الرئيس التونسي: بلادنا مستعدة لاستضافة مؤتمر يجمع الفرقاء في ليبيا
الرئيس التونسي: بلادنا مستعدة لاستضافة مؤتمر يجمع الفرقاء في ليبيا
الرئيس التونسي: بلادنا مستعدة لاستضافة مؤتمر يجمع الفرقاء في ليبيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، تمسك بلاده بوحدة ليبيا وأمنها واستقرارها، مشددًا على أن "الليبيين وحدهم القادرون على تحديد خياراتهم بما ينسجم مع إرادة شعبهم". 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T10:35+0000
2026-01-27T10:35+0000
قيس سعيد
أخبار تونس اليوم
تونس
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081853985_0:0:1075:605_1920x0_80_0_0_3a77824261af8f7cc17d7a7ca891ac3e.jpg
جاء ذلك خلال استقبال سعيّد، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في قصر قرطاج، أمس الاثنين، والذي يزور تونس للمشاركة في الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا.وأعلن الرئيس التونسي، في هذا السياق، استعداد تونس لاحتضان مؤتمر ليبي جامع، يلتقي خلاله الفرقاء الليبيون لاختيار مسارهم بحرية كاملة، مؤكدًا امتلاكهم الكفاءات والقدرات اللازمة لتجسيد إرادة الشعب الليبي، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.كما جدد الرئيس قيس سعيّد التأكيد على "عمق الروابط التاريخية بين تونس والجزائر، ومتانة علاقات التعاون الثنائي والرغبة المشتركة في تعزيزها بمختلف المجالات، لمواجهة التحديات الإقليمية واستشراف مستقبل أفضل يخدم مصالح البلدين والمنطقة".وأوضح الرئيس التونسي أن "اللقاءات التشاورية تظل مهمة، لكنها ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لدعم الشعب الليبي الشقيق في تحقيق تطلعاته، باعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة بتقرير مصيره بحرية واستقلالية".وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20260127/عبد-العاطي-يؤكد-أهمية-آلية-التشاور-مع-وزيري-خارجية-تونس-والجزائر-لدعم-ليبيا-1109676373.html
https://sarabic.ae/20260126/وزير-الخارجية-الجزائري-يبحث-مع-الرئيس-التونسي-الأوضاع-في-ليبيا-1109669611.html
أخبار تونس اليوم
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081853985_66:0:997:698_1920x0_80_0_0_bad2821be0cfdb3ed46b58b38da7ad67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قيس سعيد, أخبار تونس اليوم, تونس, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
قيس سعيد, أخبار تونس اليوم, تونس, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

الرئيس التونسي: بلادنا مستعدة لاستضافة مؤتمر يجمع الفرقاء في ليبيا

10:35 GMT 27.01.2026
الرئيس التونسي، قيس سعيد
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Johanna Geron
تابعنا عبر
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، تمسك بلاده بوحدة ليبيا وأمنها واستقرارها، مشددًا على أن "الليبيين وحدهم القادرون على تحديد خياراتهم بما ينسجم مع إرادة شعبهم".
جاء ذلك خلال استقبال سعيّد، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في قصر قرطاج، أمس الاثنين، والذي يزور تونس للمشاركة في الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا.
وأعلن الرئيس التونسي، في هذا السياق، استعداد تونس لاحتضان مؤتمر ليبي جامع، يلتقي خلاله الفرقاء الليبيون لاختيار مسارهم بحرية كاملة، مؤكدًا امتلاكهم الكفاءات والقدرات اللازمة لتجسيد إرادة الشعب الليبي، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.
الرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
عبد العاطي يؤكد أهمية آلية التشاور مع وزيري خارجية تونس والجزائر لدعم ليبيا
08:02 GMT
كما جدد الرئيس قيس سعيّد التأكيد على "عمق الروابط التاريخية بين تونس والجزائر، ومتانة علاقات التعاون الثنائي والرغبة المشتركة في تعزيزها بمختلف المجالات، لمواجهة التحديات الإقليمية واستشراف مستقبل أفضل يخدم مصالح البلدين والمنطقة".

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا، إذ جدد الرئيس التونسي، موقف تونس الثابت منذ عام 2020، مؤكدًا أن "الحل في ليبيا يجب أن يكون "ليبيًا – ليبيًا" بعيدًا عن أي تدخلات خارجية"، وأشار إلى أن "تدويل القضايا الوطنية لا يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد".

وأوضح الرئيس التونسي أن "اللقاءات التشاورية تظل مهمة، لكنها ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لدعم الشعب الليبي الشقيق في تحقيق تطلعاته، باعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة بتقرير مصيره بحرية واستقلالية".
الجزائر تدعو لمقاربة افريقية في حل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن في أفريقا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
وزير الخارجية الجزائري يبحث مع الرئيس التونسي الأوضاع في ليبيا
أمس, 21:20 GMT
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
